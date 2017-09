Google Plus

¿Cómo han sentado en Oklahoma las palabras de Durant? | Foto: AFP

Andre Roberson no vino a la Feria del Estado de Oklahoma esperando responder preguntas sobre Kevin Durant. Tampoco Patrick Patterson o Doug McDermott, dos jugadores que no tienen ni idea de lo que hubo tras la marcha de la exestrella de los Thunder.

El mundo quería una respuesta de por qué Durant quería salir de Oklahoma City. Pues el mundo la recibió el sábado cuando Durant publicó 40 palabras en dos tweets en respuesta a una pregunta de un fan de forma aleatoria.

El martes en una conferencia de tecnología en San Francisco, Durant se disculpó por esos tweets centrados en los Thunder, calificándolos de "infantiles" y llamándose a sí mismo "un idiota". ¿Qué ha tenido que decir ante eso la franquicia de Oklahoma?

Roberson dijo que todo el equipo debe preocuparse solo de trabajar y de sí mismos aunque admitió que los tweets de Durant, tras su marcha hace más de un año de Oklahoma City en la agencia libre son algo molestos.

"Quiero decir, que solo va a seguir siendo relevante cuanto más hablemos de ello, así que simplemente no me gusta hablar de ello", dijo Roberson. "No puedo controlarlo. Solo podemos controlar lo que hacemos aquí en nuestro equipo".

Jugadores de los Thunder en la feria de la ciudad | Foto: OKC Thunder, vía Twitter

Todo este revuelo sucedió cuando un fan le pidió por medio de Twitter a Kevin Durant que diera una buena razón por la cual salió de Oklahoma City para Golden State en la agencia libre - estaba en todo su derecho - Durant entró en profundidad.

"No le gustaba la organización ni jugaba para Billy Donovan", respondió Durant a través de Twitter en tercera persona. "Su rooster no era tan bueno, solo importaban él y russ (Westbrook). Imagínate si se llevan a russ de ese equipo y, pudieran ver lo mal que estaban. Kd no puede ganar un campeonato con esos gatos".

El martes, Durant habló en una entrevista exclusiva con el estadounidense Sam Amick. Kevin declaró que estaba viendo el fútbol americano universitario, se despertó y acto seguido vio el tweet y respondió. "Simplemente no lo recuerdo", explicó Durant. "Recuerdo lo que dije y cómo lo dije, pero me olvido de todo lo demás".

Fue sólo después de la reacción en tromba cuando Durant se dio cuenta de su error. KD dijo que no pudo comer ni dormir durante dos días y dos noches y, le escribió a Donovan para disculparse. Amick escribió que aquellos cerca de, éste los calificó como uno de los momentos más estresantes en la carrera de Durant un top 3 en el que se incluyen las Finales de la NBA y la decisión de la agencia libre. Además declaró que su intención no fue herir ni a Donovan ni a Westbrook ni a los fans, les tiene mucho cariño y no quería acabar así

"Fui un idiota total, lo entiendo, quiero pasar de página. Pensé que todo sería más fácil de lo que fue en realidad. Todo el mundo me estaba diciendo que me relajara, pero en realidad estaba muy molesto conmigo mismo más que nada. No es el hecho de que la gente estuviera hablando de mí, porque lo merezco, pero estoy más molesto conmigo mismo porque deje ir esto muy lejos, ¿sabes lo que te digo? Fue una broma para mí al principio. Lo estaba haciendo todo el verano y fue demasiado duro".

Patterson, quien asistió el jueves a la Feria Estatal de Oklahoma con Roberson, McDermott y Jerami Grant como parte de un evento de la comunidad Thunder, no puede establecerse dentro de la categoría de los "gatos" de los que Durant estaba hablando. Estaba jugando para Toronto durante la última temporada de Durant en OKC. El recién llegado de Thunder encontró la situación de Durant "divertida".

"Como jugadores, tenemos derecho a retroceder. Tenemos el derecho de defendernos", dijo Patterson. "Al fin y al cabo esto se llama libertad de expresión. Dos tipos fueron capaces de expresar sus opiniones y decir lo que querían decir".

Por su parte, Enes Kanter no encontró los comentarios de Durant tan graciosos, saltando en Twitter para defender a Thunder como la mejor organización de la NBA con los fans más entusiastas. "Y esos gatos, los llamo FAMILIA", escribió Kanter.

Por su parte, Durant dijo que está listo para rectificar. "Puedes tomar la decisión que quieras tomar, hacer lo que quieras hacer", dijo Durant. "...pero sucedió. Voy a aceptarlo y seguir adelante".

Roberson dijo: "Vamos a tratar de seguir mejorando y crecer como un equipo para este próximo año, y juntos lograremos tener posibilidades para estar en la lucha por el campeonato. Dejaremos esto a un lado".