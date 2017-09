Guía VAVEL Real Betis Energía Plus 2017/18: a salvar la categoría. | Fotografía: Montaje de Álvaro García (VAVEL España)

ENTRENADOR Y SISTEMA

Y como todos los barcos del mundo, se necesita un capitán que maneje las riendas del timón: ALEJANDRO MARTÍNEZ es el elegido por los verdiblancos. El experimentado entrenador catalán, tras no poder salvar al club del descenso deportivo, se enfrenta al nuevo reto de mantener al equipo en Liga Endesa con toda la temporada por delante. Alejandro Martínez Plasencia es conocido en el mundo del baloncesto, principalmente, por su trabajo en Iberostar Tenerife, club al que estuvo ligado durante 12 años desde las categorías inferiores y al que consiguió ascender desde LEB 2 hasta ACB. Además, Alejandro cuenta con experiencia al frente de categorías inferiores nacionales como la U-17 que quedó cuarta en el Mundial celebrado en Lituania. La última experiencia del míster, y la más exótica, tuvo lugar en México hace un año cuando consiguió proclamar subcampeón de liga al ‘Soles de Mexicali’, justo antes de su regreso a la ACB y, por tanto, al Real Betis Energía Plus. ¿Cuáles son las claves del sistema de Alejandro Martínez? Este sistema se caracteriza principalmente por ser un método muy bien compensado en la dicotomía ataque-defensa (no hay predominio del uno sobre el otro). En este intento de nivelar el juego se descubre la posibilidad de superar el rival. Resalta la relevancia de cargar el rebote ofensivo y de jugar constantemente ‘pick&roll’ y ‘pick&pop’ con tiradores que obliguen a pasar los bloqueos por delante como método de generar puntos frente a canasta.

ANÁLISIS DE LA PLANTILLA

A pesar de las continuas dificultades, el Real Betis y su dirección deportiva han conseguido formar un plantel de jugadores bastante equilibrado. Eso sí, contando solo con altas debido a que el único jugador que repite este año en la plantilla es Alfonso Sánchez. Se han marchado: Nikola Radicevic (Estrella Roja), Kenny Chery (Guipúzcoa), DeAndré Kane, Carlos Cabezas, Troy De Vries, Trent Lockett (Unics Kazan), Vojdan Stojanovski, Domen Lorbek, Strahinja Milosevic, Bostjan Nachbar, Rashid Mahalbasic (EWE Baskets), Juanjo Triguero (Tecnyconta Zaragoza), Emi Cate, Marc García (Barcelona Lassa) y Tomeu Rigo (Aceitunas Fragata Morón).

Ante todas estas salidas de jugadores, solo quedaba ponerse manos a la obra y comenzar a completar una plantilla alrededor del bueno de Alfonso. En este sentido, se cerró la contratación de tres bases de distinta procedencia y diferentes prestaciones:

- Josep Franch (Breogán): esta será su segunda etapa en Sevilla donde ya jugó la temporada 2013-14, proviene de LEB Oro tras ser nombrado mejor base de esta liga la pasada campaña. Ya sabe lo que es jugar en la ACB, y además, cuenta con un título de Eurocup con tan solo 16 años.

- Mikel Úriz (Palma Air Europa): procedente también de LEB oro, es el salto a ACB que tanto estaba esperando. De igual manera, Mikel fue nombrado en 2015 mejor base de LEB Oro.

- Donnie McGrath (AEK Atenas): ‘playmaker’ formado en el equipo de desarrollo de Brooklyn Nets. Este veterano base de 33 años ha pasado por diferentes equipos de Grecia, Italia, Francia e incluso España (Obradoiro) aunque destaca en su trayectoria su paso por Zalgiris Kaunas y Anadolu Efes. En sus dos últimos años, entre ellos el que jugó en ACB, ha promediado 7 puntos, 5 asistencias, 92% en tiros libres y 49% en tiros de campo.

Las posiciones exteriores también se han reforzado considerablemente. Así, se suman a Alfonso Sánchez:

- Saúl Blanco (Iberostar Tenerife): todo lo que escribamos aquí de Saúl va a sobrar. Un gran profesional del baloncesto que ha desempeñado toda su trayectoria en España: Unicaja, Estudiantes, Tenerife… Aportará grandes minutos en la rotación de los puestos 2 y 3.

- Luke Nelson (Herbalife Gran Canaria): promesa británica cedido por Herbalife. Viene de disputar el EuroBasket con Gran Bretaña y con solo 22 años ya ha sido nombrado mejor jugador del año de la Big West Conference.

- Nobel Bongou-Colo (Khimki BC): alero muy físico y poderoso de 29 años que incluso, ha participado recientemente en Euroliga y Eurocup promediando 12 puntos, 4 rebotes y más de 2 asistencias por partido en 22 minutos de juego aproximadamente. A priori, viene para ser uno de los jugadores más importantes de la plantilla.

El juego interior del Real Betis Energía Plus ha sido renovado en su plenitud, con dos nuevos ala-pívots complementarios y dos pívots:

- Iván Cruz-Uceda (Breogán): joven ala-pívot formado en Miami en la NCAA que solo ha necesitado un año en LEB Oro para dar el salto a ACB. Está siendo una de las mayores sorpresas en pretemporada y su progresión se sucede a pasos agigantados.

- Ryan Kelly (Atlanta Hawks-Houston Rockets): frustrado intento de Lakers y Hawks. Muy ofensivo, su principal capacidad es la anotación. Tanto es así, que en su etapa universitaria se llegaron a comparar sus números con los de Kevin Durant. Fichaje estrella del Betis para esta temporada, aunque no se sabe cómo se puede adaptar a Europa.

- Vladimir Golubovic (Best Balikesir): viejo conocido de la afición española. Ex de Unicaja, Baskonia y CAI Zaragoza donde contó con roles muy importante. Típico 5 que aportará mucho en el juego interior. Es plausible su mejora física en los últimos meses, y llega para suplir la baja de un Samardo Samuels inadaptado a la ciudad, al club y a su disciplina.

- O. D. Anosike (Pallacanestro Varese): center americano de solo 2.03 de altura que ha pasado su carrera deportiva mayoritariamente en Italia. A pesar de su altura, Anosike es un pívot puro que ha sido nombrado dos años consecutivos mejor reboteador de la NCAA. Músculo, potencia y espectáculo para cerrar una plantilla muy equilibrada y nivelada.

Sin lugar a dudas, un posible quinteto del Betis estaría formado por McGrath, Luke Nelson, Bongou-Colo, Ryan Kelly y Anosike. Sin embargo, es demasiado pronto para apresurarnos a ofrecer un quinteto inicial seguro y fiable pues jugadores como Franch o Iván Cruz podrían derribar la puerta de la titularidad debido a sus recientes actuaciones y a la progresión imparable de su rendimiento. No obstante, hay que añadir la incógnita de una posible nueva alta (probablemente en la posición de alero) que todavía no se ha producido, y que cerraría una plantilla de 12 jugadores apoyada por la cantera (han sonado con mucha fuerza Perperoglou y Benzing).

PUNTOS FUERTES Y DÉBILES

En definitiva, estamos ante un equipo que de potenciar sus puntos fuertes y combatir – en la medida de lo posible – sus puntos débiles, debería de no pasar enormes apuros por eludir el descenso y mantenerse en una zona media y cómoda de la tabla. Sin duda, el mayor punto fuerte de esta plantilla es la compensación y la completitud que existe entre todos sus jugadores: se cuenta con rebote, anotación exterior, juego interior, defensa, jugadores físicos, organizativos, rápidos, etc. Por el contrario, el mayor punto débil de este equipo es, sin duda, la compenetración. 11 jugadores y 10 caras nuevas, la mayoría de ellos jugadores que no han jugado entre sí jamás. Ese es el mayor reto de esta plantilla, conseguir aunar todas sus aptitudes y cualidades para conseguir un proceso convergente y no divergente que se traduzca en el buen porvenir del equipo. El baloncesto es esto, es una constante ida y venida, una montaña rusa de emociones y sensaciones que puede hacerte tocar el cielo para segundos después besar el suelo. Será una temporada complicada para el Real Betis Energía Plus, igual que para muchos otros equipos, y estará permitido fallar pero nunca, no haberlo intentado al menos. ¡Balón al aire y a disfrutar del mejor deporte del mundo!