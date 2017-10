Guía VAVEL NBA 2017/18: 'el Rey', los aspirantes y la lucha por los Playoffs en la conferencia Este

Google Plus

Los cambios revolucionan una Conferencia Este más abierta que nunca

A pocos dias para el comienzo del curso, los equipos empiezan a engrasar la maquinaria que les permita empezar al 100% desde el primer partido. Este año, la visión que se tiene del Este con respecto a sus hermanos occidentales sigue siendo la de una conferencia menor. A excepción de Cavs, candidatos por enésima vez al anillo -siempre de la mano de LeBron-, no hay equipo que pueda, a priori, hacer frente a los grandes proyectos que se han montado o que llevan ya varios años gestándose en el Oeste.

Habrá que ver si Celtics puede dar la sorpresa, con un Kyrie Irving extramotivado para desbancar a sus excompañeros y demostrar que hay vida mas allá de 'King James'. Toronto y Washington parecen las alternativas a estos dos equipos, aunque a bastante distancia en este comienzo de temporada. Después, la lucha por entrar en Playoffs puede estar más abierta que nunca. Milwaukee, Philadelphia, Miami, Charlotte, Detroit y hasta Atlanta podrían estar en la pomada. Las temporadas de Nets, Bulls, Knicks y Magic parecen destinadas al tanking... Pero esto es la NBA, 'Where Amazing Happens' y no está todo escrito.

Atlanta Hawks

Dennis Schroder | Foto: NBA

Toca reconstruir en la ciudad de Atlanta. Tras la marcha en años anteriores de hombres importantes como Teague, Horford o Korver, el último hombre importante del núcleo que trajo éxito a la franquicia se ha ido a Denver. Con la marcha de Paul Millsap se culmina una etapa y debe dar paso a los nuevos Hawks, dirigidos por el base alemán Dennis Schroder, el único jugador que a priori tiene calidad suficiente como para llevar el peso del equipo. Probablemente será una temporada dura para Atlanta, veremos que se puede sacar Mike Budenholzer de la manga.

Boston Celtics

Irving y Hayward | Foto: NBA

Claro enemigo de Cleveland de cara a una hipotética final de conferencia. Con la llegada de Hayward y ese cambio de cromos Irving-Thomas, los Celtics tendrán que adaptarse pronto al comienzo de temporada y formar un buen núcleo de cara a los Playoffs. Veremos como influye la marcha de Isaiah Thomas y como se ajusta el equipo. Habrá que tener en cuenta cómo se comporta Jayson Tatum, uno de los novatos que aspira a ser ‘Rookie del año’.

Brooklyn Nets

Russell y Lin | Foto: NBA

Los Nets parece que siguen sin salir del pozo. Se han movido bastante más en el mercado con respecto a los años anteriores, pero esa peculiar manera de hacer negocios que tienen en Brooklyn hace que el núcleo de la plantilla parezca, a simple vista, un tanto desequilibrado.

La gran estrella del equipo será el irregular D´Angelo Russell. Veremos hasta donde es capaz de llegar este chico que aterriza en la ciudad de Nueva York con las esperanzas de poder sacar todo su potencial. Veremos si con la ayuda de hombres veteranos como Mozgov o DeMarre Carroll puede dar alguna alegría a la gente de Brooklyn.

Charlotte Hornets

Walker y Howard | Foto: NBA

Con el binomio Kemba Walker – Nico Batum, Charlotte se ha dedicado este verano a apuntalar el resto de posiciones para poder formar un roster de garantías. ¿Será esta la franquicia en la que podamos ver al Howard dominante de años anteriores? Según las casas de apuestas, las victorias que deberían conseguir los Hornets se sitúan en torno a las 42. Si las predicciones son correctas y dado el bajo nivel mostrado en los últimos años de la conferencia Este, Charlotte no debería pasar apuros para meterse en la postemporada. Todo lo que sea ir más allá será un éxito para los hombres de Steve Clifford.

Chicago Bulls

Markkanen, Dunn y Lavine | Foto: NBA

Año 1 para los Bulls. Mucha gente todavía no se explica como una franquicia que estaba llamada a comandar la liga durante varios años se haya visto envuelta en un proceso de autodestrucción tan rápido. Con la eterna espera a su MVP Derrick Rose, la ciudad de Chicago estuvo hipotecándose a costa de tener un equipo sobresaliente y estos dos últimos años está pagando los platos rotos.

El adiós de Jimmy Butler no es más que otro adiós a un hombre importante que se ha cansado de no tener un proyecto que funcionase, a pesar de los nombres. Korver, Noah, Gasol, Gibson y una retahíla de bases a la sombra de Rose han ido pasando sin pena ni gloria durante estas últimas temporadas y proporcionando un fracaso tras otro en el seno de los Bulls

Fred Hoiberg tiene mucho aún por demostrar y mucho trabajo por hacer para construir un proyecto con unas mínimas garantías. Esperemos que Zach Lavine se recupere completamente de su lesión y que a partir de ese momento, Chicago pueda empezar su reconstrucción de manera adecuada.

Cleveland Cavaliers

Thomas, Crowder y Zizic | Foto: NBA

Sigue el proceso de ‘estrellificación’ en el estado de Ohio. Si el máximo rival de los Cavs en los últimos tiempos se hace con los servicios de Kevin Durant y te arrebata el anillo, es el momento de contestar en verano. Las incorporaciones de gente como Dwyane Wade e Isaiah Thomas acentúan el rumbo que está tomando la actual NBA. La formación de super equipos para lograr el anillo es cada día más necesaria en los tiempos que corren.

Con la incógnita de ver si Love jugará finalmente de center, el único rival que debería preocupar a los Cavs esta temporada en su conferencia deberían ser los Boston Celtics. Kyrie Irving quiere la redención.

Detroit Pistons

Andre Drummond | Foto: NBA

Con unas buenas incorporaciones de cara a la campaña que se avecina, los Pistons aspiran a estar en el grupo del pelotón luchando por entrar en Playoffs. Con una sola aparición en postemporada en los últimos ocho años, los de Van Gundy necesitan de la aportación de un gran Reggie Jackson, con plenos poderes en ataque para dirigir al equipo. Andre Drummond deberá seguir evolucionando y pasar a ser algo más que un center defensivo si quiere ser considerado un hombre de referencia en la pintura. El estreno de estos Pistons en el nuevo Little Caesars Arena, en el seno de la ciudad del motor, debería ser el comienzo de una nueva etapa para todos los aficionados de Detroit.

Indiana Pacers

T. Young | Foto: NBA

Deberán superar la depresión post George. El californiano decidió cambiar de aires en verano y volar rumbo a OKC, dando por finalizada una etapa más en su carrera como profesional. Los Pacers se quedan ahora en una situación delicada, con un proceso de reconstrucción por delante en el que tendrán que empezar a moverse pronto. Ni Myles Turner parece tener la experiencia suficiente como para liderar un proyecto ganador ni Oladipo parece que vaya a explotar como jugador referente después de salir por la puerta de atrás en Orlando y Oklahoma.

Miami Heat

Goran Dragic y Udonis Haslem | Foto: NBA

Otro equipo que estará en el grupo de la lucha. 41 victorias les adjudicaban las casas de apuestas antes de ver el gran torneo que realizó Goran Dragic en el europeo donde se llevó la medalla de oro con su selección. Tras el éxito cosechado, el esloveno ha decidido retirarse de la selección y dedicarse íntegramente al proyecto de los Heat. Junto a Hassan Whiteside y si consiguen la regularidad de un hombre como Dion Waiters, Miami puede ser clara candidata a la lucha por los puestos de cabeza.

Milwaukee Bucks

Milwaukee Bucks en pretemporada | Foto: NBA

La ciudad de Milwaukee afronta una de las temporadas más ilusionantes de los últimos años. La madurez del proyecto de John Hammond debería empezar a ver la luz. Con el fenómeno Antetokounmpo y rodeado de una buena plantilla, tanto equilibrada como con calidad, el equipo debería aspirar a pasar a la postemporada sin muchos problemas. Los más exigentes situán a Milwaukee luchando por la cuarta-quinta posición en el Este. Si el equipo consigue aguantar el tirón hasta que Jabari Parker se recupere de la lesión, con la dirección de Jason Kidd desde el banquillo, este equipo puede darle un disgusto a más de un grande.

New York Knicks

Willy Hernangomez Ramon Sessions y Kyle O'Quinn | Foto: NBA

Otro año más, los knickerbockers están a la espera de un proyecto de calidad. Otro cambio en el rumbo de la directiva ha ocasionado una desbandada (de nuevo) de jugadores importantes y ha provocado la pérdida de paciencia de muchos aficionados del equipo de New York. Sin Carmelo, Rose o Holiday el equipo se queda a expensas de lo que Porzingis pueda ofrecer. Seguir desarrollando el potencial de hombres jóvenes, como Willy Hernangomez, sería uno de los aspectos a tener en cuenta para Hornacek.

Orlando Magic

Aaron Gordon | Foto: David Manning / USA TODAY Sports

Otro equipo en caída libre desde hace algunos años. La marcha de Ibaka confirmó un proceso de reconstrucción del que no sabemos su final. Poco se espera de unos Magic plagados de jóvenes talentos aún sin explotar. Frank Vogel tendrá una temporada difícil de afrontar salvo que tenga un as bajo la manga.

Philadelphia 76ers

Philadelphia 76ers | Foto: NBA

The Process llega a su fase final. Philadelphia por fin parece que tenga un proyecto con el que como mínimo poder luchar por no tankear. Las incorporaciones de JJ Redick, Kris Humphries y el rookie Markelle Fultz se suman a un roster en el que Joel Embiid tiene muchas cosas que demostrar. Si Embiid consigue mantenerse sano y las incorporaciones se adaptan rápido a los jugadores que ya llevan unas temporadas en la franquicia, puede ser otro candidato que aspire a meterse en playoffs.

Toronto Raptors

Toronto Raptors | Foto: NBA

Los Raptors son uno de los equipos que menos se han movido durante el mercado veraniego. Consiguieron que Ibaka siguiera con ellos, lo que es un punto positivo para los canadienses. Están llamados a luchar con Celtics y Cavaliers, aunque quizás la plantilla no les dé para tanto. Lo que sería un fracaso es ver si esta plantilla se queda fuera de los Playoffs.

Whasington Wizards

Bradley Beal y John Wall | Foto: NBA

No parecen un equipo muy potente pero cuidado con ellos. El duo Wall-Beal conforma una de las mejores parejas exteriores de la liga desde años. Sumados a Marcin Gortat y Otto Porter Jr reúnen una plantilla equilibrada y que dado el nivel de la conferencia Este les debería valer para pasar holgadamente a la fase de Playoffs. Si se relajan en algún momento de la temporada podrían vérselas con equipos como Milwaukee o Miami, y si Scot Brooks consigue mantenerlos a todos sanos y activos podrían quizás competir contra los Raptors.