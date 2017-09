El quinteto de la muerte de OKC Thunder

Google Plus

Westbrook contará con más escuderos para este nuevo curso | Foto: NBA.com/thunder vía Getty Images

No se puede decir que en Oklahoma no disfrutaran de su equipo durante la última temporada. Ver a MVP Westbrook es un lujo para cualquiera, pero solo con él no es suficiente, algo que se vio muy claramente en playoffs cada vez que se sentaba en el banquillo.

Cada vez que se ausentaba los Thunder, a pesar de algunas ventajas en el marcador, se derrumbaban y dejaban vía libre para que Harden y los suyos dominaran. ¿A qué se debía esto? A la falta de otro anotador consistente ya que Oladipo no mostró el nivel esperado, la falta de tiradores y, como no, un banquillo con un rendimiento a veces inexistente.

Pero llegó este verano y la ilusión aterrizó de nuevo en OKC. Esta ilusión vino encarnizada en la figura de Paul George. Una nueva superestrella llegaba para ayudar a 'Russ' mientras que, para completar el quinteto titular, se firmaba a Patrick Patterson.

El cotizado PG13 ha devuelto la esperanza a la franquicia | Foto: nba.com/thunder

El cinco inicial, aunque promete y es muy férreo en defensa, podría ser algo más demoledor en ataque. Y es por ello que en la pizarra de Billy Donovan ya empieza a dibujarse un quinteto de la muerte, un concepto que parece que se ha vuelto esencial para cualquier franquicia con aspiraciones altas.

En él, evidentemente, aparecen PG13 y Westbrook. La pareja promete emociones fuertes y, a poco que se entiendan sobre la pista, lo tienen todo ser una apisonadora. Sin embargo, van a necesitar la ayuda de piezas secundarias, entre las que asoman varios nombres y alguna sorpresa.

Andre Roberson

Uno de los favoritos para técnicos, compañeros y afición. Aunque en ataque es muy inconsistente, puede aportar algún triple y se le da muy bien aprovechar los espacios para cortar libremente hacia el aro. Su mayor problema son los tiros libres, algo que deberá mejorar si no quiere vérselas otra vez con la conocida práctica del hack-a-Shaq.

Andre Roberson, el gran especialista defensivo del equipo | Foto: nba.com/thunder

No obstante, si está tanto aquí como en el cinco inicial es por su incansable trabajo en defensa. Es capaz de frenar a cualquier superestrella y, con ello, descargar en esas labores a otros compañeros de los que se necesite una mayor producción en el aro rival.

Sin duda, uno de esos jugadores infravalorados. Su papel recuerda mucho al que hacía Thabo Sefolosha en los Thunder de Durant, Westbrook y Harden. Un rol clave y que, en segunda instancia, podría realizar Jerami Grant, quien además fue el mejor lanzador de triples desde las esquinas de todo el equipo, acertando por encima del 40%.

Patrick Patterson

El ex de los Raptors es, tal vez, la pieza clave entre los complementos de este quinteto. Con PG13 de ala-pívot y 'Dre' de alero, se desempeñaría en la posición de pívot, dejando fuera a Steven Adams, que quedaría relegado al banquillo junto a Kanter, pudiendo ambos ser de la partida según las condiciones del rival y del partido.

Patrick Patterson y Raymond Felton en el día de su presentación | Foto: nba.com/thunder

Pero volviendo a Pat Pat, su inclusión como hombre más alto está justificada. Con sus 2'06 metros tiene una altura suficiente frente a formaciones small-ball. Sin embargo, su mejor argumento está en su impacto sobre el devenir de los Raptors cuando él estaba en cancha, siendo el vigésimo mejor interior de la liga con 2'31 créditos en RPM (Real Plus-Minus), valor que estima el rendimiento de un jugador teniendo en cuenta compañeros, rivales y otros factores.

Aparte, con Patterson en pista en Toronto solo encajaban 102'5 puntos por cada 100 posesiones. Por tanto, su producción defensiva queda más que demostrada, cualidad a la que añadiría su capacidad para abrir la pista con su tiro de media distancia y tres puntos, siendo efectivo desde el perímetro con un 37'2% de acierto.

Álex Abrines

El último elemento del quinteto de la muerte puede ser la gran sorpresa en estos Thunder. Su temporada rookie gustó mucho: determinación para tomar la responsabilidad con los lanzamientos exteriores y sin miedo a penetrar hacia el aro. Además, para este nuevo curso ha ganado músculo, lo que le permitirá sufrir algo menos a la hora de frenar a su par.

Abrines es el novato más triplista (94) de la historia de la franquicia | Foto: nba.com/thunder vía Getty Images

En Oklahoma saben de su valía y fue por ello que no arriesgaron con su participación en el Eurobasket. Con un 38'1% de acierto en triples es el tirador más puro de la plantilla junto a Doug McDermott, que sería la otra alternativa en la posición de escolta de esta posible formación.

Con Westbrook y Paul George acaparando toda la atención de la defensa rival, podría quedar liberado en múltiples ocasiones. Esto supondría un buen número de triples abiertos que, siendo el mejor lanzador del equipo en la pasada temporada, deberían entrar. Sin duda, fue una pieza importante en un equipo falto de tiradores.

De esta manera, quedaría el siguiente quinteto: Westbrook-Abrines-Roberson-George-Patterson. Así, y sin perder capacidad defensiva, sobre la pista quedarían cinco jugadores (algunos más que otros) capacitados para lanzar de tres y anotar con facilidad en transiciones rápidas. Dos superestrellas y tres grandes complementos con los que poder romper cualquier partido en cuestión de minutos.