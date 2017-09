San Emeterio seguirá en Valencia hasta 2019

Foto: Valencia Basket

En Valencia todo son buenas noticias. Este sábado, el club taronja levantaba su primera Supercopa ACB tras derrotar en la final al Herbalife Gran Canaria, que jugaba en casa. El domingo por la tarde el club oficializaba el regreso de Sam Van Rossom a la Fonteta para esta campaña. Hoy lunes no podría haber mejor noticia que anunciar.

El Valencia Basket y el jugador Fernando San Emeterio han llegado un acuerdo para volver a ampliar sus vínculos por un año más. El cántabro ya había renovado su contrato después de finalizar la pasada temporada, pero finalmente se quedará hasta el 30 de junio de 2019.

"Saneme" llegó a la capital del Turia en verano de 2015.procedente del Baskonia y, por lo tanto esta es su tercera temporada defendiendo los colores de Valencia. Desde entonces, ha jugado un total de 122 partidos y ha ayudado al equipo a conquistar la Liga Endesa 2016-17 y la reciente Supercopa ACB 2017. Este último título fue conseguido en una final en la que el propio jugador se salió, ya que su equipo iba perdiendo en el tercer cuarto hasta que apareció él y anotó 14 puntos. Después de su exhibición, se retiró al banquillo puesto que no podía continuar debido a unas molestias.

Tras la renovación del alero de Santander, el club de Hermanos Maristas sigue pendiente de la situación de Romain Sato. El centroafricano todavía no ha aceptado la oferta de renovación puesto que está en EEUU resolviendo unos problemas personales. También es un misterio la renovación de Will Thomas, ya que la entidad todavía no ha emitido ningún comunicado oficial pese a que el jugador anuncíó en redes sociales que se quedaba. Además, estos días se andaba escpeculado también el regreso de Justin Doellman, que actualmente se encuentra sin equipo tras desvincularse del FC Barcelona.