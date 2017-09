Damian Lillard habla sobre la marcha de LaMarcus Aldridge

Lillard y Aldridge | Foto: Getty Images

El miércoles por la mañana, Damian Lillard apareció en el programa de Complex.com "Everyday Struggle" para promocionar el próximo lanzamiento de su nuevo álbum de rap. Habló de una variedad de temas, pero en particular sobre el interés de los fans de los Blazers, sobre su futuro en la franquicia de la NBA.

El presentador, Joe Budden, se refirió a la reciente declaración de Kyrie Irving sobre no tener que decirle a LeBron James que iba a pedir un traspaso, para preguntar a Lillard sobre sus comentarios después de que LaMarcus Aldridge anunciara que firmaría con los Spurs y específicamente le preguntó "¿qué opinas tú? " a lo que Lillard respondió:

"Lo hizo aunque, cuando pensó en si debía irse o no, circularon muchas cosas que se atribuían a mi y yo jamás dije, cosas que no venían de mi. Escuché muchas cosas y cosas que no eran así e intené decírselo, se hablaban cosas como: "es el equipo de Dame y a Dame no le gusta jugar contigo". Era solo un montón de cosas que supe que nunca dije".

"Nunca me sentí de esa manera así que tratando de conseguir que se quedase le hice saber lo siguiente: independientemente de si te vas o te quedas, sólo quiero que sepas que nunca fue así. Nunca tuve un problema. Yo estaba bien y, vamos a ganar más partidos juntos que si te vas".

"Para cuando hablamos él me comento lo siguiente, "hombre, honestamente, parece que el equipo quiere hacerte la cara de la franquicia, y voy a seguir adelante y hacer esto, dijo Aldridge a Lillard, "Yo estaba como 'muy bien, lo respeto.' "

Lillard también aclaró lo que quiso decir cuando dijo que no habría manejado las cosas de la manera que Aldridge lo hizo, diciendo que el "No lo haría de esa manera. Creo que habría sido una mejor situación si estuviéramos juntos". Según Lillard, su relación con su ex compañero está bien.

Budden, que es fan de los New York Knicks, también le preguntó a Dame sobre el reclutamiento de Carmelo Anthony por CJ McCollum. Lillard respondió: "En este momento, estamos tratando de averiguar cualquier forma en que podamos mejorar, y nos haría mejores, mucho mejores, es así de simple."

El programa tiene una hora de duración y se abarcaron muchos temas relacionados con el mundo del rap y de la NBA, incluyendo a Kevin Durant al unirse a los Golden State Warriors, el estatus de James como el mejor jugador de la NBA, el nuevo contrato de Mason Plumlee y las expectativas de Lillard para la próxima temporada