Previa Valencia Basket- Real Madrid: ¿redención respecto a la pasada final?

Previa Anadolu Efes vs Real Madrid Autor: Álvaro García (VAVEL)

Ambos equipos llegan invictos por el momento, tres victorias de tres posibles cada uno, pero una de las dos rachas ha de acabarse. Esto quiere decir que es una muy buena oportunidad para comenzar a desmarcarse en la clasificación , pues sólo Barça, Fuenlabrada y Gran Canaria están invictos además de Madrid y Valencia.

El Madrid vuelve a visitar un escenario agridulce para ellos, llevan cuatro años sin perder en La Fonteta en liga, pero el año pasado el Valencia les ganó dos partidos clave para llevarse el título. Un Madrid que llega como líder y con ganas de revancha frente a un Valencia que ha cambiado de técnico y ha perdido algún jugador importante como Pierre Oriola o Luke Sikma.

El Valencia Basket viene de vencer al Real Betis Energía Plus y al Iberostar Tenerife a domicilio y como local a Monbus Obradoiro con una victoria relativamente fácil y un resultado muy abultado. En Euroliga no vienen con sensaciones tan buenas, trataron de meterse en la élite del baloncesto europeo y el primer asalto no les fue muy bien, cayeron derrotados ante el Khimki ruso por 75-70 y no fueron capaces de adelantarse en el marcador en ningún momento.

Por su parte, los madridistas abrieron la competición ganando con facilidad en casa al MoraBanc Andorra y al Tecnyconta Zaragoza y sufriendo un poco más, pero con el mismo resultado que como locales, en su visita al Retabet Bilbao Basket. Y en cambio, en Euroliga el Madrid tuvo un buen inicio debutando con victoria clara ante el Anadolu Efes (74-88).

Las sensaciones de la liga

Anthony Randolph y Erick Green son, por el momento, los jugadores más en forma de toda la liga. El escolta del Valencia es el mejor debutante de esta temporada, siendo además el segundo jugador más valorado con 24,3 y el segundo máximo anotador del campeonato con 21,3 puntos. Por su parte, Randolph ha mostrado un gran arranque con una media de 16,3 puntos, 7,6 rebotes y 20 de valoración.

Anthony Randolph llega en un momento de forma espléndido, lleva sin bajar el listón desde el Eurobasket, le costó un poco adaptarse a la competición pero no tardó en dar un gran nivel que mantiene a día de hoy. Ayudó a coronar a Eslovenia y está siendo un pilar del equipo blanco, si es capaz de mantener el nivel podría repetir corona junto a su compatriota Luka Doncic.

El paso adelante de Luka

Tras la desilusión que supuso la derrota en Playoffs para el joven jugador esloveno, a éste se le presenta una oportunidad de oro para redimirse y desbancar al Valencia en la clasificación.

Luka Doncic viene de realizar un auténtico partidazo frente al Anadolu Efes turco en Euroliga, liderando al Madrid en anotación con 27 puntos, capturando cuatro rebotes y repartiendo cuatro asistencias. Es su momento, puede reafirmarse como candidato al MVP de ambas competiciones, vencer a un rival directo, y así poder olvidar la derrota sufrida en las finales del año pasado.

En un principio se dijo que Chasson Randle sólo jugaría en Euroliga, pero el técnico madridista podrá contar con él para este partido cubriendo la plaza de Trey Thompkins, que actualmente se encuentra en Estados Unidos por motivos familiares. Chasson Randle ya debutó en Euroliga sin destacar, hoy se le presenta una nueva oportunidad para aportar.

En cuanto al Valencia no cuentan con bajas, pero Txus Vidorreta debe dar mayor descanso a los suyos por el exigente partido de Euroliga del que vienen. Todo apunta a que Dubljevic y Sastre, pilares del equipo, deben acumular una semana con muchos minutos.

FICHA TÉCNICA

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Taylor, Reyes y Ayón --posible cinco inicial--; Doncic, Randolph, Carroll, Kuzmic, Maciulis, Randle, Yusta y Radoncic

VALENCIA BASKET: Van Rossom, Green, Sastre, Thomas y Dubljevic --posible cinco inicial--; Diot, Vives, San Emeterio, Pleiss, Martínez, Doornekamp, Abalde y Hlinason.