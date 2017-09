Hollywood sigue en busca de estrellas

Los Lakers quieren volver a atraer a las estrellas. Fotomontaje: CliveParody (CC)

Los Angeles Lakers llevan varios años en la sombra. Les está costando mucho volver a levantar el vuelo, y a pesar de muy buenas decisiones tomadas por parte de los púrpura y oro, los resultados aún no han llegado a La La Land. No se puede decir lo mismo de su rival directo, los Boston Celtics, que consiguieron construir un nuevo equipo gracias al traspaso de Paul Pierce y Kevin Garnett a Brooklyn, del que han estado viviendo estos últimos años. Gracias a ese traspaso ha podido llegar la nueva estrella que está llamada a liderar a esta franquicia en los próximos años, Kyrie Irving.

Magic Johnson y Rob Pelinka llegaron a las oficinas de los Lakers para hacer cambios drásticos. No querían que la franquicia acabara en el desagüe y se pusieron manos a la obra para que eso no sucediera. Tienen un gran objetivo en mente, traer superestrellas de nuevo a Los Angeles. No es un equipo que, actualmente, atraiga lo suficiente a los mejores agentes libres, pero es un destino muy difícil de rechazar. Por ello, deben sacar partido de sus ventajas para volver a conseguir que los grandes nombres de la competición vistan la elástica púrpura y oro. Saben cuáles son aquellos jugadores que podrían recalar en Hollywood y deben apostarlo todo por ellos.

Paul George, la opción más probable

Foto: Layne Murdoch

Paul George es el nombre más sonado. No llegó a Boston Celtics por la reticencia a soltar la primera elección del Draft e Indiana Pacers decidió traspasarlo a Oklahoma City Thunder a cambio de muy poco para evitar que marchara gratis al equipo del Oeste. Ahora, tiene una difícil situación. Mientras ilusiona a los aficionados de los Thunder con este sustituto temporal de Kevin Durant, tiene su cabeza completamente en la temporada que viene para poder cumplir su sueño desde niño y emular a Kobe Bryant defendiendo los colores de los Lakers. Sus intenciones parecen ser claras, y con bastante seguridad, acabará formando pareja con Lonzo Ball y Brandon Ingram.

LeBron James, la gran esperanza

Foto: Kyle Terrada

LeBron James puede dar el cambio necesario para que Los Angeles Lakers vuelvan a reinar en la NBA y para devolver a la asociación nacional de baloncesto esa rivalidad que tanto deseaban de nuevo. Con LeBron James en Los Angeles Lakers y Kyrie Irving en Boston Celtics podríamos recuperar ese morbo que se echaba tanto de menos con dos jugadores que no se tienen mucho cariño en las grandes franquicias históricas. El periodista independiente Peter Vecsey daba con total seguridad la noticia de que el alero de Ohio recalará en los Lakers este próximo verano. Parece una opción bastante posible, quiere seguir ganando y hacer historia consiguiendo un campeonato con tres equipos distintos. James podría convertir a los Lakers en un rival con el que los Warriors sufrirían mucho en el Oeste.

Russell Westbrook, el sueño

Foto: Vaughn Ridley

Russell Westbrook sería la adición perfecta a este equipo, pero la menos probable. El base de Oklahoma City Thunder no ha aceptado la oferta de renovación que se le puso sobre la mesa de cinco temporadas más a razón de 207 millones de dólares. ¿Por qué no ha decidido renovar su lealtad a los aficionados de Oklahoma? Si decide buscar la gloria en otro lado, no habría un lugar más idóneo que su hogar, Los Angeles. Los Lakers harán todo lo posible para traer al máximo número de estrellas posibles pero esto no encajaría con su gran proyecto de futuro, Lonzo Ball. Han puesto todas sus esperanzas en él, y esto no encajaría con la posible decisión de darlo todo por el MVP de la NBA. Veremos cómo se desarrollan estos próximos años donde la franquicia de Los Angeles puede volver a ganarse el respeto de toda la liga.