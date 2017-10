Guía VAVEL NBA 2017/18: Utah Jazz, a luchar por un hueco en 'el salvaje Oeste'

Guía Vavel NBA 2017/18: Utah Jazz, objetivo: luchar por un hueco en 'el salvaje Oeste'

No es difícil encontrar a alguien que le guste la buena música como el jazz ¿verdad? A todo el mundo puede gustar y eso pasa con una suave música que suena en Utah, una musica que suena dentro del Vivint Smart Home Arena mejor que un saxofón y que poco a poco se hace un hueco en el corazoncito de todo seguidor a la NBA. Esa melodía es llevada a cabo por un equipo llamado Utah Jazz, una plantilla de jugadores que junto a su entrenador Quinn Snyder, no quieren dejar que el buen ritmo se vaya de la ciudad.

Puede parecer que este año en Utah no hay esperanza, que, con la marcha de Hayward, todo atisbo de esperanza se iría con él pero no es así. El núcleo importante se ha mantenido y, han llegado fichajes, no super fichajes, pero si de esos que ilusionan y que hacen creer que sí, que es posible llegar a Playoffs y, ¿por qué no? hacer algo a partir de ahí, soñar está permitido siempre en la NBA y este año en Utah más.

Dar un paso atrás no debe ser el plan

Hubo más luces que sombras durante la pasada temporada en el Vivint Smart Home Arena. El equipo pasó de no entrar por un partido en la postemporada de la campaña de 2015/16 a estar en el quinto puesto de Conferencia en la 2016/17. El conjunto dirigido por Quinn Snyder se llevó el título de división la pasada temporada por delante de los Thunder (del MPV Russell Westbrook).

La ciudad de Salt Lake vivió un año increíble gracias a un equipo que recordaba a aquel mítico conjunto del dúo dinámico formado por John Stockton y Karl Malone que llegó dos veces a 'Las Finales' aunque nunca obtuvieron la recompensa del anillo. El mejor conjunto defensivo del año pasado fue una de las sensaciones de la pasada temporada aunque su camino se vio frenado por los actuales campeones de la NBA (Golden State Warriors).

Esta temporada sin embargo será dura. El plantel de Snyder tendrá que pelear mucho para poder estar en Playoffs, la lucha será por los tres últimos puestos, pero aún quedan motivos para creer que este equipo puede lograrlo. El camino pinta complicado y, muchos pronósticos auguran que no jugarán postemporada pero, pueden dar la sorpresa.

Las incorporaciones de jugadores como Ricky Rubio que es un jugador que encajará bastante bien en este estilo de juego más defensivo y europeo, durante el Eurobasket, el base parece haber dado un paso adelante en la faceta anotadora, o de Donovan Mitchell, rookie del equipo que apunta a maneras y puede ser un auténtico robo, podrían ser de gran ayuda para suplir las importantes bajas.

Dar un paso atrás puede ser un castigo bastante duro y para nada merecido. Está claro que deberán mantener esa defensa (la mejor de la liga el pasado año) pero mejorar en ataque ya que fueron la tercera peor ofensiva de la pasada temporada. La línea debe subir en este sentido, puede que sin hacer mucho ruido, Utah Jazz llegue a Playoffs.

Joe Johnson, Ricky Rubio y Rudy Gobert en el 'Media Day' | Foto: @utahjazz

Entrenador

El técnico seguirá siendo Quinn Snyder, tanto la franquicia como el equipo confían en el y, si un proyecto va bien ¿para qué tocarlo? Eso es lo que pasa en Salt Lake City. Toda la plantilla tiene un gran respeto al entrenador que se ha ganado la confianza de todos y no solo con resultados.

No solo a devuelto a Utah Jazz a competir por un hueco entre los mejores sino que ya ha implantado un sistema. Los jugadores que llegan vienen decididos a trabajar y a entrar un equipo que como los de antaño se centra más en la defensa que en el trabajo defensivo. Esta puede ser la gran tarea que Snyder tenga este año, conseguir que sus muchachos puedan suplir las salidas con la defensa que hasta ahora tenían y mejorar en ataque para llegar lejos.

Quinn Snyder con Rudy Gobert en el 'Media Day' | Foto: @utahjazz

Jugador estrella, Rudy Gobert

La salida de Gordon Hayward ha sido un duro varapalo en Utah, se fue la gran estrella y el peso más importante de la franquicia. Ahora es su momento. Es el momento de "Gobzilla", el francés tiene que dar un paso a delante tanto en la NBA como en el equipo, ahora él es el líder y tiene que demostrarlo.

Rudy Gobert ya dejó claro que la zona es su territorio, ahí pocos pueden superarle. El jugador europeo ya fue uno de los mejores jugadores del año pasado e incluso llegó a estar entre los tres jugadores nominados a ser defensor del año (DPOY). Ya quedó claro que en esta faceta es imparable pero donde debe incrementar sus números es en ataque y subir su aportación anotadora.

Rudy Gobert 'machacando' el aro en el primer partido de pretemporada | Foto: NBA.com

Posible quinteto titular

Base: Ricky Rubio. El base español llega muy motivado. Ahora sí se siente importante y valorado dentro de una franquicia. Rubio ha demostrado que es un gran defensor y pasador pero también quiere hacer ver que ha mejorado en su tarea ofensiva (anotando). El rol de Ricky será hacer mejores a sus compañeros y, dar unas circulaciones rápidas que alegrarán la vista del espectador. Pinta bien su asociación a base de aley-hoops y pick&rolls con Rudy Gobert ¿os recuerda algo?

Escolta: Dante Exum. Siente que es su año, que esta temporada explotará por fin como jugador. Esta 'explosión' está tardando algo más de lo que se esperaba pero puede ser en esta cuando Exum de el nivel que se le requiere y que el busca.

Alero: Rodney Hood. Otro peso pesado de la plantilla. El jugador drafteado en el 2014 dio el año pasado atisbos de lo que podría llegar a ser. Ahora en esta nueva temporada debe convertirse junto a Gobert uno de los jugadores con más importancia en el ataque.

Ala-Pívot: Derrick Favors. 26 años atesoran a este jugador que la pasada temporada anduvo con unos promedios bastante normalitos con 9'5 puntos y 6'1 rebotes, unos números que debe mejorar para hacer que las posibilidades de meterse en postemporada sean reales.

Pívot: Rudy Gobert. Ahora sí, es el momento para que el francés se erija como líder de este equipo. Ya se sabe en que debe mejorar y en que se debe mantener el que puede ser mejor defensa en la pintura de la NBA. Los rebotes, tapones e intimidación están asegurados por Gobert, no es descabellado pensar que estará en el top 3 de pivots.

Altas y bajas

Altas: Ricky Rubio, Thabo Sefolosha, Jonas Jerebko, Ekpe Udoh, Royce O’Neale, Nigel Williams-Goss (Draft), Tony Bradley (Draft), Donovan Mitchell (Draft), Naz Long (Camp Invite), Taylor Braun (Camp Invite), Eric Griffin (two-way contract), Nate Wolters (two-way contract).

Bajas: Gordon Hayward, Shelvin Mack, George Hill, Boris Diaw, Trey Lyles, Jeff Withey.

Siguen: Rudy Gobert, Derrick Favors, Alec Burks, Joe Johnson, Joe Ingles, Dante Exum, Rodney Hood, Raul Neto.

Jugadores importantes que la siguiente temporada serán agentes libres: Derrick Favors, Joe Johnson, Rodney Hood (restringido), Dante Exum (restringido).

Plantilla

Dorsal Jugador Posición Nacionalidad 2 Joe Ingles Alero Australia 3 Ricky Rubio Base España 5 Rodney Hood Base/Alero Estados Unidos 6 Joe Johnson Alero/Escolta Estados Unidos 8 Jonas Jerebko Alero Suecia 10 Alec Burks Escolta Estados Unidos 11 Dante Exum Base/Escolta Australia 13 Tony Bradley Ala pivot/ Pivot Estados Unidos 15 Derrick Favors Ala pivot Estados Unidos 16 Nate Wolters Base Estados Unidos 17 Eric Griffin Alero Estados Unidos 21 Joel Bolomboy Alero Rusia 22 Thabo Sefolosha Escolta/Alero Suiza 23 Royce O'Neale Alero Estados Unidos 24 Taylor Braun Alero Estados Unidos 25 Raul Neto Base Brasil 27 Rudy Gobert Pivot Francia 30 Naz Mitrou-Long Base/Escolta Canadá 33 Ekpe Udoh Ala pivot Estados Unidos 45 Donovan Mitchell Base Estados Unidos

Equipaciones

Equipación local (Association) Equipación visitante (Icon) Equipación alternativa (Statement) Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database Via NBA Jersey Database



Últimas cinco temporadas