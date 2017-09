DeMarre Carroll, alma de capitán

Google Plus

DeMarre Carroll | NBC

Sin liderazgo, no hay cultura de equipo. Y ese liderazgo no puede limitarse al personal de entrenadores ni a la oficina principal, sino que debe recaer además en un jugador de la plantilla.

Si hacemos referencia a este jugador dentro de una franquicia como la de los Brooklyn Nets pensaríamos en D'Angelo Russell o Jeremy Lin.

Pero cuando se le preguntó a Sean Marks, la tarde del martes, sobre este rol en su plantilla, el General Manager, sentado junto a Kenny Atkinson, respondió el nombre de DeMarre Carroll. “En primer lugar porque tiene credibilidad, la credibilidad del ganador y la confianza del entrenador”. Dijo el entrenador “DeMarre Carroll lleva jugando en más de 6 equipos ganadores en los últimos años, sabe lo que hay y viene para ganar”. Puntualizaba el jefe de operaciones de la franquicia de Brooklyn.

Carroll en un partido frete a Nets | NBA

"Obviamente tienes un tipo como DeMarre Carroll - cuando un tipo como ese, que además es de la total confianza de Kenny. Ha estado en más de 6 equipos ganadores durante los últimos tres o cuatro años, así que sabe lo que está haciendo allá afuera y no vino aquí a perder ".

El traspaso de Demarre Carroll y dos rondas del Draft de 2018 por Justin Hamilton ha sido uno de los movimientos más sonados en la división atlántica, destellos desde Boston aparte.

Carrol tiene un contrato de dos temporadas en las que percibirá aproximadamente 30 millones de dólares. El mejor momento del jugador de Alabama llegó en los Atlanta Hawks donde Atkinson, entrenador de los Nets esta temporada, era asistente de primera.

La historia de Demarre Carroll es impresionante. Con Tan solo 5 años perdió a su hermano a causa de un tumor celebral. Como homenaje lleva tatuado en el brazo izquierdo la cara del mismo y su nombre, además, según una reciente entrevista a Belacher Report dice que tiene presente a su hermano durante los partidos “Antes de salir a la pista dibujo un corazón y lo beso, doy el máximo en cada centímetro por él”.

En 2007 estuvo a punto de morir. Cuando fue a auxiliar a unos amigos a la puerta de una discoteca, de pronto se vieron inmersos en un tiroteo y una bala le atravesó el píe y estuvo a punto de romperle el tendón de aquiles.

En 2008 se le detectó una enfermedad hepática rara, no era habitual por los síntomas de picor y escozor de su piel. Creía que no iba a volver a jugar pero su médico no se lo prohibió, eso sí para 2028 aproximadamente necesitará un trasplante de hígado.

Su llegada a la NBA no ha sido tampoco un camino de rosas, Memphis lo mandó a la D-League a las primeras de cambios. En 2011 después de firmar por Rockets fue cortado dos meses después, la temporada siguiente, con los Denver Nuggets le pasó algo similar. Y fue cortado en febrero de 2012. Carroll no se desanimaba y fichó por los Jazz cuatro días después.

El 8 de abril de 2012 fue su día clave para que se quedara en la NBA, anotó 21 puntos y en verano fichó por los mejores Atlanta Hawks de los últimos años, desde entonces su carrera fue a mejor y se ha convertido en un jugador titular consolidado en Toronto Raptors y ahora en los Nets demostrará su versatilidad, dureza defensiva y cada vez mejor mano en los tiros.