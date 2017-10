Guía VAVEL NBA 2017/18:   Houston Rockets, en busca del deseado anillo para CP3

Google Plus

Tras el fracaso en los pasados Playoffs, el General Manager del equipo texano, Daryl Morey, trató de conseguir los servicios de algunas superestrellas de la liga. Sonaron los nombres de dos jugadores en concreto, Carmelo Anthony y Chris Paul. El último acabó llegando vía traspaso a cambio de Lou Williams, Montrezl Harrell, Patrick Beverley, Darrun Hilliard, DeAndre Liggins, Kyle Wiltjer y una elección protegida de primera ronda del Draft del año que viene.

Este movimiento, que se llevó a cabo a finales de junio, les daba esperanzas tanto a los Rockets como al base de conseguir el objetivo de todas las franquicias, el campeonato de la NBA. El “backcourt” formado por CP3 y James Harden quizás se quede algo corto ahora mismo para llegar a la tierra prometida y por ello, en los últimos días se hablaba de la llegada de otro miembro del famoso grupo conocido como “The banana boat”, Carmelo Anthony. Sin embargo, el neoyorquino vio más productivo formar otro “Big Three” en Oklahoma City con Westbrook y Paul George.

El dúo no está solo

Junto a Harden y Paul siguen estando el actual Mejor Sexto Hombre del Año, Eric Gordon, quien presumiblemente seguirá siendo un francotirador desde el perímetro. Allí tendrá la ayuda de Ryan Anderson. El ala-pívot seguirá aportando mucho desde la línea de tres al mismo tiempo que espera rendir más a la hora de defender. Clint Capela aportará un plus en la defensa interior mientras que Trevor Ariza lo hará en la exterior. El alero seguirá siendo una pieza clave dada su versatilidad. PJ Tucker será otra gran baza en defensa y buscará volver a su nivel tras un paso gris por Toronto.

De la incógnita al éxito casi absoluto

La llegada de Mike D'Antoni el año pasado sembró muchas dudas, pero ya mediada la Temporada Regular quedó claro que el texano era el equipo revelación del año y uno de los más divertidos de ver. Una vez que “La Barba” empezó a jugar de base y a tener el poder en un sistema que le favorecía, salieron a relucir sus impresionantes dotes como asistente y sobre todo como anotador en el uno contra uno. Incluso, para algunos especialistas, uno de sus mayores problemas, su defensa, se vio afectada positivamente. Mike consiguió su primer éxito, aunque fuera moderado, tras dirigir a los Phoenix Suns del ataque de los siete segundos o menos dirigidos por Steve Nash. Por ello, recibió el mayor reconocimiento posible, fue elegido como el Mejor Entrenador del Año. Según los periodistas americanos, una persona con tal calidad humana como el de Virginia Occidental, no se merece tantas críticas y faltas de respeto como él recibió por su trabajo tanto en los New York Knicks y Los Angeles Lakers. Su etapa en el equipo angelino se vio afectada por la gran edad y fragilidad de su estrella y su estancia en la Gran Manzana posiblemente condicionó la decisión de Melo. El estilo del entrenador no podía funcionar por la forma de jugar de Carmelo que se ha basado, durante su carrera NBA, en el aclarado y frenar el balón.

Ahora, el “Pick and Roll” entre el base, ya sea CP3 o Harden, y Capela y el “Pick and pop” con Anderson les dará muchos puntos. Sin embargo, la comunión de los estilos del escolta y su preparador es total, para lo bueno y lo malo. Comparten el mismo hándicap, la defensa. Los Rockets fueron el cuarto peor equipo en Puntos Permitidos con una media de ciento nueve puntos por partido.

Quinte​to titular: Chris Paul, James Harden, Trevor Ariza, Ryan Anderson, Clint Capela.

Sexto Hombre: Eric Gordon.

Otros suplentes importantes: Nenê, PJ Tucker.

DORSAL NOMBRE POSICIÓN NACIONALIDAD 0 Cameron Oliver Alero EEUU 1 Trevor Ariza Alero EEUU 2 Demetrius Jackson Base EEUU 3 Chris Paul Base EEUU 4 PJ Tucker Alero EEUU 5 Troy Williams Alero EEUU 6 Bobby Brown Base EEUU 8 Chris Johnson Base/Alero EEUU 9 Qi Zhou Pívot China 10 Eric Gordon Base EEUU 12 Luc Mbah a Moute Alero Camerún 13 James Harden Base EEUU 14 George de Paula Base Brasil 15 Clint Capela Pívot Suiza 17 Isaiah Taylor Base EEUU 21 Chinanu Onuaku Pívot EEUU 28 Tarik Black Pívot EEUU 33 Ryan Anderson Alero EEUU 42 Nenê Hilario Pívot Brasil 55 Tim Quarterman Base EEUU

Datos de la franquicia

Fundación: 1967

Títulos de la NBA: 2 (1994, 1995)

Títulos de Conferencia: 4 (1981, 1986, 1994, 1995)

Títulos División: 5 (1977, 1986, 1993, 1994, 2015)

Pabellón: Toyota Center

