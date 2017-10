Pablo Laso: "Estoy muy contento con la actitud del equipo"

Pablo Laso dirigiendo al equipo en su partido contra el Tecnyconta Zaragoza | Fotografía: Rubén Revilla (VAVEL)

Pablo Laso alabó el trabajo de su equipo en el día de hoy: "En líneas generales hemos trabajado muy bien. El trabajo atrás ha sido muy bueno y en ataque hemos ido encontrando situaciones en ataque. Estas tres primeras jornadas eran difíciles sabiendo que llegan nuevos y hemos trabajado bien durante la semana”.

Llamó la atención que Trey Thompkins no estuviera convocado ni si quiera sentado en el banquillo en el día de hoy: "Ha tenido un problema familiar y le hemos dado permiso para volar a Estados Unidos.

La semana que viene comienza la Euroliga, y, por tanto, los largos viajes, partidos complicados y 2 encuentros por semana. Pablo Laso habló de la semana que le espera al Real Madrid: “Jugar contra Efes y Valencia fuera de casa, son partidos muy difíciles. Sabemos que tenemos que ir jugando mejor cada día para enfrentarnos a equipos de este nivel”.

También habló de la nueva incorporación del equipo. Sobre Chasson Randle dijo lo siguiente: “No me gusta que se hable de recambio de Llull. No es el recambio de Llull. Llull es Llull y Randle es Randle. Es un jugador que conocíamos, cuando salió la posibilidad de ficharlo nos sorprendió. El club se ha movido muy bien y muy rápido para ficharlo. No podemos pedirle que produzca mañana, ojalá. Se ha integrado bien. La idea es que Randle entre en Euroliga. Si tuviésemos un problema con Luka, Fabien o Facu la idea es tener uno más ahí. La idea es que poco a poco nos pueda ayudar”.

Por su parte, Jota Cuspinera se mostró muy crítico con la actitud del equipo. Bien es cierto que el equipo es muy nuevo y que hay muchos jugadores nuevos, pero tienen que entrar poco a poco en juego.

Durante la valoración del trabajo del equipo fue muy crítico: "Tengo poco que decir. El Madrid ha sido superior y no ha habido color. Nos hemos desangrado por el rebote, con esto está dicho todo. La diferencia final ha sido de 45-25 en rebotes. Si no solo hay diferencia de talento, que la hay, sino que si no somos capaces de coger rebotes, no hay nada más que decir".

La actitud del equipo es lo que más ha reprochado el entrenador del Tecnyconta Zaragoza: "Nos ha faltado acierto, intensidad en ataque y nos falta inteligencia, reconocer lo que no hace bien y lo que hace mal el rival. Sé que el Madrid nos puede sacar del campo, pero no de la forma que lo ha hecho, con nuestro consentimiento".