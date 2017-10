Guía VAVEL NBA 2017/2018: Detroit Pistons, ahora o nunca

Google Plus

La Motown se presenta ante una de las temporadas más críticas que han tenido en los últimos años con este nuevo curso que está a punto de comenzar en la NBA, pues los Detroit Pistons se enfrentan a un punto decisivo del proyecto de Stan Van Gundy, que acaba contrato este año. Las esperanzas depositadas en el equipo la temporada no se tradujeron en los resultados finales. La lesión de Reggie Jackson frustró casi todo el plan del equipo; se perdió el training camp, y para su vuelta el equipo rechazaba absolutamente aclimatarse a su estilo de juego. Aún así, las cosas por Detroit todavía aportan algo de esperanza, y a pesar de que se hayan producido marchas significativas como las de KCP, Marcus Morris o Aron Baynes, los Pistons siguen con fuertes opciones de plantar batalla en su Conferencia.

Tras el mal año, es turno de revertir los resultados

El proyecto de Stan Van Gundy está en su punto más crítico, con la mejor plantilla que ha sido capaz de confeccinar hasta el momento, y con un núcleo joven de jugadores. Cierto es que muchos no superan los 26 años de edad, pero una mala temporada más de Drummond y/o Reggie Jackson los haría carne de traspaso, fuera el precio que fuese, ya ha demostrado Stan Van Gundy que no se anda con faroles si un jugador lo decepciona. Es momento para los Detroit Pistons de aprovechar la debilidad de la Conferencia Este, rentabilizar el P&R de Reggie Jackson y Drummond hace dos años, y volver a los puestos de postemporada, quién sabe, hacer unos buenos playoffs. Sin embargo, todo depende de que el nivel de concentración, humildad y trabajo sea el máximo posible desde el primer día de competición. De lo contrario, las 42 victorias que suelen marcar la franja de la postemporada se podrían poner muy cuesta arriba.

No es ninguna mentira que los Detroit Pistons han sido una de las grandes decepciones de la temporada en una Conferencia Este más débil que nunca. La falta de esfuerzo por parte del equipo y la ausencia de una identidad clara obligaron a los de Michigan a divagar por la NBA en busca de la octava plaza en su conferencia, pero una vez entrado el año 2017, la plaza se antojó bastante complicada, con una cadena de decisivas derrotas ante equipos de nivel similar. Por otro lado, la falta de confianza de Stan Van Gundy en sus chicos, debió minar la moral del equipo, que en repetidas veces se reunió para intentar averiguar qué fallaba, sin éxito en su tarea. Un año en blanco para un proyecto que debía crecer.

Entrenador: Stan Van Gundy

Stan Van Gundy es uno de los viejos zorros en ésta NBA del triple. Uno de esos entrenadores que se construyó y se fundamentó en ideales a la antigua. El pequeño de los hermanos Van Gundy siempre ha desarrollado sus equipos a la antigua, con un pívot de raza, sobre el cual articular su sistema de juego. Un sistema de juego en el que lo primordial solía ser la defensa pero el ostracismo de esta plantilla en proteger el aro propio lo ha oobligado a centrarse en otros menesteres.

El que fuera entrenador parcialmente de Miami Heat y de unos exitosos Orlando Magic que llegaron a disputar unas Finales de NBA, afronta en los Detroit Pistons la que parece ser su última aventura como miembro de la organización de la NBA. Como ya ha dicho varias veces, su mujer le hizo prometer que Detroit sería su último equipo, y así ha sido, con una despedida a lo grande, ya que también ocupa el puesto de presidente de operaciones baloncestísticas, es decir, el responsable último de decidir qué jugadores llegan a Detroit y cuáles no. Stan Van Gundy acaba contrato este próximo verano, en función de cómo se le de la temporada, decidirá en consecuencia. Lo que está claro, es que Detroit no puede conformarse con las 37 victorias del año pasado en un Este en las peores condiciones que se recuerdan en años. Los 'Bad Boys' deberían ser ya un equipo consolidado, con casi 3 años de proyecto con casi el mismo bloque y estilo de juego. Si Van Gundy sabe motivar a sus chicos, los Pistons aprovecharán la debilidad en su Conferencia para poder arrancar un 7º o incluso, por qué no, un 6º puesto.

Jugador Estrella: Andre Drummond

Andre Drummond se convirtió el verano pasado en uno de los jugadores mejor pagados de la NBA, con un contrato que obligaba, y obliga, a los Detroit Pistons a remunerar los servicios del pívot de UConn por una cantidad equivalente a 120 millones de dólares en 5 años, de los cuales ya ha (mal)gastado uno. Su temporada, salvo partidos muy puntuales, ha sido un desastre en comparación a lo que se espera con esa mejora de contrato, y buen conocedor es Drummond de esto. La ausencia de competitividad, la falta de compromiso con el equipo y su bagaje, el pasotismo en defensa... Muchos pecados para la estrella de una franquicia que busca el obsequio de una plaza para la postemporada en 2018.

Sin embargo, el varapalo de la temporada ya concluida, y una operación de nariz que le da mucha mejor facilidad respiratoria, hacen que Andre tenga motivos para recuperar la ilusión otra vez, con un equipo listo para competir por conseguir llegar a los Playffs en el Este, toda vez que la mayoría de estrellas de la conferencia han marchado al paraíso, la Conferencia Oeste. Sin duda alguna, si Andre Drummond está avispado este año, puede salirse y hacer un año para enmarcar. Pero primero hay que empezar por trabajar duro, y dar señas de querer mejorar ese bochornoso tiro libre. Sus cifras rondaron los 13'6 puntos por partido, conjugándolos con unos 13'8 rebotes atrapados por encuentro. Son números buenos para un tercer espada de un buen equipo, pero no son suficientes para la estrella de un equipo, y con contrato máximo. Sin embargo, la peor impresión del juego de Dre llega con sus tiros libres, que siguen por debajo del 50%, en un 38'6% en cada partido, de media. El chaval de UConn tiene las aptitudes para arrasar en la pintura y en la NBA si se lo propone, pero todavía le falta la actitud. Su legado dependerá de su predisposición a mejorar su juego, en vez de malvivir por la liga durante años.

Altas y Bajas

Altas*: Avery Bradley, Luke Kennard, Langston Galloway, Eric Moreland, Ish Smith, Anthony Tolliver. (*:Jason Maxiell, 1 día de contrato, luego se retiró)

Bajas: Marcus Morris, Aron Baynes, Kentavious Caldwelll-Pope, Michael Gbinije, Darrun Hilliard

Plantilla

Dorsal Nombre Posición Edad Nacionalidad 22 Avery Bradley Base 26 Estadounidense 25 Reggie Bullock Alero 26 Estadounidense 0 Andre Drummond Pívot 24 Estadounidense 8 Henry Ellenson Ala-Pívot 20 Estadounidense 9 Langston Galloway Base 25 Estadounidense 34 Tobias Harris Alero 25 Estadounidense 1 Reggie Jackson Base 27 Estadounidense 7 Stanley Johnson Alero 21 Estadounidense 5 Luke Kennard Escolta 21 Estadounidense 30 Jon Leuer Ala-Pívot 28 Estadounidense 51 Boban Marjanovic Pívot 29 Serbio 24 Eric Moreland Ala-Pívot 25 Estadounidense 14 Ish Smith Base 29 Estadounidense 43 Anthony Tolliver Ala-Pívot 32 Estadounidense 19 Beno Udrih Base 35 Esloveno

Equipaciones

Últimas 5 temporadas