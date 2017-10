Guía VAVEL NBA 2017/18: New York Knicks, vuelta a reinventarse

Foto: Álvaro García

Comienza una nueva temporada para el equipo de Manhattan y vuelve a ser otro año de reconstrucción. Muchos de los fans del equipo del Madison Square Garden hacen suyas las palabras de John Starks, calificado como uno de los mejores 15 jugadores de la historia de la franquicia, que considera que los Knicks podrían volver a luchar por ganarse un hueco en los playoffs del este. Es cierto que viendo la competencia que tienen en la conferencia podría ser accesible al menos entrar en esa lucha, pero siendo realistas y después de ver que la temporada pasada con una plantilla mucho más completa y compensada no sé llego a lograr ese objetivo, parece difícil que esto pueda ocurrir este curso 2017/18.

También existe un malestar por parte del aficionado de Nueva York al ver que otras franquicias de la ciudad, aunque sea de otros deportes, realizan las reconstrucciones y los periodos de transición de forma mucho más rápida y óptimas. Como ejemplo de esto podemos hablar del caso de los New York Yankees. Los bombarderos del Bronx todos los años y en continuos procesos de reconstrucción como los Knicks, pelean por entrar en la postemporada.

Open practice / Foto: NBA.com

Verano movido en las oficinas del Garden

Este verano ha sido muy movido para el conjunto entrenado por Jeff Hornacek. Han visto cambios tanto en el mercado de agentes libres como en el periodo de traspasos e incluso cambios dentro de la misma estructura organizativa del club. Los cambios en las oficinas de la franquicia resumen con la salida de Phill Jackson, que dejó de ser Presidente de Operaciones, pasando a ocupar su puesto Steve Mills, y con la llegada de Scott Perry como General Manager.

Además se realizaron traspasos en los cuales se vieron implicados dos de las grandes estrellas del equipo. El primero en salir a principios de verano fue Derrick Rose traspasado a Cleveland Cavaliers a cambio de Ramon Sessions y de Jarrett Jack, dos bases que están llamados a formar y ayudar al desarrollo de juego del rookie Ntilikina. El otro traspaso fue mucho más sonado y dio lugar al fin del llamado "Melodrama". Unas horas antes de que se iniciasen los Training Camp de los Knicks se produjo el traspaso de Carmelo Anthony a Oklahoma City Thunder. A cambio de Melo llegan Doug McDermott y Enes Kanter. La salida de Carmelo se notará mucho a lo largo de la temporada ya que era un jugador determinante para los Knicks. Cuando no estaba en pista el porcentaje de derrotas del equipo de Nueva York era muy alto.

Enes Kanter en el open practice 2017 / Foto: NBA.com

Para terminar con las incorporaciones, en el mercado de agentes libres los Knicks se hicieron con Tim Hardaway Jr. A todas estas incorporaciones se ha de sumar la elección en el Draft por el equipo de la Gran Manzana del base francés Frank Ntilikina, un jugador al que Ramón Sessions ha comparado con Kyrie Irving.

El unicornio blanco deberá tirar del carro

Con la marcha de Carmelo los galones recaerán en la figura del pivot letón Kristaps Porzingis. El unicornio blanco, como se le conoce en el MSG, deberá de llevar tanto el peso ofensivo como el defensivo del equipo, por lo tanto tendrá que mejorar determinados factores de su juego.

En el apartado ofensivo se le pueden poner pocas pegas, aunque aún quedan cosas que pulir como por ejemplo atacar el aro tras bote de balón y ser más decisivo en los momentos finales de los partidos. Es en el apartado defensivo donde tendrá que trabajar más, es ahí donde se le vieron lagunas la temporada pasada y es donde tiene que crecer para llegar a ser ese jugador completo que se espera.

Porzingis taponando a Mickey. Temporada 2016/17 / Foto: NBA.com

En ese factor defensivo debe de tener la ayuda continúa de Willy Hernángómez y de Joakim Noah. Una de las incógnitas del conjunto neoyorkino de cara a este curso es ver como vuelve el jugador francés después de la lesión sufrida la temporada pasada. Cierto es que este verano se la ha visto trabajar duro para que su vuelta a la competición sea la más optima posible. Recordemos que en los dos años que Noah lleva en los Knicks no ha llegado a disputar una temporada completa.

En conclusión…

Si todos los factores comentados se dieran de cara a los Knicks podríamos estar ante un conjunto bastante compensado en ataque y defensa y que tendría opciones reales de llegar a pelear por las plazas de postemporada. Pero si no es así, si las lesiones no acompañan o los jugadores no se adaptan, no solo al juego ya en esta franquicia la ciudad también juega un papel determinante en esa adaptación, podemos estar ante un equipo cercano a estar en las zonas bajas de la liga.

Willy Hernangómez frente a los Nets / Foto: NBA.com

Posible quinteto

Base: Ramon Sessions

Escolta: Tim Hardaway Jr

Alero: Courtney Lee

Ala Pivot: Kriptaps Porzingis

Pivot: Willy Hernangómez

Plantilla:

Número Nombre Posición Nacionalidad 11 25 31 8 21 3 18 14 55 2 91 5 13 11 9 6 17 1 42 Enes Kanter Doug McDermott Ron Baker Michael Beasley Dameyean Dotson Tim Hardaway Jr Nigel Hayes Willy Hernangómez Jarrett Jack Luke Kornet Mindaugas Kuzminskas Courtney Lee Joakim Noah Frank Ntilikina Kyle O`Quinn Kristaps Porzingis Xavier Rathan-Mayes Ramon Sessions Lance Thomas Pivot Alero Escolta Alero Escolta Escolta Ala Pivot Pivot Base Pivot Alero Escolta Ala Pivot Base Pivot Pivot Base Base Escolta Turquia Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos España Estados Unidos Estados Unidos Lituania Estados Unidos Francia Francia Estados Unidos Letonia Canada Estados Unidos Estados Unidos

Altas y bajas:

Altas: Michael Beasley , Damyean Dotson, Tim Hardaway Jr, Nigel Hayes, Jarrett Jack, Enes Kanter , Luke Kornet, Doug McDermott, Frank Ntilikina, Ramon Sessions.

Bajas: Carmelo Anthony, Justin Holiday, Maurice Ndour, Marshall Plumlee, Chasson Randle, Derrick Rose, Sasha Vujacic.

Últimas cinco temporadas:

Temporada Victorias Derrotas Resultado final Entrenador 2016 – 2017 2015 – 2016 2014 – 2015 2013 – 2014 2012 – 2013 31 32 17 37 54 51 50 65 45 28 Fuera de postemporada Fuera de postemporada Fuera de postemporada Fuera de postemporada Eliminados semifinal de conferencia Jeff Hornacek Derek Fisher Derek Fisher Mike Woodson Mike Woodson

