Dwyane Wade firma su 'buyout' con Chicago Bulls

Imagen: Nba.com

Es oficial: Dwayne Wade ya no es jugador de Chicago Bulls. Así lo relataba el periodista estadounidense, KC Johnson, al Chicago Tribune en la tarde de ayer. Horas después, fue el propio jugador quién lo confirmó al mismo medio en una llamada telefónica: "Sentí que era mi hora, pasados los 36 años, quiero competir por un anillo. Lo dije cuando llegué aquí, siempre fue un sueño jugar en Chicago. Aprovechar esta oportunidad fue especial. Y no se puede decir que no sucedió lo que todo el mundo esperaba de nosotros, porque llegamos a Playoffs. Devolver el respeto a esta franquicia era nuestro objetivo. La organización decidió tomar otro camino, cosa que respeto. " explicó Wade.

Además reflexionó acerca del funcionamiento de este negocio y en cómo puede afectar en su decisión de marcharse: "Sé como funciona el negocio en esta liga. Esta franquicia va en una dirección de la que, en este punto de mi carrera, no quiero formar parte. Siendo generoso, estos jóvenes jugadores necesitan que les den esas oportunidades, necesitan tener tiempo para equivocarse y aprender como parte de su proceso de formación. No necesitan a un tipo viejo como yo alrededor de ellos." bromeó D-Wade.

Inmersos en un claro proceso de reconstrucción, Chicago Bulls no ha puesto demasiados impedimentos a la salida del número 3. El interés por llegar a un acuerdo era mutuo, y la salida de Flash era, desde hace días, un secreto a voces.

El pasado 27 de Junio, Wade hizo efectiva su 'player option' de un año a cambio de 23.8M $. Todo parecía indicar que Chicago Bulls intentaría un último asalto a los PlayOffs 2018 con este proyecto. Sin embargo, la situación cambió sustancialmente en la noche del Draft. El traspaso de Jimmy Butler dirección Minny y la escasa ambición de los Bulls en la Agencia Libre hicieron a Wade replantearse su futuro.

Con tres anillos (06', 12' y 13'), un MVP de las finales en 2006 y siendo el mayor anotador de la historia de Miami Heat, a Wade le quedan pocos objetivos que alcanzar en su exitosa carrera NBA. Todos los rumores apuntan a un último envite con un objetivo claro: el anillo. Y quién mejor para conseguirlo que su fiel compañero y amigo LeBron James, con el que consiguió dos en Miami.

Además de Cleveland Cavaliers, aparecen también otras opciones como una emotiva vuelta a Miami, el ilusionante proyecto de Presti en Oklahoma, los renovados Houston Rockets o los emergentes Lakers. Con el Media Day acechando, la decisión de Wade puede que no se demore mucho más.