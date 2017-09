El draft es lava

Google Plus

El quinteto más caro de la historia de los Nets / Fotografía: Thebrooklyngame.com

Corría el año 2010. Mijail Projorov acababa de comprar a los New Jersey Nets, e iba a encargarse de trasladar la franquicia a Brooklyn. El ruso prometió a los aficionados un proyecto ganador desde el principio -risas enlatadas-.

La primera decisión que se tomó bajo el mando del magnate ruso fue en el draft del 2010. En él se escogió a Derrick Favors en el pick 3, por delante jugadores como Paul George, Gordon Hayward o Demarcus Cousins -advertencia, este será el primero de muchos fallos en el draft que verás en este artículo-. Sin embargo, el flamante pick 3 de este draft se vería involucrado, a mediados de temporada, en un traspaso que traería a Deron Williams a los Nets, a cambio del propio Favors, Devin Harris, y dos picks de primera ronda -el de los Nets en el 2011 y el de los Warriors en 2013-. Viendo la maniobra en el momento, puede parecer que fue una buena jugada de los Nets, pues en aquella época Deron Williams había ido dos veces All Star, y ya había estado en los quintetos ideales de la NBA, siendo una estrella reconocida. Yo no lo tendría tan claro, ya que viendo lo que podría haber resultado de esos picks, los aficionados de los Nets se habrían ahorrado muchos disgustos.

Recuperando el hilo, los Nets acabarón la temporada regular del 2010/11 con un balance de 24-58, que valió para que su pick saliera el número 3 del draft. Sin embargo, esa elección la poseía Utah, y con ella draftearon a Enes Kanter -otro fallo, viendo que salieron más atrás jugadores como Kemba Walker, Klay Thompson o Kawhi Leonard-. Volviendo a los Nets, traspasaron una elección de primera ronda – un pick 27 que les llegó desde los Lakers, JaJuan Johnson- a Boston a cambio del pick 25 Marshon Brooks, y una segunda ronda del 2014. Ninguno de los dos jugadores ha llegado a ganar un MVP precisamente. Pero el caso es que detrás de ambas elecciones, salieron Jimmy Butler, Cory Joseph, e Isaiah Thomas. Los Nets cerraron este draft con la adquisición de Bojan Bogdanovic a cambio de dinero.

Tras el draft, la temporada 2011/12 arrancó con un lockout que forzó que los partidos se redujeran a 66 esa temporada. Además, esta iba a ser la última campaña de los Nets en New Jersey. La franquicia finalmente acabó fuera de playoffs, con el duodécimo balance de la conferencia. Además, esta temporada se produjo un trade que los Nets lamentarán durante mucho tiempo; mandaron a Portland a Mehmet Okur y Shawne Williams y un pick protegido top 3 a cambio de Gerald Wallace.

Con el balance de la temporada anterior, los Nets sacaron el número 6 del draft del 2012. Esta elección, gracias al traspaso de Wallace, se la llevaron los Blazers, y con ella draftearon a un tal Damian Lillard -¿os suena?-. Además, en ese mismo draft, los Warriors adquirieron a Draymond Green con un pick de segunda ronda que los Nets cedieron a cambio de Brandan Wright y Troy Murphy. En este draft, a mi modo de ver, uno de los mejores de los últimos tiempos, Brooklyn dispuso del pick 57 -desde Miami-. Con él, seleccionó a un jugador que aún no ha debutado en la NBA, Ilkan Karaman. Sin embargo, hay jugadores de ese draft que, sin ser drafteados, se hicieron un hueco en la liga, como es el caso de Jonathon Simmons, Kent Bazemore o JaMychal Green.

La temporada 2012/13 fue la primera de los Nets en Brooklyn, y la primera vez que la franquicia, estando bajo mandos de Projorov, se metía en playoffs. Además, esta fue la temporada en la que Brook López explotó como jugador, metiéndose por primera vez en el AllStar. En los playoffs, los Nets cayeron en primera ronda ante los Bulls, perdiendo el séptimo partido ante su público.

Sabiendo que el Draft de 2013 ha sido el peor draft en mucho tiempo, que los Nets cazaran a Mason Plumlee en el pick 22, se puede considerar una buena maniobra -aunque podría haber sido mejor, pues Gobert salió en el puesto 27-. El pick 21, justo el anterior a Plumlee, fue la selección de GSW que los Nets cedieron a los Jazz en el traspaso de Deron Williams, y con ella seleccionaron a Dieng.

Sin embargo, este draft pasará a la historia por ser el draft donde llegaron a Brooklyn Paul Pierce, Kevin Garnett y Jason Terry a cambio de Kris Humphries, Kris Joseph, MarShon Brooks, Keith Bogans, Gerald Wallace -sí, ese que le costó a los Nets draftear a Lillard- y tres picks del draft (2014, 2016 y 2018) más la opción de intercambiar el pick de 2017. Todos sabemos como acabó esa maniobra.

La temporada 2013/14 dejó a los Nets con un balance de 48-34 en temporada regular, y con una derrota en semifinales de conferencia por 4-1 ante los Heat. En esta agencia libre, los Nets no renovaron a Paul Pierce, un jugador que a largo plazo, les salió caro.

Ya en el draft del 2014, los Celtics, con el pick de los Nets, seleccionaron a James Young. Un error por parte de Ainge si vemos que luego salió gente como Jordan Clarkson, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic o Clint Capela. También merece la pena recordar que Ainge seleccionó a Smart en el pick 6 de este draft.

En la temporada 2014/15 los Nets se volvían a meter en playoffs, aunque con un balance negativo -40-42-. En playoffs cayeron a las primeras de cambio ante los Atlanta Hawks.

El fichaje de Joe Johnson en el 2012 también condicionó este draft. El escolta llegó a los Nets desde los Hawks a cambio de Jordan Farmar, Anthony Morrow, DeShawn Stevenson, Jordan Williams, Johan Petro, una primera ronda condicionada del 2013 -que nunca llegó a Atlanta-, y una segunda ronda de 2017 intercambiable por una primera de 2014 o 2015. Atlanta intercambió la segunda ronda del 2017 por la primera del 2015, obteniendo con ella a Kelly Oubre Jr, e inmediatamente después traspasándolo a Washington. En este mismo draft, nos encontramos el traspaso de Mason Plumlee y Pat Connaughton -pick de segunda ronda de los Nets- a Portland a cambio de Rondae Hollis-Jefferson -pick de primera ronda de los Blazzers de ese mismo draft- y de Steve Blake.

Para el curso 2015/16 empieza el declive en Brooklyn. Deron Williams se fue como agente libre a Dallas, dejando a Brook López como lider en solitario del equipo -si se puede considerar que Deron, en sus dos últimas temporadas en los Nets, era uno de los líderes en pista-. El equipo terminó la temporada con un balance de 21-61, solamente empeorado por los Lakers y los Sixers -17-65 y 10-72 respectivamente-. Con estos resultados, el pick de los Nets salió tercero en el sorteo del Draft, precisamente tras los de Lakers y Sixers.

En el draft del 2016, con el pick de Brooklyn, los Celtics draftearon a Jaylen Brown. Los Nets intervinieron en la segunda ronda, mandando los derechos de su pick 55, -Marcus Paige- y dinero, a Utah, a cambio de Isaiah Whitehead -pick 42 del draft-.

La temporada 2016/17 resultó aún peor que la anterior, terminando el equipo de la Gran Manzana con el peor balance de la NBA. Esto valió a los Celtics para hacerse con el pick 1 del draft -recordemos que en este draft Celtics y Nets intercambiaban picks de primera ronda- y posteriormente mandarlo a Filadelfia a cambio de el pick 3, y una variable en picks de primera ronda para la temporada próxima o la siguiente. Sin embargo, esta temporada dejó un traspaso que puede dar a Brooklyn un jugador entorno al que reconstruir; D'Angelo Russell. El joven escolta/base llegó a los Nets junto a Mozgov a cambio de Brook López y el pick 27 del draft -que se convirtió en Kyle Kuzma-.

Durante este draft, los Sixers, con el pick de los Nets, seleccionaron a Markelle Fultz. Los Nets, con el pick de los Wizards que lograron, seleccionaron a Jarret Allen.

El futuro a corto plazo de los Nets pinta negro. Russell es el único joven prometedor que la franquicia posee, y está llamado a convertirse en el jugador estrella de un equipo que, a corto y medio plazo, no parece que vaya a acumular muchas victorias. En esta década, los Nets han dado una lección de como no se deben gestionar las selecciones del draft. Y es que este artículo se puede resumir en el siguiente dato; de todos los jugadores que han sido seleccionados con los picks de primera ronda de los Nets en últimos 7 años, ninguno está en el equipo, y solo dos -Favors y Plumlee- han llegado a vestirse de corto para la franquicia. Y a decir verdad, en Brooklyn se juntaron la ausencia de picks con la mala gestión de los picks que había. Para terminar de desesperar al aficionado de los Nets que haya leido todo esto, me gustaría recordar que es muy probable que los Cavs, con el pick de los Nets del año que viene, seleccionen a Luka Doncic en los primeros puestos del draft..

Para rematar este artículo, me gustaría acabar mostrando un equipo que se podría formar con todos los picks que han pasado por las manos de los Nets en los últimos años:

Base: Damian Lillard

Escolta: Markelle Fultz

Alero: Jaylen Brown

Ala-Pívot: Draymond Green

Pívot: Enes Kanter

Banquillo: Mason Plumlee, Kelly Oubre Jr, Derrick Favors, Gorgui Dieng, James Young.

Un equipo competente, y aún hay que sumar el pick de primera ronda del año que viene.