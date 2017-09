Steve Clifford apoya totalmente a Michael Kidd-Gilchrist

Michael Kidd-Gilchrist y Steve Clifford en un partido de los Charlotte Hornets. Fuente: charlotteobserver.com

Michael Kidd-Gilchrist, ala-pívot de los Charlotte Hornets ha sido criticado por su lado ofensivo y por su tiro incomodo, antes estas críticas el entrenador del equipo Steve Clifford ha hablado sobre que el jugador puede ser en un futuro uno de los diez mejores defensores de la liga. Tras una temporada lesionado, Kidd-Gilchrist volvió a las pistas siendo titular pero no al nivel esperado, ha bajado un poco su nivel estadístico. La llegada de Malik Monk al equipo puede suponer en un largo plazo que el jugador pueda empezar desde el banquillo, ya que su sustituto en esa posición sería Nicolas Batum quién ha realizado una gran temporada.

Steve Clifford habló para los medios sobre Kidd-Gilchrist “Creo que va a hacer un buen año.”, el entrenador sabe que el tiro del jugador no es muy estético y eso le está dando problemas, pero sabe también que es un jugador muy atlético “No es tan importante como ser competitivo, no es tan importante como el carácter, y no es tan importante como el talento natural. Él es un atleta talentoso, tiene una sensación para el juego, y él es un tipo duro que se preocupa por el equipo. Tenemos suficiente línea ofensiva con él en la pista. Es fácil mirar a un tipo que no es un tirador de alcance y decir que no pertenece en el juego de la NBA de hoy.”

Clifford tiene pensado en un quinteto para el inicio de la temporada con Kemba Walker, Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Marvin Williams y Dwight Howard, se puede observar que es una alineación con mucha altura, eso ayudara a que hasta el escolta pueda cargar el rebote defensivo y ofensivo. Este año el objetivo principal del equipo es volver a los playoffs, tras un año sin ellos, además este año tiene un banquillo bastante profundo que ayudara mucho cuando los titulares se vayan al banquillo.