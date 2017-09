Dwight Howard consideró retirarse en el 2015

Dwight Howard en su presentación con los Charlotte Hornets. Fuente: NBA

Dwight Howard, pívot de los Charlotte Hornetts, consideró la retirada en la temporada 2014/2015. En ese momento de su vida estaba jugando con los Houston Rockets donde dio un bajón respecto a las campañas anteriores. Sus números fueron 15,8 puntos, 10,5 rebotes y 1,3 tapones por partido. Una de las razones de su bajo rendimiento fue una lesión que le hizo jugar solo la mitad de los partidos de la temporada. Estos datos fueron los peores desde su inició de la NBA, se le podría a ver achacado a la edad, pero en ese momento solo tenía 29 años.

Howard habló para Sport Illustrated sobre ello: “La alegría fue absorbida por ella. Lo que sea que haya perdido, lo que me quiten, quiero volver”, comentaba. El pívot no ha hecho últimamente buenas temporadas. Hace un año salió de la ciudad de Houston con mucha polémica en dirección a Atlanta, su ciudad natal, pero su campaña no fue lo esperado por los directivos de los Hawks y en un proceso de reconstrucción lo mandaron dirección a Charlotte. En esta nueva temporada tendrá más competencia que en los anteriores años, aunque parte de favorito para ser el pívot titular pero si Cody Zeller o Frank Kaminsky aportan más al equipo el jugador originario de Atlanta se iría a banquillo.

El pastor de Howard, Calvin Simmons, también hablo sobre él: “Dwight había pasado de ser querido en la NBA a ser la oveja negra. Se dio cuenta de que había hecho algunas cosas mal y necesitaba cambiar, pero al principio solo quería compartir”. El actual pívot de los Hornets está pensado ya en un futuro sin baloncesto, por eso este verano compró una granja en el norte de Georgia para relajarse: “Plan de 99 años. Quiero salir a la cancha, preparar las vacas y trabajar en el campo", dijo Howard. Esperemos que su retirada sea dentro de muchos años y no ahora, ya que todavía le queda mucha guerra que dar.