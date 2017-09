Kevin Durant | BDB

No juegues con twitter porque al final te acabarás haciendo daño. La mutación 2.0 del famoso refrán sobre el fuego se hace cada vez más palpable en el mundo de la NBA. Ya sabemos que las redes sociales son, a menudo, un problema para los jugadores que no saben controlar sus impulsos y en lugar de guardar su exclusivo smarthphone dentro de sus pantalones se dedican a otros menesteres en Instagram, Facebook o Twitter. El último caso que ha trascendido ha sido el de Kevin Durant y su 'doble vida' en las redes sociales.

Kevin Durant subió un extraño tweet en su cuenta personal. En dicho mensaje de 140 caracteres utilizaba la tercera persona par referirse a sí mismo, algo que resultaba bastante chocante. No conforme con eso en el tweet criticó agudamente a la organización y al entrenador de Oklahoma City, Billy Donovan, a modo de respuesta a un fanático que le criticaba por abandonar a los Thunder el verano pasado. El mensaje fue eliminado rápidamente, en tan solo cuestión de segundos. Pero es difícil que los más de 16 millones de personas que siguen al MVP de las últimas finales no capturara una imagen del controvertido tweet. En él Durantula explicaba que con su ex preparador y su otros compañeros no podían hacer nada importante en la liga. Interpretando al estadounidense en la pista solo existían Westbrook y él.

La red comenzó a especular acerca del desafortunado movimiento de Kevin Durant, y la teoría de que el alero utilizaba una cuenta anónima paralela para responder a las críticas ganaba peso. Más aún cuando los chicos de Reddit descubrieron que ya lo hacía en Instagram. Según cuentan en sus publicaciones el hermano del jugador, Tony, etiqueta a KD con la cuenta @QuiereSultan cuya actividad es contraatacar las acometidas de la legión de 'haters' de la estrella de los Warriors.

El Pistolero siempre es certero

Las redes comenzaron a llenarse de chistes sobre el tema y el rey de Twitter en la NBA, Joel Embiid no podía faltar a su cita. Es ya conocido como El Pistolero de Twitter o El Pirómano, por eso de hacer arder las red del pajaro.

El pívot camerunés escribió en su cuenta “Joel Embiid es mejor de lo que Michael Jordan lo fue alguna vez” nombrando además a la cuenta anónima de KD en instagram.