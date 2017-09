Previa Valencia Basket - Unicaja Málaga: comienza el espectáculo

Google Plus

Se acabó la espera. Tras un verano marcado por el continuo movimiento en el mercado de fichajes y por el emocionante Eurobasket, con Dragic y Doncic liderando a una histórica Eslovenia, la temporada 2017/2018 de baloncesto en España comienza con la disputa de la Supercopa. Y ningún duelo mejor para abrir la competición oficial que el protagonizado por los dos equipos más exitosos de la pasada campaña. Por un lado, Valencia Basket, que firmó un año espectacular luchando jornada tras jornada por ser primero en la liga regular y que acabó sorprendiendo al Real Madrid para alzarse con el título liguero. Por otro, Unicaja Málaga, que volvió a parecerse a su mejor versión para llegar a proclamarse campeón de la Eurocup, volviendo así por méritos propios a disputar la máxima competición de clubes de Europa. Un partido entre dos grandes del baloncesto español que buscan refrendar sus sobresalientes actuaciones de la temporada pasada y comenzar el año con un nuevo título en sus vitrinas.

Mantener la excelencia

Si hay un equipo que se convirtió en protagonista inesperado la temporada pasada en España, ese fue Valencia Basket. El conjunto taronja firmó una campaña espectacular, alcanzando la final de la Copa del Rey, la final de la Eurocup y la final de la Liga Endesa, donde dio buena cuenta del Real Madrid para alzar por primera vez en su historia el título liguero. Todos los integrantes del equipo rindieron a un nivel sobresaliente y estuvieron magistralmente dirigidos por Pedro Martínez, que vio recompensada su buen labor en el banquillo en su segunda temporada en tierras valencianas.

Valencia Basket ha logrado mantener el bloque campeón de la Liga Endesa

Sin embargo, el éxito cosechado por los valencianos no ha supuesto mantener a todos los jugadores, sino que el cuadro de la capital del Turia ha sufrido bajas importantes que deben suplir con garantías si quieren rendir al mismo nivel que el año pasado. La primera de ellas es la del entrenador, que decidió poner fin a su andadura en Valencia con la Liga Endesa bajo el brazo. También fue y es muy importante la marcha de Pierre Oriola, uno de los jugadores que más creció la pasada temporada y que ha decidido unirse al nuevo proyecto del FC Barcelona Lassa. Sam Van Rossom, Vladimir Jankovic, Mike Tobey, Luke Sikma y Slava Kravtsov son los otros jugadores que no continúan en la plantilla de Valencia Basket.

Pero la dirección deportiva del equipo reaccionó rápidamente y ha encontrado en el mercado jugadores que pueden cubrir perfectamente esas bajas y lograr que el Valencia Basket vuelva a estar en lo más alto del baloncesto español. Es el caso de Erick Green, Alberto Abalde, Tibor Pleiss, Latavious Williams y Aaron Dornekamp, cinco grandes refuerzos que, unidos a la llegada al banquillo de Txus Vidorreta, permite mantener una plantilla amplia y de garantías para afrontar también esta campaña el siempre ilusionante reto de la Euroliga.

Un paso más

Tampoco se le puede poner prácticamente ningún pero a la temporada 2016/2017 firmada por Unicaja Málaga. El conjunto entrenado por Joan Plaza, que acumulaba un par de campañas sin rendir al nivel esperado, volvió a dar un salto de calidad que le catapultó hasta los títulos, más concretamente el de la Eurocup, derrotando al máximo favorito (Valencia Basket) para volver a llevar un título a las vitrinas de Los Guindos.

Los malagueños han construido una plantilla aún más amplia y competitiva

El conjunto malagueño también ha sufrido bajas, pero ha conseguido mantener el bloque y, lo que es aún mejor para sus intereses, mejorar la plantilla, dotándola de un juego interior y exterior al alcance de muy pocos clubes en el baloncesto europeo. Y eso que los jugadores que se han marchado habían sido capaces de dejar su sello en el cuadro cajista. Es el caso especialmente de Kyle Fogg, Jamar Smith y Alen Omic, piezas muy importantes para el éxito de los malacitanos en la Eurocup. A estas tres bajas se suman las de Oliver Lafayette y Christian Eyenga.

En cuanto a las llegadas, las oficinas de Los Guindos han realizado un trabajo sobresaliente, consiguiendo incorporar a piezas que se antojan muy importantes si quieren repetir los éxitos cosechados el pasado año. Destaca especialmente la llegada de Ray McCallum, que se ha convertido en una de las sensaciones de la pretemporada y sobre el que estarán la mayor parte de los focos en su primer partido oficial con la camiseta verde. Otras llegadas importantes han sido las de Sasu Salin, Giorgi Shermadini y Dragan Milosavljevic, completándose el equipo con el descaro de Mo Soluade y la experiencia de James Augustine.

Capitanes al habla

Antes de saltar a la cancha para disputar la primera semifinal de la Supercopa 2017, algunos de los protagonistas del duelo comparecieron ante los medios de comunicación para comentar las sensaciones de sus respectivos equipos de cara al primer partido oficial del año.

Por parte de Valencia Basket, fue Rafa Martínez, su capitán, el que expresó el sentir del cuadro taronja: "Siempre que se está en una competición oficial es especial e ilusionante. Después de un año muy bueno, llegar aquí significa que luchas por otro título. Con muchas ganas de que empiece ya".

Martínez comentó las sensaciones de su equipo y la imposibilidad de entrenar todos juntos debido a la disputa del Eurobasket: "Llega muy pronto el partido. El equipo completo lo hemos tenido varios entrenamientos, ya no digo ni una semana, sino cuatro o cinco días. Haremos todo lo posible para conseguir el título, eso está claro, sabiendo que no solo nosotros, sino que otros equipos también han tenido problemas en esta pretemporada a causa de las selecciones".

Por último, el escolta del cuadro taronja alabó a su rival: "Unicaja es un equipo que juega Euroliga, que se ha reforzado muy bien y va a hacer todo lo posible para ganar mañana. Hay que pensar en nosotros, en lo que podemos dar. En el poco tiempo que llevamos en cómo afrontamos un partido de esta categoría y, siendo positivos, salir a intentar ganar".

El capitán de Unicaja, Carlos Suárez, también comentó ante la prensa las sensaciones del equipo: "Afrontamos la Supercopa Endesa con mucha ilusión, somos dos equipos que nos conocemos muy bien. Revivimos la final de la Eurocup. Tenemos muchas ganas de empezar a competir, la pretemporada se hace dura y lo que le gusta al jugador es competir. Tenemos ganas de empezar".

"Llegamos bien, no tenemos lesionados. Lo típico de algún golpe pero no tenemos problemas, estamos listos para afrontar de la mejor manera el partido contra Valencia Basket. En los primeros partidos de pretemporada no se conocen los jugadores, han llegado varios de última hora. Tanto nosotros como ellos hemos incorporado a varios jugadores en los últimos días. Esperamos que sea un partido bonito, vistoso para el espectador... y que el Unicaja sea el que se lo lleve", declaró Suárez.

Historial enfrentamientos

Valencia Basket y Unicaja Málaga son dos de los clásicos del baloncesto español. Ambos equipos se han enfrentado en numerosas ocasiones, con una tendencia en los últimos años claramente favorable al conjunto valenciano. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, el balance es prácticamente igual para los dos equipos. A lo largo de su historia, la competición ha visto hasta 71 cara a cara entre taronjas y malagueños, con 37 victorias para el Valencia Basket y 34 para el Unicaja.

De estos 71 precedentes, 53 se han disputado durante la Liga Regular, y los otros 18 en el Playoff de la Liga Endesa. Mientras que en los duelos en temporada regular tienen un balance de 29-24 a favor de los valencianos, los enfrentamientos en postemporada favorecen a los andaluces, con un 8-10.

La temporada pasada, la alegría fue a parar a la capital del Turia en los dos encuentros de fase regular, en el que los hombres entrenados entonces por Pedro Martínez se impusieron tanto en tierras malagueñas como en territorio valenciano. Sin embargo, en el duelo más importante, el cuadro cajista fue capaz de imponerse en La Fonteta y conquistar la primera Eurocup de su historia, en una vibrante eliminatoria al mejor de tres partidos. En los dos primeros partidos de la final, los locales triunfaron ante su afición —primero el Valencia Basket en la Fonteta (68-62) y después el Unicaja en el Carpena (79-71)—, en el último y definitivo encuentro fueron los malagueños los que se llevaron la victoria con un espectacular parcial de 4-20 en el cuarto período.