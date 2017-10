Google Plus

Guía NBA VAVEL 2017-18: Chicago Bulls, cerrado por reformas

Cerrado por reformas, sin fecha de regreso

Hace un año los aficionados de los Chicago Bulls veían cómo su equipo se erigía como uno de los candidatos a disputar las finales de la Conferencia Este, y tratar de dar algún susto a los Cleveland Cavaliers. Hoy, un año después, el mismo equipo se encuentra en una reconstrucción que se antoja larga y tediosa.

Los Bulls vivieron una segunda temporada "dirigida" por Fred Hoiberg en el banquillo. Si, "dirigida" porque al parecer, el sistema de Fred volvió a diluirse al poco de comenzar la temporada, debido a que en el vestuario no sólo hubo disputas entre los propios compañeros de equipo, sino tamién con el entrenador. Esto llevó a una temporada de idas y venidas, de ausencia de identidad en la cancha, una temporada de cojín y manta para los aficionados de la ciudad del viento, para así al menos, que fuera un sufrimiento más placentero.

Tras una temporada tanto o más irregular que la anterior, los Bulls parecían poder ser capaces de dar la campanada en los Playoffs al comenzar la eliminatoria 2-0 frente a unos Boston Celtics que se encontraban conmocionados por la tragedia sufrida por Isaiah Thomas. No obstante, la cruz de los Bulls volvió a escena, y Rajon Rondo, quien fue el jugador clave hasta entonces, se lesionó, y no disputó ni un solo minuto más de la eliminatoria dejando al equipo sin su batuta. La serie finalizó con un 4-2 favorable a los Celtics, y la reconstrucción de los Bulls comenzó a ser la mejor opción para un proyecto que no sabía hacia dónde ir.

La paciencia de los aficionados se terminó, y se llegó hasta tal punto, que uno de ellos puso este cartel gracias a los donativos que le aportaron, en gran parte, la misma afición de Chicago. Ante esto, Gar Forman y John Paxson decidieron dar el paso definitivo, y traspasaron a Jimmy Butler -junto a una primera ronda del Draft, no se olviden- a cambio de Kris Dunn, Zach LaVine y la séptima elección del draft -que sería el finlandés Lauri Markkanen-, cortaron a Rajon Rondo, y despidieron a Dwayne Wade.

No había vuelta atrás, con aquel movimiento se inició lo que tanto ansiaban los aficionados, y por fin, parece que la directiva de la franquicia comienza a sentar la cabeza, y a crear un nuevo proyecto para la ciudad de Chicago.

Foto: nba.com

Expectativas para la temporada

Los Chicago Bulls acaban de iniciar su proceso de reconstrucción, por lo que las expectativas son un tanto ambiguas. De hecho, debido a la nueva norma para el Draft, la cual ya no garantiza a los peores equipos tener las mejores elecciones -las posibilidades de obtener una elección alta será más equilibrada-, provoca que la famosa estrategia de tankear -dejarse ganar para conseguir mejores posibilidades en el draft- llegará a su fin. Dicha norma entrará en vigor para el Draft de 2019, por lo que los Bulls mantendrán esa opción para la presente temporada.

Pese al pesimismo que impera en la afición de Chicago, existen elementos que harán la temporada un poco menos larga. Dichos elementos son, por supuesto, los jugadores jóvenes. Por suerte, y como pilar fundamental para la presente reconstrucción, los Bulls cuentan con una gran cantidad de jóvenes, de los cuales varios de ellos poseen un buen potencial para convertirse en jugadores importantes de la liga en un corto-medio plazo. Es el caso de Kris Dunn, Zach LaVine, Bobby Portis, Denzel Valentine o Lauri Markkanen.

Hoiberg deberá amoldar su sistema a la nueva plantilla, imponer el estilo de juego dinámico y de perímetro que, según las malas lenguas, no le han dejado implementar hasta ahora. Deberá sacar el máximo provecho a los ya mencionados jóvenes, para poseer una buena base sobre la que reconstruir, y dar algo de esperanza a una afición que ya está muy quemada.

Entrenador: Fred Hoiberg

Foto: Bleacher Report

Tercer año en la NBA para Fred Hoiberg al mando de los Chicago Bulls, donde tendrá que guiar la reconstrucción de la franquicia. En sus dos primeros años, Fred Hoiberg ha levantado un gran número de críticas a su alrededor, sobre todo por parte de los aficionados.

Algunos le culpan de mostrarse impasible en momentos clave de los partidos, o ante los conflictos internos que surgieron en el vestuario, e incluso que no consigue imponer su liderazgo a los jugadores, quedando prácticamente como una marioneta. Pese a todo, Hoiberg continuará un año más en lo que parece ser una larga reconstrucción para los aficionados de los Chicago Bulls.

Jugador estrella: Zach LaVine

Tras ser traspasado en la noche del Draft, e iniciar la reconstrucción en la ciudad del viento, el escolta se presenta como principal referencia para los Bulls. Después de haber sufrido una lesión de rodilla que le ha tenido varios meses fuera de las canchas, Zach LaVine deberá demostrar que es capaz de ser una estrella de la NBA, y de liderar la reconstrucción en Chicago.

El que hasta el pasado año fuese el escolta titular de los Minnesota Timberwolves, promedió un total de 18,9 puntos, 3,4 rebotes y tres asistencias en 37 minutos de juego. Pese a los buenos números que presenta el escolta, la pasada temporada sólo pudo disputar 47 partidos, ya que al inicio del mes de febrero, sufrió un desgarro en el ligamento cruzado anterior izquierdo.

Sin embargo, en Chicago confían en que su recuperación sea plena, y que el jugador no sólo retome su buen nivel, sino que, ahora que deberá de disputar de más acciones en ataque -ya que será quien lleve el peso en la ofensiva-, consiguiendo consolidarse como una de las estrellas emergentes de la liga. A esto, hay que sumarle el aliciente de que el mismo jugador finaliza contrato el próximo verano y su futuro está en el aire, y se desconoce si será capaz de perdonar salario a la franquicia para agilizar la reconstrucción, o si por otra parte, buscará el contrato máximo.

Dejando divagaciones a un lado, lo que está claro es que Zach LaVine será la referencia de Chicago, y este deberá responder con garantías.

Altas y bajas

Altas: Kris Dunn, Zach LaVine, Lauri Markkanen, Justin Holiday, David Nwaba, Antonio Blakeney, Quincy Pondexter, Diamond Stone, Jarell Eddie, Jaylen Johnson y Bronson Koenig.

Bajas: Jimmy Butler, Dwayne Wade, Rajon Rondo, Anthony Morrow, Taj Gibson, Michael Carter-Williams, Doug McDermott, Isaiah Canaan y Joffrey Lauvergne.

Plantilla

Posible quinteto: Kris Dunn, Zach LaVine, Nikola Mirotic, Lauri Markkanen, Robin Lopez.

Dorsal Nombre Altura Posición 15 Ryan Arcidiacono 1,91 cm Base 22 Cameron Payne 1,91 cm Base 32 Kris Dunn 1,93 cm Base 2 Jerian Grant 1,96 cm Base 18 Bronson Koenig 1,93 cm Escolta 9 Antonio Blakeney 1,93 cm Escolta 11 David Nwaba 1,93 cm Escolta 7 Justin Holiday 1,98 cm Escolta 8 Zach LaVine 1,96 cm Escolta 45 Denzel Valentine 1,98 cm Escolta/Alero 16 Paul Zipser 2,03 cm Alero 20 Quincy Pondexter 1,98 cm Alero 31 Jarell Eddie 2,01 cm Alero 44 Nikola Mirotic 2,08 cm Ala pívot/Alero 24 Lauri Markkanen 2,13 cm Ala pívot 5 Bobby Portis 2,11 cm Ala pívot 0 Diamond Stone 2,11 cm Pívot 42 Robin Lopez 2,13 cm Pívot 6 Cristiano Felicio 2,09 cm Pívot

Equipaciones

Equipación Local Association Equipación Visitante Icon Equipación Alternativa Statement Vía NBA Jerseys Database Vía NBA Jerseys Database Vía NBA Jerseys Database

Historia del equipo

Foto: nba.com

Fundación: 1966.

Títulos NBA: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

Títulos de Conferencia: 6 (1991,1992, 1993, 1996, 1997, 1998).

Títulos de División: 9 (1975, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2011, 2012).

Pabellón: United Center.

Últimos cinco años