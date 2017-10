Guía VAVEL NBA 2017/18: Denver Nuggets, cada vez más cartas acompañan al 'Joker' | Fotomontaje: Álvaro García

Hay motivos para sonreír en Colorado. Los hay porque han encontrado en un pívot serbio, la pieza sobre la que edificar un equipo. En Denver, vuelven a tener una superestrella cosa que no ocurría desde los tiempos de Carmelo Anthony. Nikola Jokic, una vez se hizo amo y señor del puesto de titular, demostró todo lo que había apuntado en su año rookie. El ataque de Denver se convirtió en uno de los más divertidos y eficientes de la liga, siendo el tercero que más puntos anotaba de toda la NBA. Con el balón en manos de Jokic, fluían los movimientos, especialmente cortes a canasta y se encontró con mayor facilidad a jugadores abiertos en el triple. No fue el pívot el único que creció. Gary Harris, Danilo Gallinari, Wilson Chandler o Will Barton también disfrutaron de sólidas temporadas, mientras que rookies como Jamal Murray o Juancho Hernangómez demostraron poder aportar con regularidad. En su contra, jugadores como Kenneth Faried o Emmanuel Mudiay mostraron algunos signos de estancamiento y por desgracia el bosnio Jusuf Nurkic demostró ser incompatible con Jokic, por lo que todo su talento es disfrutado ahora en Portland. Pese a todos estos altibajos, los Nuggets sumaron 7 victorias más que en su campaña anterior y se quedaron a tan sólo una de poder disputar la postemporada. Este año en un Oeste más duro, la exigencia no va a ser menor para ellos. Hay equipo para volver a superarse.

Plantilla 2017-2018

Dorsal Jugador Puesto Nacionalidad Salario 00 Darrell Arthur Ala-Pívot Estados Unidos $7.464.912 0 Emmanuel Mudiay Base República del Congo $3.381.480 1 Jameer Nelson Base Estados Unidos $4.736.050 3 Torrey Craig Alero Estados Unidos $75.000 4 Paul Millsap Ala-Pívot Estados Unidos $29.730.769 5 Will Barton Escolta Estados Unidos $3.533.333 7 Trey Lyles Ala-Pívot Canadá $2.441.400 8 Josh Childress Alero Estados Unidos $2.106.470 11 Monte Morris Base Estados Unidos $75.000 14 Gary Harris Escolta Estados Unidos $2.550.055 15 Nikola Jokic Pívot Serbia $1.471.382 20 Tyler Lydon Ala-Pívot Estados Unidos $1.579.440 21 Wilson Chandler Alero Estados Unidos $12.016.854 24 Mason Plumlee Pívot Estados Unidos $14.041.096 25 Malik Beasley Escolta Estados Unidos $1.700.640 27 Jamal Murray Escolta Canadá $3.355.320 35 Kenneth Faried Ala-Pívot Estados Unidos $12.921.349 41 Juancho Hernangómez Ala-Pívot España $2.076.840

Se puede decir que la base del proyecto continua siendo la misma puesto que hasta doce de los dieciocho integrantes de la plantilla ya estuvieron bajo las órdenes de Mike Malone el año pasado. Pese a eso hay importantes bajas y altas en la configuración de la plantilla. La marcha más destacada es la del alero italiano Danilo Gallinari que juega ahora en Los Angeles Clippers tras haber pasado sus seis últimos años y medio en Denver mostrando un notable nivel. Alonzo Gee, Roy Hibbert, Mike Miller, Johnny O'Bryant o Jarnell Stokes son también jugadores que han terminado su compromiso con la franquicia de Colorado.

Si se fue una pieza importante como Gallinari, ha venido una de gran nivel como es el cuatro veces All-Star Paul Millsap. El ala-pívot abandonó los Atlanta Hawks en la agencia libre y promete conformar junto a Nikola Jokic una de las mejores parejas interiores de la liga. Además de él, Josh Childress regresa a una NBA que abandonó en 2014. Monte Morris y Tyler Lydon se incorporan vía draft a la franquicia. Torrey Creig firmó tras impresionar en la liga de verano y Trey Lyles fue incorporado vía traspaso en la noche del Draft a cambio del pick 12 (Donovan Mitchell) y Tyler Lydon. Ellos conforman el capítulo de altas.

Entrenador- Mike Malone

Durante toda su carrera como entrenador jefe en la NBA, Mike Malone no ha pisado aún los Playoffs. Tras diez años como entrenador asistente, Sacramento Kings le ofrecía un puesto como head coach en la temporada 2013-2014. Allí duró una temporada entera y 24 partidos de la segunda. Los Kings no son una franquicia conocida precisamente por su estabilidad y el despido de Malone levantó ampollas en la franquicia. El técnico estaba rozando el 50% de victorias y los pesos pesados del vestuario como DeMarcus Cousins le apoyaban. Sin embargo, la gerencia consideró que no era la persona más adecuada para llevar los mandos de la franquicia. En este segundo año, sus Kings habían subido sus prestaciones en defensa y hubo quién incluso se los imaginaba por fin en Playoffs, cosa que al final no sucedió. En junio de 2015, firmó por Denver Nuggets donde continúa desde entonces. Su récord en Denver es de 73-91 mientras que el suyo como entrenador jefe es de 112-158. Pese a eso, es un entrenador reputado dentro de la liga y que suele calar en sus vestuarios. Su capacidad de adaptación a los jugadores es muy importante y si bien se vio que en Sacramento hizo más hincapié en la defensa, en Denver ha trabajado para convertirlos en uno de los mejores ataques de la liga, con gran circulación de balón y movimientos sin él. Salvo sorpresa, en Denver confían en el a largo plazo dirigiendo el proyecto.

Nombres propios

La estrella- Nikola Jokic

Uno de esos regalos que produce un buen scouting. Llegado en segunda ronda, es por méritos propios la joya del equipo y una ganga salarialmente hablando. Un prototipo paranormal de pívot. El atletismo no es lo más importante cuando se cuenta con la inteligencia de Jokic. Un arsenal inimaginable de recursos en el pase, con capacidad para anotar tanto por fuera como por dentro, donde aún puede explotar más sus recursos. En defensa eso sí, le cuesta desplacerse y debajo del aro no es un buen intimidador. Si mejora eso, hablamos de un jugador superlativo y que sobretodo siempre hace mejor a sus compañeros. Se esperan varios triples-dobles suyos este año.

El fichaje- Paul Millsap

Un perfil de calidad muy contrastada en la liga, complementario a Jokic e ideal para la idea de juego de la plantilla. Hablamos de un jugador con una gran inteligencia en pista, no tan extraordinario como el serbio en ataque, pero sí que puede cumplir prácticamente todas las funciones. Además, sabrá encontrar y adaptar su rol en pista para hacer mejor a su equipo. En defensa, representará una ayuda importante puesto que es un jugador más móvil, más intenso y con mejores fundamentos que Jokic. Además su contrato es de breve duración por lo que de no funcionar su fichaje, los Nuggets no se verían gravemente perjudicados. Eso sí, parece destinado a funcionar y Jokic y Millsap a ser una de las mejores parejas interiores de la liga.

El infravalorado- Gary Harris

En sus tres años en la liga, Gary Harris ha ido creciendo gradualmente hasta establecerse como uno de los escoltas con más futuro de la liga en ambos lados de la pista. En ataque, se trata de un jugador que sabe moverse muy bien sin balón ya sea abriendo la pista como cortando hacia canasta. Sin ir más lejos sus porcentajes del año pasado fueron de un 50'2% en tiros de campo y de un 42% en triples, lanzando 11'2 veces de media a canasta. Es decir cifras de élite para este escolta que también ejerce de perro de presa en defensa. Muy pegajoso en la defensa del balón, también es bueno desplazándose lateralmente e interceptando robando los envíos rivales. Pase lo que pase, es muy importante que Denver asegure su continuidad.

El sexto hombre- Will Barton

Cuando en 2015 Will Barton firmaba su contrato por diez millones y medio de dólares a repartir en tres años, Denver Nuggets cerraba uno de sus movimientos más exitosos en los últimos tiempos. En sus dos temporadas Barton ha hecho lo que mejor sabe hacer: anotar. Ha superado en ambas los 13 puntos de media con unos porcentajes superiores al 43% en tiros de campo y al 34% en triples. Ya sea saliendo desde el banquillo como generalmente hace o formando parte del quinteto inicial, Barton es un agitador de partidos que desprende muchísima energía cada vez que entra en pista.

El cumplidor- Wilson Chandler

La regularidad es uno de los mejores argumentos para calificar la etapa de Wilson Chandler en los Nuggets. La pasada temporada, promedió las mejores cifras de su carrera en puntos y rebotes. Se trata de un arma muy polivalente para Denver en ambos costados de la pista. Otro de esos jugadores cuyo silencioso concurso será vital para las aspiraciones que quieran tener los Nuggets. Su presencia, permitirá multitud de formatos tanto grandes como pequeños en los esquemas de Mike Malone. De su rendimiento, no duda casi nadie.

El español- Juancho Hernangómez

Buen debut para Juancho en su temporada rookie en Denver. Muy valiente y con mucha energía todo hace pensar que en su segunda temporada Mike Malone incrementará sus 13'6 minutos de media. Es el prototipo de ala-pívot moderno. Corre rápido la pista, sabe fajarse por el rebote, es contundente cerca del aro y puede lanzar de tres. En defensa aún puede mejorar, pero se muestra siempre voluntarioso. Es un proyecto de futuro que los Nuggets tienen muy en cuenta y en el Eurobasket ya dejó flashes de ser parte importante en el futuro de la selección española.

El joven a seguir- Jamal Murray

El nivel del escolta no fue malo en su temporada rookie. Para el recuerdo su exhibición en el partido de novatos. Este año se espera que crezca su peso en el equipo y en la rotación. Ejecutando es una de las armas principales de los Nuggets que eso sí podrían llegar a pedirle que jugase de base sin ser la distribución del juego una de sus principales virtudes. Sacarle de su posición natural representa una amenaza en la progresión del canadiense que superó los diez puntos en 37 ocasiones en su temporada rookie.

La apuesta- Mason Plumlee

Que la explosión de Jusuf Nurkic tras el traspaso no haga olvidarse a nadie de que Plumlee es también un jugador muy aprovechable. Es un pívot de corte más clásico, que se mueve con soltura en las inmediaciones del aro. Es un jugador que también es muy inteligente y cumple sobradamente como pasador. En defensa, aún tiene margen de mejora tanto en movilidad como en protección del aro. Ha renovado con Denver este verano a razón de 41 millones y 3 años y tendrá que demostrar que puede ser una pieza de nivel importante en los descansos de Jokic. Porque su precio no es el de un suplente cualquiera.

¿Última oportunidad?- Kenneth Faried y Emmanuel Mudiay

Ambos han sido muy discutidos en los últimos tiempos. Del primero se asegura que únicamente es una bestia física, pero que su energía no compensa su falta de inteligencia en las situaciones de juego. Del segundo, que sus marcados defectos en la selección de tiro y en la organización del juego le impiden ser el base que prometía hace no tanto. Es por eso que ambos se enfrentan a un año clave y de salida parten con minutos en la rotación para demostrar que pueden dar el nivel. Si no es así, que a nadie le extrañe un traspaso durante la temporada.

Equipaciones

Las nuevas equipaciones de Denver Nuggets serán por primer año de la marca Nike y también por primera vez patrocinadas por Western Union.

Equipación local (Association) Equipación visitante (Icon) Equipación alternativa (Statement)

Últimas 5 temporadas

Temporada Victorias Derrotas Resultado Entrenador 2012-2013 57 25 Eliminados 1ª Ronda de Playoffs (Golden State Warriors) George Karl 2013-2014 36 46 No se clasificaron a Playoffs Brian Shaw 2014-2015 30 52 No se clasificaron a Playoffs Brian Shaw/ Melvin Hunt 2015-2016 33 49 No se clasificaron a Playoffs Mike Malone 2016-2017 40 42 No se clasificaron a Playoffs Mike Malone

Expectativas de la temporada

En el salvaje Oeste la clasificación para Playoffs se puede considerar todo un botín para los Nuggets. Si bien han mejorado el equipo con la adquisición de Millsap y el progreso que se espera en su joven bloque, el resto de la conferencia también ha mejorado. En la configuración de una hipotética clasificación de la conferencia, Denver debería encontrarse en la pelea por una de las últimas posiciones que dan acceso a jugar los Playoffs. Se trata del objetivo más realista de los de Colorado que en caso de disputar la postemporada tienen difícil superar alguna ronda puesto que se enfrentarían a alguno de los cabezas de serie de la conferencia como Golden State Warriors, San Antonio Spurs o Houston Rockets. La franquicia tiene que ser consciente que actualmente no está para competir por el anillo, pero sí que posee varios mimbres que con un correcto desarrollo podrían hacerle competir por cotas más altas en un futuro no muy lejano. Jóvenes como Jokic, Harris, Murray, Lyles o Mudiay, podrán crecer en un entorno que es competitivo mientras los superequipos dominan la liga en la actualidad.

A nivel individual hay muchas ganas de ver a Jokic como titular a tiempo completo. Es uno de esos jugadores por los que vale la pena pagar una entrada y ahora le toca ejercer de líder. La adaptación de Millsap de resultar positiva a buen seguro acercará al equipo a los Playoffs y quién sabe si individualmente podrá llegar a ser All-Star en un Oeste tan cargado. Gary Harris debería seguir creciendo y establecerse como la tercera fuerza de estos Nuggets si no lo es ya. Juancho Hernangómez y Jamal Murray son otras dos piezas que tienen que ganar minutos y respeto en la liga, pero ambos serán importantes en el equipo esta temporada. Los casos de Mudiay y Faried dejan más dudas, pero ambos podrían ser capaces de integrarse correctamente en los esquemas de Malone con un cambio de actitud. Condiciones no les faltan. Habrá que ver cuál es el rol de Tyler Lydon y Trey Lyles ya que su encaje en la plantilla no parece a priori sencillo en puestos tan poblados como las alas.

Lo único que sí está garantizado, es que ver a los Denver Nuggets, volverá a ser muy divertido este año.