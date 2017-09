Carmelo se despide con una carta abierta de Nueva York

Carmelo Anthony se despide del Madison Square Garden. | Foto vía NBA.com

Carmelo, nativo de Brooklyn, quiso tener un emotivo mensaje de despedida con sus vecinos, fans y compañeros de la ciudad de Nueva York, el cual publicó en su página web.

"Nueva York me dio la capacidad de hacerlo en cualquier otro lugar del mundo" Dice Carmelo encabezando su carta. "Me enseñó a encontrar confortable lo inconfortable. Decir adiós ha sido lo más difícil, nunca pensé que tendría que hacerlo, especialmente a tí (dirigiéndose a su ciudad natal). Nadie ocupará nunca tu lugar, es difícil encontrar a alguien como tú, por lo que siempre se te echará de menos. Me ayudaste a reír, secaste mis lágrimas, gracias a ti no tengo miedos, fui bendecido en el momento en el que entraste en mi vida. Hoy toca levantar la mano y decir adiós, pero este no es el final, porque como siempre he dicho: ¡NYC hasta el final!".

"Te conozco desde hace años, y debo decir que han sido mis mejores años. Me ayudaste a ser la persona que soy, sólo quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón. No importa lo que pase, siempre te amaré. Aunque este adiós es solamente temporal, es el mas duro de decir para mi. Ahora mismo me seco las lágrimas de mi mejilla, al mismo tiempo que sonrio sabiendo que nos encontraremos de nuevo. He tenido momentos brillantes en este oscuro escenario de mi vida, y en mi libro de grandes momentos tú nunca serás una página más. Tus brillantes luces siempre viajarán conmigo, hasta cuando estas mismas se apaguen". Concluía el ocho veces All-Star.

Anthony también quiso agradecer a aficionados y cuerpo técnico su apoyo y dedicación durante todos estos años, además de agradecer al propietario de los Knicks, James Dolan, el darle la oportunidad de regresar a la ciudad que le vio nacer.

A pesar de que los años de "Melo" en la Gran Manzana sean vistos como decepcionantes en su línea general, defendiendo que solamente tuvo impacto en su fortuna, el amor que este siente por su cuna siempre será real, aún poniendo rumbo a Oklahoma.