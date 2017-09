Los miembros de Toronto Raptors se posicionan en la "polemica Trump"

Google Plus

Masai Ujiri. Rueda de prensa en el Media Day de Raptors / Foto: NBA

Todo dio comienzo el día 2 de septiembre durante la pretemporada de la NFL cuando el Colin Kaepernick, quarterback de los San Francisco 49ers, en protesta ante la situación de discriminación que sufre la comunidad afroamericana en Estados Unidos, tomó la decisión de arrodillarse durante el acto del himno y la bandera previo al partido frente a San Diego. Pocas horas después sería Jeremy Lane de Seattle Seahawks quien decidió permanecer sentado mientras se entonaba el himno.

El gesto fue repetido en días sucesivos por más jugadores de la liga de futbol dando lugar, el 22 de septiembre, a unas polémicas declaraciones de Trump, que vino a decir: “¿No os gustaría ver a uno de esos presidentes de la NFL, cuando alguien falta al respeto a nuestra bandera, decir "Saca a ese hijo de puta de la cancha ahora mismo. Está despedido. ¡Está despedido!”” Estas duras declaraciones no han hecho más que encender los ánimos entre los deportistas americanos y comienzan a tener repercusión en el resto de ligas. Algún jugador de la MLB se ha sumado a la protesta y son varios jugadores, técnicos y directivos de la NBA los que, aprovechando que estamos en pleno aluvión del Media Day, están posicionándose sobre el tema.

En esta ocasión nos hacemos eco de las palabras pronunciadas por Masai Ujiri actual propietario de Toronto Raptors. Ujiri, aprovechando el Media Day del conjunto canadiense y en respuesta a una pregunta referente al tema dijo: "Puedo garantizar una cosa: Nadie va a ser despedido aquí". Además apuntó que apoya a los jugadores al 100% en sus actos y en sus declaraciones.

Por su parte Dwane Casey, actual entrenador de Raptors, que pasó sus años formativos en Kentucky, dijo que vivió en primera persona la injusticia racial y además añadió: “Aplaudo la decisión de los jugadores de la NFL. No es una falta de respeto hacia la bandera. Esto es lo que les dije a mis jugadores: “No puedes despreciar al país, ni a la bandera, ni al presidente, aunque no estés de acuerdo con él. Pero, dicho esto, tienes derecho a la Primera Enmienda, por lo que puedes hablar de lo que quieras y en base a eso se construyó Norteamérica, no perdamos eso.””

Dwane Casey durante el Media Day / Foto: NBA

Otro que respondía sin tapujos a las preguntas sobre el tema fue Kyle Lowry que comentó: “creo que mis compañeros han actuado de forma adecuada” concluyó diciendo que “Es desafortunado que el líder del país más dominante del mundo llame de esa forma a las personas, es triste”