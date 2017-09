¿En qué aspectos influirá en el Real Madrid la lesión de Sergio Llull? Fuente de la foto: El Mundo

Llull no volvería a las canchas hasta entrado marzo, en plena vorágine, a pocos partidos de que terminase la fase regular de la Euroliga. Y no se trata solo de cuándo sino de cómo, no puedes poner a un jugador que vuelve de una lesión de esta gravedad a jugar media hora en unos cuartos de final y tras pasar más de medio año en la sombra. Tiene 29 y una fé de hierro, no hay duda de que volverá y se recuperará, pero el club blanco no puede contar con él de cara a la próxima temporada. Todo lo que nos pueda aportar a su regreso será bienvenido, pero el equipo tendrá que acostumbrarse a jugar sin él.

Como primer punto clave tenemos que Llull fue la referencia ofensiva del Real Madrid la pasada campaña, el jugador que acumulaba más tiros y más importante todavía, el que acumulaba más tiros clave. Esto le hizo ser nombrado MVP de Euroliga y de la liga Endesa, es decir, el jugador más influyente dentro de uno de los mejores equipos de Europa.

Es evidente que el Real Madrid pierde al que hace que parezca más fácil anotar y es necesario cubrir ese puesto, 16 puntos y 5 asistencias por partido que se quedan sin dueño. Luka Doncic parece ser la primera opción para reemplazar al jugador menorquín, parece una locura, un jugador de 18 años siendo el jugador referencia del Real Madrid.

Otro jugador que se beneficiaría de muchos minutos es Facundo Campazzo, que este verano ha regresado al club blanco y de haber estado Llull habría sido muy difícil que contase con minutos, teniendo al MVP de liga y Euroliga y a la joven perla de 18 años por delante. Imagínense ser Pablo Laso y tener que repartir minutos en la posición de base entre Llull, Doncic y Facu.

Aún así se rumorea que el Madrid sigue buscando un último fichaje, probablemente un descarte de la NBA que pueda jugar de 1 y de 2, es decir, un base/escolta que podría marcar la diferencia o ser simplemente un jugador de rol más. Aparte del posible descarte de la NBA hay más opciones que se barajan en las oficinas del club blanco, como por ejemplo Tyrese Rice en el caso de que el Barça no se contase con él, Sam Van Rossom, del que hay rumores muy fuertes ubicándolo en el Madrid últimamente, pero también se habla de una renovación de contrato con el Valencia.

No escatimaría en un sustituto digno, al fin y al cabo no se ha gastado apenas este verano y si se atina, el equipo podría seguir optando a la Euroliga. Eso sí, el "timming" para fichar es espantoso, ya no hay apenas jugadores disponibles y lo que queda podría considerarse como "las sobras".

El paso adelante de Luka

Llegue o no un último fichaje, está claro que uno de los jugadores que tiene que tomar más relevancia dentro del juego del Madrid es Luka Doncic, le hemos visto en el Eurobasket y sabemos de lo que es capaz. Dada su facilidad estadística, las minutadas y la responsabilidad con que va a cargar en el Madrid, podría conseguir números estratosféricos, candidato firme a MVP de ambas competiciones.

El Eurobasket que ha realizado el joven jugador nos da buena cuenta de ello, es capaz de dirigir a una selección y hacer cifras históricas con tan sólo 18 años, si continúa con su desarrollo a esta velocidad puede llevar al Madrid a lo más alto este año. Además cuenta con la mayor parte de la plantilla del año pasado, con Anthony Randolph que es compañero de selección, y alguna incorporación de mucho nivel como Fabien Causeur y Ognjen Kuzmic.

A pesar de la baja de Llull el Madrid sigue contando con una gran plantilla, con muchísima profundidad de banquillo y grandes jugadores, pero que han perdido a su referencia ofensiva. Los más jóvenes como Doncic o Campazzo deberán dar un paso adelante, y los más veteranos igual, algún que otro jugador como Jaycee Carroll deberá tomar más responsabilidades y lanzar más.