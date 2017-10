Guía VAVEL NBA 2017/18: equipos revelación, la importancia del factor sorpresa

Google Plus

La NBA actual, dominada claramente por los Golden State Warriors está en la búsqueda constante de equipos que puedan dar la talla ante los chicos de Steve Kerr. Equipos como Oklahoma o Boston se han movido este verano para crear un equipo con buenos nombres en su quinteto titular con el objetivo de poder asustar a sus contrincantes, tampoco nos debemos olvidar de LeBron y sus Cavaliers. Pero no podemos dejar pasar a algunos equipos solo por que no lleven tres o cuatro nombres de jugadores importantes.

El año pasado pudimos ver esto reflejado en las franquicias de Utah y Miami. Los Jazz bajo el liderazgo defensivo de Gobert pudieron llegar a la postemporada en un duro Oeste mientras que los de Erik Spoelstra sorprendieron a la NBA remontando un 11-30 a mediados de temporada que se convirtió al final de la misma en un 41-41, sin embargo, los Miami Heat no consiguieron entrar a la fase final debido a su irregularidad en los primeros meses de la temporada.

Sin más dilación, aquí están los cuatro equipos que podrían ser actualmente infravalorados y demostrar su nivel real durante la temporada:

Detroit Pistons

Comenzamos con un equipo al que quizá pocos aficionados esperaban ver en esta lista. Una franquicia que a pesar de competir en el Este se quedó fuera de los playoffs la pasada temporada con un récord de 37-45. El espíritu de los "Bad Boys" sigue contagiando a la franquicia y pese a quedarse fuera en la postemporada, los Detroit Pistons fueron el sexto mejor equipo defensivo de la liga.

Y es que tener en la pintura a Andre Drummond y Tobias Harris no es algo de lo que pueda presumir ningún equipo. El mejor reboteador de liga (14 rebotes por noche) posee unos números estratosféricos bajo el tablero, quizá el problema sea que en ataque el rendimiento no es el mismo, más de lo mismo podemos ver en Harris, un "4" que posee unos porcentajes aceptables pero que no se complementan con los también insuficientes que aporta Drummond. El pívot ha mencionado en varias entrevistas que este verano ha estado trabajando en la faceta del triple para poder aportar más en el otro lado del campo.

Desde el exterior, el equipo ha perdido a dos de sus mejores anotadores, algo que se antoja incomprensible debido a la falta de puntos que tuvieron la pasada temporada. KCP y Marcus Morris se marcharon a Lakers y Celtics respectivamente, desde los de Massachusetts vino Avery Bradley, un jugador defensivo, que incrementará la capacidad en campo propio de los de Van Gundy. Tampoco se quedará atrás la anotación, el ex de los verdes promedió la pasada temporada dieciséis puntos por partido.

Si lo juntamos con Reggie Jackson o Ish Smith, dos bases con muchos minutos en el equipo y con cinco asistencias cada uno de promedio, el quinteto titular puede tener al fin una buena anotación. La duda reside en la posición de alero, donde Marcus Morris ha creado un vacío, el reparto de minutos se verá obligado a realizarse entre Reggie Bullock y Stanley Johnson, el año pasado promediaron algo más de cuatro puntos de media respectivamente en quince minutos, alguno de los dos deberá coger el toro por los cuernos y hacerse con la titularidad.

Aunque no podemos descartar al novato Luke Kennard, que pese a tener un bajo potencial defensivo y un físico no muy apto para la posición de "3" podría tener buenos minutos en esa posición ya que posee algo que la franquicia no tiene. Un buen tiro, anotación (veinte puntos en su último año) y unos porcentajes más que aceptables, aunque estamos hablando de sus números en Duke, hablar de su papel en la mejor liga del mundo puede dar para otro artículo.

Pronóstico para la temporada: 45-37.

Denver Nuggets

Viajamos desde Michigan hasta Colorado para ver a unos Nuggets que en principio no parecen tener ningún nombre que pueda asustar a los "grandes". Pero al analizar su plantilla y haber visto sus partidos de pretemporada podemos observar un cambio respecto al pasado curso. Al contrario que los Pistons, en los Nuggets encontramos al tercer mejor equipo ofensivamente de la liga por delante de los Cavs.

La cosa cambia cuando hablamos de defensa, la franquicia de Colorado se va hasta el final de la clasificación en lo que al aspecto defensivo se refiere. Empezando por la pintura, encontramos una de las mejores parejas inreriores de la NBA. Entre los dos promediaron treinta y cuatro puntos y diecisiete rebotes, Jokic, probablemente el center con más futuro de la liga, junto a Millsap, un "4" curtido en mil batallas y que podrá aportar mucho en defensa, la principal carencia del equipo (aunque no es en la por dentro donde sufren más).

Hablando de los "bajitos", los minutos principales serán para Mudiay, Gary Harris y Wilson Chadler. Empezando por el base, podemos comentar que es un jugador que arrancará su tercer año en la liga y no se está consagrando como un organizador de juego, al menos por lo visto esta última temporada, el veterano Jameer Nelson podrá arrebatarle el puesto de titular. Siguiendo con Harris, tenemos a un jugador anotador con buenos porcentajes y con una gran capacidad para el rebote pese a no ser la especialidad de su posición.

Por último, Chandler ya gozó el año pasado de muchos minutos en pista, anotando trece puntos. El veterano alero ha ido incrementando su labor en ataque en los últimos años e inversamente en defensa, por lo tanto, podríamos decir que lo único que le falta a la franquicia en ataque es un buen organizador de juego. Sin embargo, la estadística avanzada demuestra que los titulares no son precisamente los mejores defensores de la liga, haciendo hincapié en el exterior, el banquillo tampoco tiene un arsenal defensivo convincente, por lo tanto, la proyección de este año para los Denver Nuggets dependerá del sacrificio que los jugadores hagan en defensa.

Pronóstico para la temporada: 48-34.

Milwaukee Bucks

Volvemos a cambiar de conferencia, esta vez nos trasladamos a Wisconsin, donde nos espera un gigante griego que podría ser el mejor jugador de la liga en poco tiempo. Volvemos a hablar nuevamente de un equipo que entra en el top-10 defensivo de la liga pero que no alcanza su nivel esperado en ataque y causa principal de ello es la dependencia de Giannis que tiene el conjunto de los Bucks.

Jabari y Henson estuvieron dominando la pintura hasta la lesión de el primero de ellos, en su puesto, Giannis entró en la posición de "4" gracias a su interminable envergadura, Parker venía realizando una buena temporada en lo que respecta a anotación pero las lesiones volvieron a poner las sombras en su carrera.

En cuanto a John Henson, compartió los minutos con Greg Monroe en la posición más alta del quinteto, Jason Kidd optó por una alineación ciertas veces sin la figura de "5".

Fuera de la pintura, Tony Snell, el ROY Brogdom y Middleton completaron un quinteto que podía haber aspirado a más. La falta de organización de juego (el máximo asistente es Giannis con cinco) pasó factura, Snell, Brogdom y Middleton son buenos anotadores y la temporada pasada lo demostraron, pero a la hora de asistir a sus compañeros no fueron unos especialistas. Del banquillo, respecto al ataque no se puede decir mucho ya que los únicos destacados son Jason Terry y Michael Beasley, que aportaron su granito de arena desde la banca.

Antetokounmpo es el jugador estrella de esta franquicia y su crecimiento a nivel defensivo (aún siendo el mejor de su equipo) se proyectará en sus compañeros y será el principal factor para que podamos ver a unos Bucks que no caigan derrotados ante los Raptors como en el pasado curso.

Pronóstico para la temporada: 50-32.

Minnesota Timberwolves

Minnesota es nuestro último destino, un equipo completamente nuevo, con lujosas renovaciones y maravillosas incorporaciones para un Tom Thibodeau que tiene un serio candidato para destronar a los Warriors en sus manos, analizamos ahora lo que puede dar de sí este equipo que, al contrario de los otros y como ya hemos mencionado antes, es algo más nuevo.

Desde dentro, Karl Anthony Towns sigue siendo el portento de los "lobos", un "5" con unos números de MVP en cuanto a rebotes y puntos, no tiene miedo a tirar de tres (esto también puede ser una debilidad), al final y al cabo, uno de los mejores jugadores atacando de la liga. Acompañado esta temporada por Taj Gibson, un viejo conocido de Thibodeau. Un complemento esencial para Towns que lo ayudará en la defensa y completará otra de las pinturas temibles de la liga aunque en la NBA actual se juegue la gran parte del tiempo por fuera de ella.

Y hablando de esa zona, tenemos a Jeff Teague, un excelente atacante (quince puntos y ocho asistencias), pero quizá un jugador que defensivamente no aporta demasiado. Seguimos con Butler, un escolta con una buena progresión y que ha podido "sacar adelante" unos Bulls por los que nadie apostaba mucho. Un jugador excelente en cuanto a números pero que en defensa depende bastante del equipo, algo que puede perjudicar este apartado.

Por último encontramos a Wiggins, un alero con unos grandes números, sin embargo e introduciéndonos en la estadística avanzada podemos observar que no es una superestrella. El inverso a Towns, Andrew es un jugador que ya sea por el equipo o por lo individual no ha terminado en tres años de pulir su defensa, algo que siempre se le ha recriminado y que si no mejora puede ser un obstáculo para Tom, un fanático de la defensa.

Pronóstico para la temporada: 52-30.