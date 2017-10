Previa Khimki - Valencia Basket: vuelta a la Euroliga tres años después

Foto: Santiago Arxé (VAVEL España)

Costó conseguirlo, pero se consiguió. Valencia Basket debuta este viernes en la Turkish Airlines Euroleague, una competición que no disputa desde la edición 2014-15. Hasta ahora, se había tenido que conformar con la Eurocup. De hecho, el rival al que se enfrenta en esta primera jornada es un equipo que los de Hermanos Maristas conocen a la perfección. Será el primer escollo en un camino repleto de ilusión hasta la Final Four de Serbia 2018. Recordemos que Valencia se clasificó para esta nueva edición, en la que participan hasta cinco equipos españoles, con la Licencia B que le fue otorgada por proclamarse campeón de Liga Endesa 2016-17 contra el Real Madrid en el pasado mes de junio. Tras la ACB y la Supercopa Endesa, la Euroliga es uno de los títulos prinicipales que todavía no ha podido conquistar el equipo de la capital del Turia para sus vitrinas.

Rival con sabor Eurocup

El Khimki no es un oponente desconocido para Valencia Basket. Ambos equipos se han visto las caras hasta en diez ocasiones, siendo los rusos el rival al que más veces se han enfrentado los valencianos en Europa. En tierras rusas, los de Moscú siempre han conseguido la victoria en el Basketball Center. La derrota más amarga de todas fue en la final de la Eurocup 2012, cuando el equipo entrenado por Velimir Perasovic cayó derrotado por 77 a 68. Fue un partido marcado por la polémica, en el que de poco sirvieron los 23 puntos de, el por aquel entonces jugador taronja, Nik Caner-Medley. El último precedente es de la temporada pasada, cuando los dos conjuntos se encontraron en una serie de cuartos de final en la que los rusos forzaron el tercer partido. En el primer partido, Valencia venció por 88 a 82; en el segundo el Khimki empataría la serie con un 98 a 74; Y, finalmente, en el asalto decisivo los de Pedro Martínez consiguieron el pase a semifinales gracias a un 92-76 favorable a los de la Fuente de San Luis. Valencia Basket conseguiría llegar hasta la final de la Eurocup, pero el Unicaja de Málaga terminaría llevándose el trofeo en un tercer partido para el olvido.

La amenaza de Shved

Como hemos comentado anteriormente, en el mercado de fichajes, lo más importante no es que se marchen jugadores sino saber reforzarse. El Khimki ha dado un gran lavado de cara a su equipo este verano y es que solo siete jugadores no han hecho las maletas y se han quedado en Moscú. Hablamos de Vialtsev, Zaitsev, Monia, Pateev, Sokolov y, sin duda, del siempre decisivo Alexei Shved. El ruso es todo un quebradero de cabeza para cualquier rival al que se enfrente. Fue nombrado MVP de la última edición de la Eurocup y también del Eurobasket con la selección rusa. El Khimki amplió su contrato a sabiendas de que muchos clubes querían hacerse con sus servicios.

Sin embargo, el Khimki no solo vive de Shved. El conjunto amarillo se ha renovado con el ex taronja Stefan Markovic, Andrey Zubkov y los estadounidenses Charles Jenkins, James Anderson, Thomas Robinson, Anthony Gill, Malcolm Thomas y Tyler Honeycutt. El equipo de Moscú también hizo cambios en su banquillo y contrató a Georgios Bartzokas para el puesto de entrenador.

En definitiva, una serie de activos que hacen del Khimki un equipo muy completo capaz de competir con cualquiera. De momento, se mantienen invictos en su liga, al igual que Valencia Basket.

Preparados para competir

Por su parte, el conjunto de la Fonteta viaja este jueves a tierras rusas en un avión que despegará desde el aeropuerto de Manises. Como siempre en estos casos, se trata de un desplazamiento largo y pesado para los jugadores. No obstante, en la entidad se vive este debut como si de la primera vez se tratase. Será la cuarta vez que Valencia participe en la Turkish Airlines Euroleague y, por ello, los de Hermanos Maristas quieren dar la cara y demostrar a su afición que están a la altura de cualquier club poderoso europeo.

Varios jugadores de Valencia Basket harán este viernes su debut en la máxima competición europea de clubes. Sin embargo, Txus Vidorreta no podrá contar con Fernando San Emeterio, Antoine Diot y Latavious Williams. Los tres jugadores siguen recuperándose de sus lesiones y se descarta su participación en este inicio de competición. Estas bajas han hecho que el entrenador vasco se lleve a Rusia al valenciano Josep Puerto y al islandés Tryggvi Hlinason.

En la previa de este partido, Txus Vidorreta admitió que "Es un reto apasionante. Tenemos 30 partidos por delante para trabajarlos al 100%, sin escatimar ningún esfuerzo. Somos debutantes en esta nueva Euroliga y para poder adaptarnos a ella tenemos que competir al máximo".