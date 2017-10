Google Plus

Guía Vavel NBA 2017/18: Toronto Raptors, enésimo intento con olor a caducidad | Montaje de Álvaro García

En la mejor liga del mundo se está percibiendo una tendencia, para algunos, preocupante, que es la de formar ‘super-equipos’ con tres estrellas o más (Cavs, Warriors, Thunder, Rockets, Spurs, Celtics).

Ante esta realidad, franquicias como Toronto Raptors se han quedado atrás y no han sabido seguir esta tendencia. Por lo tanto, aunque Raptors mantiene prácticamente el mismo bloque de hace muchas campañas, la ilusión es menor que en otras campañas.

La única franquicia canadiense de la liga ha visto pasivamente como, mientras ellos se han estancado en un nivel, el resto de equipos han dado un paso adelante y les han adelantado por la derecha. Hace un par de temporadas, estábamos ante el segundo mejor equipo del este, pero ahora le ha superado Celtics y muchos esperan que también les supere Wizards y Bucks, por no hablar de la cantidad de equipos del oeste que han montado mejor equipo y también son más temibles que los canadienses.

Mucho protagonismo para el español Ibaka. ! Foto: nba.com

Por lo tanto, aunque en Toronto encontraremos los mismos nombres (DeRozan, Lowry, Valanciunas), la ilusión en este equipo es comedida. Evidentemente, son grandes jugadores, pero parece evidente que no son capaces, ni nunca lo serán, de dar un golpe sobre la mesa para ponerle las cosas difíciles a Cavaliers, y ahora a Celtics.

La temporada pasada volvieron a mostrar dos caras muy distintas: la de temporada regular y la de Playoffs. Es difícil de explicar por qué el equipo juega mucho peor en la postemporada, pero eso provocó que sufriera de lo lindo para vencer a los Milwaukee Bucks por 4 victorias a 2. Después, les tocó bailar con la más fea, los Cleveland Cavaliers, que les arrasaron sin piedad por 4-0. El equipo no dio para más.

Ante este panorama, se pronostica que los Raptors se situarán entre la 3ª y la 5ª posición de la conferencia este. Un claro paso atrás para un proyecto que parece que sus días de gloria ya pasaron y que se siguen agarrando a un plan que ya solo puede ir hacia abajo. Y aún así han firmado un nuevo contrato a Kyle Lowry (90 millones en tres años) y a Serge Ibaka (64 millones en tres años)

Entrenador: Dwane Casey

En la franquicia vuelven a confiar en Dwane Casey, un entrenador que lleva desde el 2011 y que fue el artífice de convertir a Toronto en un equipo ganador cuando no era capaz de clasificarse ni para Playoffs. Por lo tanto, se ha ganado el respeto de los dirigentes de la franquicia pero la temporada pasada no consiguió que el equipo mejorará tras la llegada de Serge Ibaka, que parecía el hombre necesario para plantar cara a los Cavaliers. Le falta mejorar al equipo en el aspecto defensivo, mientras que en ataque son fiables. Si esta temporada, el equipo no mejora y se cumplen los peores pronósticos, puede que el puesto de Casey corra peligro.

Se le acaba el crédito a Dwane Casey. | Foto: nba.com

Altas y bajas:

La baja más destacada es la del alero Demarre Carroll, un jugador muy completo en defensa pero algo limitado en ataque, y que desde que llegara a Toronto procedente de Atlanta, nunca llegó a ofrecer el nivel que se esperaba de él. Su ausencia no sería tan problemática si Terrence Ross o P.J. Tucker siguieran en el equipo, pero el primero salió a Orlando en la operación por Ibaka en la temporada pasada y el segundo se ha ido a Houston. Ahora, en la posición de alero, jugará o CJ Miles o Norman Powell. También ha perdido a un base suplente de garantías como era Cory Joseph. En definitiva, parece que es un equipo con menos fondo de armario, algo muy necesario en esta liga tan exigente.

Plantilla:

Posible quinteto: Kyle Lowry – DeMar DeRozan – CJ Miles – Serge Ibaka – Jonas Valanciunas.

Jugador estrella: Kyle Lowry y DeMar DeRozan

Imposible decantarse a favor del base o el escolta a la hora de hablar del líder de esta franquicia. Ambos viven en un mismo rango en el que ninguno está por encima del otro. Son grandes amigos y han sido capaces de hacer grandes cosas en liga regular, pero nunca han explotado lo suficiente en Playoffs para llevar a su equipo a la gloria. De ellos se espera que vuelvan a liderar al equipo y así, sean uno de esos jugadores fijos en el All Star como en los últimos años. Queda por ver si podrán delegar parte de su protagonismo a los jugadores interiores: Ibaka y Valanciunas.

Lowry y DeRozan volverán a liderar el proyecto canadiense. | Foto: hoopshype.com

Dorsal Jugador Posición Nacionalidad 0 CJ Miles Alero Estados Unidos 1 Kennedy Meeks Pívot Estados Unidos 3 OG Anunoby Ala-Pívot Reino Unido 4 Lorenzo Brown Escolta Estados Unidos 5 Bruno Caboclo Pívot Brasil 7 Kyle Lowry Base Estados Unidos 9 Serge Ibaka Ala-Pívot España 10 DeMar DeRozan Escolta Estados Unidos 13 Malcolm Miller Alero Estados Unidos 15 Andy Rautins Base Canadá 17 Jonas Valanciunas Pívot Lituania 23 Fred VanVleet Base Estados Unidos 24 Norman Powell Alero Estados Unidos 32 KJ McDaniels Escolta Estados Unidos 33 Kyle Wiltjer Ala-Pívot Estados Unidos 34 Alonzo McKinnie Alero Estados Unidos 42 Jakob Poeltl Pívot Austria 43 Pascal Siakam Ala-Pívot Camerún 55 Delon Wright Escolta Estados Unidos 92 Lucas Nogueira Pívot Brasil

Últimas cinco temporadas:

Temporada Victorias Derrotas Playoffs Entrenador 2012-13 34 48 No clasificado Dwane Casey 2013-14 48 34 1ª ronda @ Nets (4-3) Dwane Casey 2014-15 49 33 1ª ronda @ Wizards (4-0) Dwane Casey 2015-16 56 22 Final de conferencia @ Cavaliers (4-2) Dwane Casey 2016-17 51 31 Semifinales de conferencia @ Cavaliers (4-0) Dwane Casey

Equipaciones: