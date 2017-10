Guía VAVEL NBA 2017/2018: Boston Celtics, un proyecto de anillo

Google Plus

Guía Vavel 2017/2018: Boston Celtics, una reconstrucción para ganar un anillo

Los Boston Celtics afronta esta nueva temporada con muchas ilusiones. Tras un verano movido ahora solo quedan cuatro jugadores de los que estaban la pasada campaña. En el draft traspasaron su pick número uno por el tres de los Sixers y eligieron a Jayson Tatum, un jugador muy explosivo y ya hecho. Los verdes consiguieron a Gordon Hayward en el mercado de agentes libre y a Kyrie Irving en un traspaso con los Cleveland Cavaliers donde daban a Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic, el pick de los Brooklyn Nets del 2018 y una segunda ronda por el base. Además, el mejor jugador defensivo del equipo se iba también traspasado por Marcus Morris. Pero Brad Stevens sabrá encajar bien las nuevas piezas para conseguir llevar al equipo hacía el anillo.

La pasada temporada los Boston Celtics dieron un gran paso hacía delante para llegar a las finales de la NBA. Comandados por Isaiah Thomas, quien realizó una espectacular temporada, llegaron los verdes a la primera posición de la Conferencia Este, con un récord de 53-29 y dejando a los Cleveland Cavaliers por detrás de ellos a tan solo dos victorias. El trabajo de Brad Stevens con los jugadores fue vital para que el equipo luchara como una pieza bien encajada.

Tras 82 partidos llegaron los playoffs donde antes del primer partido Isaiah recibía la dura noticia, su hermana Chyna había sufrido un accidente de coche y desafortunada había muerto. Pero el base con toda su garra jugó el primer partido, los primeros partidos en el Garden fueron malos y los Chicago Bulls se llevaron las dos victorias dando una sensación de que se podía ganar a los verdes la serie, pero una lesión de Rajon Rondo quien era la pieza clave en esos dos primeros partidos hizo que los Celtics remontaran la serie terminando con un 4-2.

El siguiente rival fueron los Washington Wizards quienes tenían un núcleo fuerte de jugadores con Bogan Bogdanovic como sexto hombre. La serie llegó al séptimo partido con muchos roces de jugadores, y al final se lo llevo los Celtics quienes pasaron a las finales de conferencia antes los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Esa serie demostró que los de Boston todavía no estaban preparados para competir contra los Cavs, además Isaiah quedó lesionado y eso hizo imposible ganar.

Previsiones

En la nueva temporada el objetivo de los Boston Celtics es primero que el grupo de jugadores nuevos que han llegado se adapten bien al equipo, hay que recordar que Terry Rozier que llegó en el 2015 es el jugador más veterano de la actual plantilla. El siguiente paso es superar el nivel que mostró el equipo la pasada temporada, igualando la primera posición de la Conferencia Este y mostrar un nivel más alto. En los playoffs el claro objetivo es llegar a las finales de la NBA, y eso va unido a tener que ganar a LeBron. El equipo sabe que actualmente es muy complicado conseguir el anillo, los Golden State Warriors están intratables y es un equipo que no se va a venir abajo ahora, por eso Brad Stevens y Danny Ainge tienen una plantilla muy joven para que cuando los Warriors den el bajón estén ellos para intentar conseguir el anillo. Otro de las posibilidades que se han hablado para conseguir ganar a Golden State en un plazo corto es conseguir una última pieza al equipo, y el rumor más llamativo es Anthony Davis.

Brad Stevens

Cuatro temporadas lleva ocupando el cargo de entrenador en los Boston Celtics. Brad Stevens afronta su quinto con muchas nuevas caras pero con una plantilla más preparada para luchar por el anillo que el curso pasado. Con tantos cambios este verano Stevens ha tenido que reformar algo su libreta para adaptarse al tipo de jugadores que han venido nuevos. Pero para él no es ningún impedimento eso, y eso nos lo ha demostrado varias veces en los pasados años, sabe adecuarse a los nuevos jugadores y al final siempre consigue llevarles lejos.

Cada año que ha estado con el equipo lo ha mejorando, llego en la temporada 2013-2014 con una plantilla muy mala, y ha conseguido con nuevos jugadores y un sistema siempre muy similar llevar a los Celtics a donde se merecen. Este año será muy importante para él quien tiene la misión de llegar a la finales, y ganar a los Cavaliers en las finales de Conferencia.

Brad Stevens en un partido de los Celtics. Fuente: NBA.com

Kyrie Irving, un un auténtico líder

El número uno del draft del 2011 dejó la ciudad donde vivió sus primeros pasos en la NBA por los Boston Celtics con el objetivo de salir de la sombra de LeBron y liderar un equipo al anillo. Kyrie Irving afronta su primer temporada fuera de Ohio, con un entrenador que le va a mandar mejorar en su defensa y con un mismo objetivo ganar un anillo.

Kyrie Irving busca está temporada seguir mejorando su juego, la campaña pasada dio un gran paso promediando 25,2 puntos, 5,8 asistencias y 1,2 robos por partidos. Este año tendrá más facilidad a la hora de entrar a canasta ya que cuando pida el bloqueo a Al Horford el dominicano se podrá poner en la línea de tres para hacer el pick and pop, con esto le dará más espacio al base para entrar, esto en Cavs no pasaba ya que Tristan Thompson seguía siempre el pick and roll. Otro de los aspectos a destacar del jugador es que este año podrá tener más el balón en sus manos, algo que en su antiguo equipo era complicado. También Irving va a tener que aprender un sistema nuevo y bastante complejo, además de tener que mejorar en defensa algo que Brad Stevens ha nombrado varias veces.

Quinteto titular

-Kyrie Irving: tras una temporada pasada muy buena, busca en su nuevo equipo seguir mejorando y llevarles como líder que es a las finales de la NBA. Una de las cuestiones que los Celtics le pondrá durante los 82 partidos será mejorar en la defensa.

-Marcus Smart: tras la marcha de Avery Bradley, Smart tendrá el rol principal de ser el defensor del equipo, tras perder varios kilos durante el verano veremos a un jugador más ágil y que apenas tendrá que defender a aleros o ala-pívots. Tras tres temporadas en los Celtics ha conseguido una plaza en el quinteto titular, pero no se puede relajar porque tanto Jaylen Brown como Jayson Tatum le podrían enviar al banquillo.

-Gordon Hayward: el flamante fichaje de los Celtics en el mercado de agentes libres llega con el objetivo de aspirar a más que con su ex equipo los Utah Jazz. Uno de los principales motivos porque el alero ha elegido a los de Massachusetts es que quería volver a ser entrenado por su entrenador de la universidad, Brad Stevens. El jugador nos ha demostró la temporada pasada que tiene un gran potencial, gracias a su trabajo constante fue recompensado este año con una plaza en el All-Star.

-Marcus Morris: el alero tendrá que adaptarse a la posición de ala-pívot este año. Su llegada al equipo no se entendió ya que se daban a un jugador de mayor calidad por él. Lo que se espera de Morris en su aportación en forma de puntos pero sobretodo de rebotes algo que los Celtics necesitan.

-Al Horford: el pívot vive su segundo año en los Celtics rodeado de nuevas caras. El principal objetivo de esta temporada para él será el jugador referencia en la zona. Además, este año tendrá que coger más rebotes para poder eliminar las deficiencias del equipo.

Gordon Hayward y Kyrie Irving en el primer partido de pretemporada. Fuente: NBA.com

Altas y bajas



-Altas: Gordon Hayward, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Shane Larkin, Marcus Morris, Daniel Theis, Aron Baynes, Jonathan Holmes, L.J. Peak, Kadeem Allen, Andrew White III, Semi Ojeleye, Jabari Bird, Abdel Nader y Guerschon Yabusele.



-Bajas: Avery Bradley, Jae Crowder, Gerald Green, Demetrius Jackson, Jonas Jerebko, Amir Johnson, Jordan Mickey, Kelly Olynyk, Isaiah Thomas, James Young y Tyler Zeller.



-Siguen: Jaylen Brown, Al Horford, Terry Rozier y Marcus Smart.

Plantilla

Dorsal Jugador Posición Nacionalidad Salario 2017/2018 0 Jayson Tatum Alero Estados Unidos 5,645,400$ 7 Jaylen Brown Alero Estados Unidos 4,956,480$ 8 Shane Larkin Base Estados Unidos 1,524,305$ 11 Kyrie Irving Base Estados Unidos 18,868,626$ 12 Terry Rozier Base Estados Unidos 1,988,520$ 13 Marcus Morris Alero Estados Unidos 5,000,000$ 20 Gordon Hayward Alero Estados Unidos 29,727,900$ 26 Jabari Bird Escolta Estados Unidos 27 Daniel Theis Ala-pívot Alemania 815,615$ 28 Abdel Nader Alero Estados Unidos 1,167,333$ 30 Guerschon Yabusele Ala-pívot Estados Unidos 2,247,480$ 36 Marcus Smart Bae Estados Unidos 4,538,019$ 37 Semi Ojeleye Ala-pívot Estados Unidos 1,291,892$ 38 Andrew White III Alero Estados Unidos 42 Al Horford Pívot Estados Unidos 27,734,405$ 45 Kadeem Allen Escolta Estados Unidos 46 Aron Baynes Pívot Estados Unidos 4,300,000$ 51 L.J. Peak Escolta Estados Unidos 815,615$ 97 Jonathan Holmes Ala-pívot Estados Unidos 815,615$

Equipaciones

Equipación local (Association) Equipación visitante (Icon) Equipación alternativa (Statement) Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database

Últimas cinco temporadas