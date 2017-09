Guía VAVEL Monbus Obradoiro 2017/18: la hora de consolidarse

Google Plus

Ha llegado la hora de Obradoiro. | Fotografía: Montaje de Álvaro García (VAVEL España)

El Obradoiro Clube do Amigos do Baloncesto es un equipo modesto que, desde su fundación en 1970, no ha conseguido ningún título de peso. Sin embargo, el club de Santiago de Compostela sí que ha conseguido ganar numerosas copas de Galicia, así como una Copa Príncipe en 2011, la última vez que el equipo pisó la segunda división.

Desde entonces, han estado deambulando, año tras año, por la parte más baja de la tabla de la primera división española. Sin ser capaces de mejorar pero siempre sobreponiéndose en esa dura batalla por el descenso, el Obradoiro busca alejarse de esas posiciones tan peligrosas y dejar de sufrir de una vez por todas.

Situación del equipo

En Santiago están hartos de luchar hasta las últimas semanas por salvarse y quieren huir, de una vez por todas, de la parte más baja de la tabla. Es por eso que combinan el estilo que les ha traído hasta aquí, con incorporaciones que les pueden dar un verdadero salto de calidad.

En primer lugar, el club optó por renovar el contrato de Moncho Fernández el pasado mes de abril. De tal forma, confían en el entrenador que les dio el ascenso en 2011, durante su primera campaña al frente del equipo.

Pese a las duras campañas que ha vivido Obradoiro en los últimos años, están más que agradecidos con Moncho y creen que él sigue siendo e indicado para capitanear el proyecto.

Un proyecto que recibe un buen empujón con la llegada de jugadores que pueden elevarlos al siguiente nivel. Sin embargo, el club no quiere hipotecarse con nadie y saben que no pueden permitirse contratos demasiado largos. Es por eso que la mayoría de fichajes llegan en contratos cortos.

Una vez finalizada la temporada, el equipo quiere reevaluar la situación de dichos jugadores, al igual que los propios jugadores podrán volver a pensar qué es lo que quieren.

Es cierto que el club no quiere – o no puede – arriesgar demasiado con las incorporaciones, pero sí que han conseguido atraer a jugadores que pueden ser muy importantes y pueden aportar ese salto de calidad que tanto necesitan los gallegos.

Las pócimas de Moncho

Moncho Fernández nació hace ya 48 años en Santiago de Compostela, ciudad donde lo aprendió todo sobre la pelota naranja y se enamoró de ella. Comenzó su carrera como entrenador asistente en Gijón, para luego hacerse con el puesto de entrenador principal del equipo.

Su trabajo en Gijón le dio la oportunidad de entrenar a otros clubes menores hasta que surgió su primera gran oportunidad, la de entrenar al, por aquel entonces, Club Baloncesto Murcia. Su aventura en el Sur de España fue corta y complicada peo sirvió, sin embargo, para despertar otros intereses.

En el Obradoiro no se lo pensaron dos veces a la hora de darle una oportunidad a su entrenador de casa. Moncho volvía al lugar donde creció, a casa. La situación del club era complicada, ya que acababan de descender a la LEB Oro tras cuatro años en primera división, y no había nadie mejor para reconducirlos que alguien de casa.

Moncho Fernández es el guía y líder de Obradoiro. | Fotografía: Obradoiro

Hacerse cargo de un recién descendido siempre es difícil. Hay cambios en la plantilla, falta de motivación… Pero Moncho supo sobreponerse a todo eso. El alquimista, así se le conoce desde su etapa en Gijón, llegó y arrasó.

En su primera temporada consiguió un grandísimo balance de 28 victorias y solo seis derrotas, lo cual le permitió luchar por la primera plaza hasta el final de la liga regular. Sin embargo, el Obradoiro terminó segundo y tuvo que luchar en el playoff de ascenso para ganarse una plaza en la primera división. Y así lo hicieron.

Moncho Fernández conseguía así devolver al equipo a primera división con una gran campaña en la que también ganaron la Copa Príncipe.

Desde entonces, han sufrido mucho en la Liga Endesa. Siempre en la parte más baja de la tabla, parece que no pueden quitarse la angustia de encima. Sin embargo, en Galicia tienen claro que Moncho es su hombre. El entrenador que los devolvió a primera debe ser el entrenador que los vea triunfar.

Análisis de la plantilla

#3 Albert Sàbat | Base | 1,80m | 23/081985

El base catalán llega a Obradoiro después de pasar dos temporadas en el Joventut de Badalona, donde demostró ser un jugador muy válido. Es un base pequeño pero trabajador que nunca duda en dejarse la piel en defensa. Dispone de un muy buen tiro y en un seguro de vida desde los tiros libres.

#44 Pepe Pozas | Base | 1,82m | 14/05/1992

Pepe Pozas vuelve a Obradoiro para disputar su cuarta temporada consecutiva en el equipo gallego. Es un base con muy buen manejo de balón y capacidad de ver jugadas antes que los demás pero sufre algo en el acierto de tiro. Será una buena pareja la que formará con Albert Sàbat.

#20 David Navarro | Escolta | 1,86m | 17/05/1983

Procedente de Andorra, David Navarro llega a Santiago de Compostela para ayudar donde más se le necesite. Es un escolta muy polivalente que puede jugar de base si es necesario. Su buena capacidad de tiro lo concierte en una muy buena pieza para Obradoiro.

#21 Matthew Thomas | Escolta | 1,96m | 04/08/1994

Thomas aterriza en España proveniente de la NCAA estadounidense. En Iowa State ha demostrado ser un jugador con una muy buena capacidad anotadora, además de ser muy capaz de trabajar en defensa. Por si fuese poco, viene de jugar la Liga de Verano con los Lakers, proclamándose campeón de la misma en Las Vegas. Allí, promedió casi diez puntos por partido, anotando 23 en la final de la competición. Co un 62,2% de acierto en tiros de campo y poco más de un 60% en triples, sus estadísticas son una verdadera locura. Está listo para arrasar en la ACB.

#33 Alberto Corbacho | Alero | 2,00m | 01/10/1984

Tras pasar un año en el Baskonia, Alberto Corbacho volvió a casa la temporada pasada. En el primer partido con el equipo que le vio crecer, Corbacho se rompió y fue baja durante toda la temporada. Ahora, vuelve con más ganas que nunca para poder volver a ayudar al equipo que le permitió debutar en primera división. Es un jugador muy estiloso con un gran tiro exterior que puede ser vital para Obradoiro.

#54 Martins Laksa | Alero | 2,00m | 26/06/1990

Laksa aterriza en el Obradoiro desde Letonia, donde ha jugado toda su vida. Es un jugador muy hábil, además de un sólido anotador. Es un gran tirador que complementará a su resto de compañeros y les dejará sitio en la pintura.

#23 Eimantas Bendzius | Ala-pívot | 2,03m | 23/04/1990

El lituano vuelve a Obradoiro para disputar su tercera temporada en la capital gallega. Tras dos campañas en las que ha dejado muy buenas imágenes tanto en anotación como en la labor reboteadora, debe seguir trabajando para continuar siendo importante.

#7 Benjamin Simons | Ala-pívot | 2,03m | 16/02/1991

Tras haber disputado cuatro temporadas con Drake en la NCAA, Simons decidió comenzar su aventura europea, en la cual ha pasado por Alemania y Bélgica. Ahora, recae en el Obradoiro un anotador sólido capaz de poner en muchos problemas a las defensas rivales. Además, es un gran anotador exterior que encaja a la perfección con el estilo del equipo gallego. Sin embargo, puede sufrir algo en los rebotes.

Benjamin Simons es un 'cuatro' muy polivalente y será una pieza clave del conjunto gallego. | Fotografía: Obradoiro

#11 Nemanja Radovic | Ala-pívot | 2,08m | 11/11/1991

Una auténtica fuerza de la naturaleza llega a Obradoiro desde Murcia. Y es que Radovic es un grandísimo peligro en la pintura. Pese a que sus números anotadores no son nada del otro mundo, su efectividad lo convierte en una pesadilla para los rivales.

#23 Adam Pechacek | Ala-pívot | 2,07m | 19/02/1995

Tras una primera temporada muy complicada, el joven jugador checo vuelve a Obradoiro para intentar demostrar de lo que es capaz. Es un jugador fuerte y con mucha experiencia para su pronta edad. Tiene mucho margen de mejora.

#9 Nacho Llovet | Pívot | 2,02m | 09/05/1991

Tras una primera temporada en Obradoiro en la que dio buenos destellos de calidad, Nacho Llovet vuelve otro año para poblar la pintura de los gallegos. Un jugador muy sólido en la pintura que anota con eficiencia dentro de la misma. Si se le utiliza con buenos tiradores, puede hacer mucho daño en la zona.

#8 Jordan Bachynski | Pívot | 2,18m | 06/09/1989

El gigante canadiense llega a Galicia. Bachynski es un jugador muy sólido y una verdadera ancla en la pintura. Su altura le permite capturar rebotes con mucha facilidad y anotar sobre jugadores con menos cuerpo que él. Una pieza muy interesante para Obradoiro.

#13 Artem Pustovyi | Pívot | 2,18m | 25/06/1992

El otro gigante, el ucraniano, hace ya un par de años en la disciplina del Obradoiro. No ha podido demostrar todo su potencial pero si gran altura y poderío físico, además de su gran efectividad, le hacen un jugador más que interesante.

Estrategia

Quinteto inicial

Base: Pepe Pozas

Escolta: Matthew Thomas

Alero: Martins Laksa

Ala-pívot: Nemanja Radovic

Pívot: Nacho Llovet

Posible quinteto inicial de Obradoiro. | Fotografía: Montaje de Santiago Arxé Carbona (VAVEL España)

Sistema

Obradoiro consta de jugadores con cualidades especiales que les permiten compenetrarse a la perfección. Lo que necesitan los gallegos es encontrar la manera de volverse impredecibles, teniendo diferentes opciones que vuelvan locos a sus rivales.

El presumible quinteto inicial, sin ir más lejos, cuenta con un jugador con un gran manejo de balón, dos grandísimos tiradores y dos verdaderos pilares en la pintura. Pozas tendrá infinidad de opciones de pase, tanto para tiros exteriores, como para buscar el juego interior. Por su parte, Radovic y Llovet podrán campar a sus anchas por la pintura mientras Thomas y Laksa abren la pista.

Más allá de la superioridad física de Thomas, o la potencia de Radovic en la pintura, lo que buscan los gallegos es un sistema efectivo y eficaz. Una manera de proporcionar diferentes opciones a sus jugadores para poder sorprender a sus rivales.

Radovic lo tiene todo para triunfar en Santiago. | Fotografía: Obradoiro

Lo mismo pasa con los supuestos suplentes. Albert Sàbat, posible base suplente, aporta cosas totalmente diferentes a las que Pozas pone sobre la mesa. El catalán tiene un tiro exterior mucho mejor, con lo que no necesita jugar con tantos tiradores. Navarro y su polivalencia serían, sin duda alguna, un gran complemento para Sàbat en el juego exterior.

En cuanto al juego interior, los de Santiago también disponen de opciones muy diferentes. Benjamin Simons, por ejemplo, es un jugador totalmente opuesto a los supuestos titulares. Él sí que es un gran tirador exterior que puede abrir la pista y dejar sitio para penetraciones de los exteriores o para que alguno de los dos gigantes se hagan dueños de la pintura.

Obradoiro tiene piezas suficientes para poner las cosas muy difíciles a sus rivales. Si consiguen que todo encaje, pueden conseguir asentarse en la Liga Endesa y luchar por algo más que la salvación.

Pabellón y equipación

El precioso Multiusos Fontes do Sar seguirá siendo el hogar de Obradoiro. Un hogar que deberán compartir con el equipo de fútbol sala local y que tendrá que convertirse en un verdadero fortín.

Con una capacidad para 6000 espectadores, el precioso estadio cerrado de Santiago tendrá que convertirse en una olla a presión para alentar a los suyos. Tal vez así consigan esa consolidación en la Liga Endesa que tanto ansían.

El precioso Multiusos Fontes do Sar es el hogar ideal para Obradoior. | Fotografía: SantiagoTurismo

En cuanto a lo que vestirán sus jugadores, el club gallego a dado un lavado de cara a las equipaciones. Con Estrella Galicia como nuevo patrocinador, Obradoiro vuelve a una equipación más simple y elegante, además de cambia por completo su segunda vestimenta.

Obradoiro lucirá una preciosa equipación esta campaña. | Fotografía: Obradoiro

Esta será la piel que lucirán los guerreros gallegos en una temporada en la que deben darlo todo para alejarse de la parte baja y reafirmarse en la Liga Endesa.