El intenso verano de Jahlil Okafor en el gimnasio

Esta temporada, por segundo año consecutivo, Sixer lograron pescar en el puesto más alto del Draft de la NBA. Si en la temporada 2016 llegaba desde LSU Ben Simmons, que por problemas en un pie no pudo debutar la temporada pasada, en esta 2017, aterrizaba en Philadelphia Markelle Fultz un jugador llamado a ser una estrella en la liga.

Además de los dos jugadores citados este año Philly podrá contar con Joel Embiid, a pleno rendimiento por fin, y del que se espera una gran proyección tanto por parte de los aficionados como del cuerpo técnico. A todo esto hay que sumar la llegada como agente libre de J.J. Redick, lo que hará que se gane en anotación desde el perímetro. Este conjunto de talento y trabajo duro asegurado hace que jugadores que en temporadas pasadas se han “dormido en los laureles” tengan que ponerse desde verano el mono de trabajo.

Este es el caso de Jahlil Okafor. Seleccionado por Sixers en el puesto número 3 del Draft de 2015. "Big Jah" no termina de perfilarse como jugador que se esperaba. Su llegada a la liga venía precedida por unos números tremendos, tanto en su etapa en el instituto como su época universitaria, recordemos que en Duke en una sola temporada llegó a promediar 17,3 puntos y 8,5 rebotes en 38 partidos. En su primera temporada los números fueron acordes a lo esperado, 17.5 puntos y 7.0 rebotes, pero el año pasado estos se vieron reducidos a 11.8 puntos y 4.8 rebotes en parte debido a la presencia en pista de Joel Embiid.

Esta pretemporada Okafor se ha puesto manos a la obra para mejorar algunos factores tanto en su juego como en su estado físico. Son varias las imágenes suyas publicadas en la red social Instagran donde se le ve ejercitando junto al preparador físico de los Sixers, Todd Wright. Además Jessica Camerato de CSN Philly publicó hace unos días un reportaje en el que comentaba que Okafor había bajado unos 9kg desde el final de temporada en parte a la dieta vegana seguida por este. Como ha comentado el mismo Big Jah “He dejado de tomar leche, queso, chocolate, cosas así. De vez en cuando tomo algo de pescado... Me siento más ligero, me siento genial. He estado tomando mi cuerpo, mi salud y lo que como muy en serio...”

Estas palabras y esta actitud deben sonar genial en los oídos de los aficionados a los Sixers ya que un Okafor en plena forma y centrado sería sin duda un pilar fundamental en la plantilla de Fhiladelphia la próxima temporada.