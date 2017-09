Previa: Valencia cerrará su pretemporada contra MoraBanc Andorra

Foto: Valencia Basket

Llegó la hora. El actual campeón de la Liga Endesa vuelve a su casa tres meses después. El nuevo Valencia Basket 2017-18 se presentará mañana ante su afición en unos actos que empezarán a las 18:00 horas de la tarde y, acto seguido, disputará una nueva edición del Trofeo Ciutat de València contra el MoraBanc Andorra.

En primer lugar, saldrán a pista los equipos que forman la cantera del club o "L'Alquería del Basket" y posteriormente será el turno de los integrantes del primer equipo, que harán su salida a la cancha de la Fonteta uno a uno. Cada jugador ha elegido una canción, como ya es habitual, para su puesta en escena. El equipo de la Liga Femenina lo hará al ritmo de la BSO de la serie "Juego de Tronos", el capitán Rafa Martínez al de "Heroes" de David Bowie, Bojan Dubljevic al de "Kryptonite" de 3 Doors Down, Erick Green al de "Glow Up" de Mike Mill, Alberto Abalde al de "Mi Gente" de J. Balvin y Willy William, Will Thomas al de "The Champ is Here" de Jadakiss, Aaron Doornekamp al de "Roc Boys (And the Winner Is)" de JAY-Z, Antoine Diot al de "Heathens" de The Twenty One Pilots, Latavious Williams al de "These Scars" de Meek Mill, Tibor Pleiss al de "Fort Minor" de Remember The Name, Pedro Llompart al de "White Stripes" de Seven Nation Army y el Cuerpo técnico de Txus Vidorreta lo hará al ritmo de "Beautiful Day" de U2.

Por lo tanto, Fernando San Emeterio, Joan Sastre y Guillem Vives se perderán la presentación y el partido debido a sus compromisos con la Selección Española que juega apenas dos horas antes por el bronce del Eurobasket ante Rusia.

Una vez estén en pista todos los integrantes del Valencia Basket, será el momento de subir al techo de la Fonteta el estandante del título de Liga Endesa 2016-17 conseguido el pasado mes de junio. Posteriormente, sonará el himno de la Comunidad Valenciana para concluir la presentación.

El rival

Tras la presentación, los equipos se vestirán de corto para disputar la XXIV Edición del Trofeo Ciutat de València. Será la primera participación del equipo del Principado y se convertirá en el sexto país que tiene un equipo participante en lo que a la historia del trofeo se refiere.

MoraBanc Andorra y Valencia ya se han visto las caras en esta pretemporada. De hecho, los andorranos vencieron en el encuentro disputado en el Circuito Movistar de Moralzarzal y que finalizó con un 77-80. También ganó a Fuelabrada y a Joventut, pero cayó derrotado este viernes contra Tenerife por 75-60. Por lo tanto, su balance en pretemporada, antes del encuentro en la Fonteta, es de 3-1.

Andorra no ha vivido un verano fácil. Perdió a Giorgi Shermadini, que fue incluido en el Mejor Quinteto de Liga Endesa y se marchó al Unicaja, pero mantuvo a jugadores clave como David Walker, Albicy, Burjanadze o Stevic. Por otra parte, han fichado a jugadores de la talla de Przemek Karnowski, Jaka Blazic, Jaime Fernández o Moussa Diagne. Además, el alero Vladimir Jankovic volverá a la que fue su casa.

Eso sí, el entrenador del equipo, Joan Peñarroya, no podrá contar el ex-taronja John Shurna, que ha viajado a EEUU para un homenaje.Tampoco con Burjanadze y Blazic, que disputará la final de Europeo con Eslovenia. Stevic es duda para el encuentro.

Pretemporada extraña para Valencia

Por su parte, el equipo taronja ha vivido una pretemporada fuera de lo habitual. El equipo volvió al trabajo el 20 de agosto y, desde el inicio, Txus Vidorreta no pudo contar con varias piezas clave de la plantilla debido al EuroBasket. Valencia cerrará la pretemporada tras ganar a Montakit Fuenlabrada y a TAU Castelló, pero cayendo derrotado ante Andorra, FC Barcelona y Mónaco.

Los precedentes son favorables para el equipo de la capital del Turia: se ha adjudicado 18 veces el trofeo, 12 en los 13 últimos años.

Como novedad, la vuelta de Bojan Dubljevic que debutará en pretemporada y Tryggvi Hlinason, que debutará en la Fonteta a pesar de haber jugado ya con el equipo el pasado jueves en Castellón.

De este modo, Vidorreta no podrá contar con Latavious Williams que continúa recuperándose de una fractura de estrés en la tibia de la pierna derecha, Antoine Diot que sufre molestias y no ha entrenado con el equipo, además de los internaciones San Emeterio, Sastre y Vives que todavía están en el EuroBasket.

El equipo vestirá la equipación taronja en la primera parte y, en la segunda, lo hará con la de color azul noche, la equipación reserva.

Cabe recordar, que tanto la presentación como el partido están incluidos en el abono de temporada 2017-18 para los aficionados.