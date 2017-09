El Eurobasket también lo celebran en Utah

Google Plus

Igor Kokoskov celebra con su selección | Foto: Thanassis Stavrakis, AP

El Eurobasket lo conquistó Eslovenia, sí, pero la franquicia de Salt Lake City también celebra el torneo y a continuación te explicamos el por qué. Igor Kokoskov, entrenador asistente de los Utah Jazz, hizo historia con el conjunto esloveno después de darle el oro continental. En la gran final que se disputó en Estambul (Turquía) vencieron a Serbia 93-85. "Yo nunca prometí esa medalla. Prometí que trabajaríamos duro. Estoy contento por los jugadores. Toda la gloria es para ellos. Me hacen sentirme orgulloso y mejor entrenador", aseguró Kokoskov.

A sus 19 años, Igor Kokoskov era una promesa del baloncesto yugoslavo, tres días después de firmar su primer contrato profesional, tuvo un tremendo accidente de coche en una calle de Belgrado. Sus heridas fueron tan graves que tuvo que dejar el baloncesto. "Aquello cambió mi vida totalmente y supe que desde ese momento ya no podría volver a jugar. Sin embargo, amaba el baloncesto así que me dije a mí mismo que tenía que estar ligado a él de alguna otra manera", declaró Igor Kokoskov en una entrevista para el periódico The Salt Lake City Tribune.

En 1999 fue fichado por la Universidad de Missouri, que entonces estaba dirigida por Quin Snyder, su actual jefe en los Utah Jazz. Al año siguiente, Los Ángeles Clippers le contrataban como asistente. Luego tuvo una etapa en los Detroit Pistons, con los que fue campeón en 2004. También ha pasado por Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Orlando Magic, siempre como entrenador asistente, y desde 2015 está en los Jazz.

El buen rendimiento de Ricky Rubio con España es otra de la razones por la que celebran en Utah. La selección que dirige Sergio Scariolo se hizo con la medalla de bronce y se subió en el podio del Eurobasket tras vencer a Rusia, también 93-85. En ése encuentro Rubio tuvo cuatro puntos, siete asistencias y tres rebotes.

Faltan pocos días para que Utah Jazz comience sus entrenamientos de cara a la nueva temporada.