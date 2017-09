Donovan Mitchell tiene que demostrar la calidad que se le vio este verano

Google Plus

Donovan Mitchell | Foto: Utah Jazz

El joven jugador de Utah Jazz ha dicho a su entrenador la mañana del Media Day que está preparado. Aún así tanto él como Mitchell, han dejado claro que aún queda mucho y que hace nada cumplía 21 años, una edad en la que se deben tener los pies en el suelo.

Todo el mundo vio sonreir al chaval, su personalidad tan carismática, en definitiva sus buenas maneras para con la prensa. Pero, esto ya no es la Summer League, ahora comienza la NBA y Utah Jazz espera mucho de este joven.

"Lo más importante para mí es no escuchar lo que se dice o se espera de mí porque podría ser algo malo para mi", dijo Mitchell. "Las redes sociales tienen un gran alcance y yo soy muy activo en Twitter. Pese a ello, trataré de no hacer caso a lo que diga la gente, se lo que tengo que hacer salir ahí y jugar. Si lo hago bien, bien y si no lo hago tan bien sé que debo mejorar".

Se puede decir que Mitchell viene con muchas expectativas como cualquier jugador de primer año en la historia reciente de los Jazz. Deron Williams pasó su temporada de novato jugando detrás del veterano Keith McLeod. Williams jugó casi 29 minutos por partido ese año. Promedió casi 11 puntos por partido. Pero el equipo acabó con un récord de 41-41, luchó duro pero no jugó los playoffs.

Dante Exum fue la quinta selección del draft de 2014. Terminó muchos minutos en la segunda mitad de la temporada, algo que vino debido porque Quin Snyder perdió la confianza en Trey Burke. Exum jugó bien - especialmente defensivamente - pero ese equipo de Utah, que todavía estaba en desarrollo, tampoco se clasificó para la postemporada.

Esto es diferente. Es difícil para un novato tener impacto en un equipo de veteranos, pero eso es lo que se le pide a Mitchell. Sí, Utah está sin Gordon Hayward, que fue la estrella del equipo el año pasado. Pero casi todos dentro de la franquicia esperan hacer la postemporada de nuevo, o al menos competir por un lugar de playoff. Y de Mitchell se espera que desempeñe un papel en importante ahí.

Mitchell entra en el campo de entrenamiento como escolta reserva. Pero el equipo de Salt Lake piensa que está listo defensivamente y puede guardar múltiples posiciones en el perímetro. En privado, sus compañeros de equipo han dicho que jugó muy bien en los juegos de pick-up durante el mes de septiembre.

Donovan Mitchell ha gustado tanto a la franquicia como al equipo

"Es alguien que puede anotar y defender, y estamos emocionados de tenerlo", dijo Rodney Hood hace unas semanas. "Realmente puede disparar, y puede entrar a canasta. Es competitivo, atlético y fuerte. Eso lo hace estar listo para tener impacto defensivo."

Tiene mucha actividad en Twitter y Instagram, y regularmente mantiene conversaciones con los aficionados de Jazz. Ha realizado videos y sesiones de autógrafos. Se está convirtiendo rápidamente en un favorito de los medios de comunicación. Si su juego alcanza ese mismo nivel, Mitchell tiene la oportunidad de ser un rostro de la franquicia.

Él sabe que el camino a eso no siempre será fácil. El cambio de la universidad a la NBA, especialmente defensivamente, es bastante grande. En Louisville bajo el ex entrenador Rick Pitino, quien fue despedido el miércoles por la mañana, los Cardenals jugaron un montón de defensa de la zona.

Mitchell también va a tener que compensar algunas deficiencias físicas. Su marco es pequeño para un escolta aunque hay precedentes de éxito en esta posición. Los Detroit Pistons tienen a Avery Bradley y es uno de los mejores defensores del perímetro de la liga. Mitchell tiene muchos atributos defensivos de Bradley: brazos largos, manos rápidas y fuertes, gran anticipación.

"Sólo tengo que salir y jugar mi partido", dijo Mitchell. "Es más difícil que la universidad, hay 82 partidos, por lo que me debo de ajustar. Mucha gente no espera mucho de un novato pero esa es toda la motivación que necesito. "