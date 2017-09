Guía VAVEL Movistar Estudiantes 2017/18: nuevos desafíos, misma identidad

Google Plus

Guía VAVEL Estudiantes (fotomontaje: Álvaro García)

Tras sufrir lo insufrible años atrás, en Serrano 127 se respira tranquilidad. La que se ganó el año pasado, donde Estudiantes tuvo un final de Liga Endesa plácido. Contó con el mejor jugador ofensivo de la competición en sus filas, y ahí el club encontró la solución para la temporada. Para devolver la calma a la institución. Pero el roster no dio para más objetivos.

Manos a la obra en verano, intentando ampliar las metas deportivas. Willy Villar al mando es sinónimo de trabajo y resultados. Movistar, patrocinador principal, sigue confiando en el Club, convirtiéndose en uno de los activos más necesarios de la entidad. Y como en todo proyecto, el segundo año es el más importante. Éste que empieza. Éste donde Estudiantes opta a volver a estar entre los ocho mejores equipos de España. Éste en el que el nombre del Ramiro de Maeztu vuelve a viajar por Europa. Avances para volver al glorioso pasado colegial. O quedarse cerca de ello, que no estaría nada mal.

Ése es el objetivo a largo plazo: jugar Playoffs y Europa de manera permanente. Trabajo hay detrás, y plantilla también. Estudiantes ha confeccionado un equipo que ilusiona, con dos hombres o más por posición, válidos para todas las circunstancias. No hay experimentos extraños. No hay jugadores poco profesionales. Los Landesberg, Caner-Medley, Peña y compañía tienen mucho baloncesto que ofrecer. Estamos, seguramente, ante el mejor verano en los despachos del Estudiantes en mucho tiempo. La dirección deportiva ha sabido moverse rápido y bien, logrando adquirir fichajes contrastados (los mencionados anteriormente) junto con otros de presente y futuro como Hakanson o el letón Geks, cedido al Oviedo en LEB. Además, por fin hay mayoría de renovaciones: una base sobre la que crecer. Los Brizuela, Vicedo, Suton o Artega representan la columna vertebral de la temporada anterior. Tan bien se han hecho las cosas este verano que la salida del excapitán Jaime Fernández fue más un problema burocrático que deportivo.

Ahora bien, como en todo proyecto mandan los resultados. La química de la plantilla juega un papel fundamental en un roster tan completo. Y aunque no hay que fiarse de ella por lo que es, la pretemporada deja buenas noticias al respecto: solo dos derrotas (Obradoiro y Fuenlabrada) y cinco victorias (Murcia, Burgos, Baskonia, Jerusalem y Guaros), con varios jugadores siendo la referencia del equipo. Esta es una de las grandes diferencias con respecto al anterior grupo: el 'Estu' dispone de más armas para utilizar. Más recursos para desajustar las defensas rivales. Más razones para dominar buena parte de los partidos. Más para ganar más y estar arriba.

Todo listo: plantilla Movistar Estudiantes 2017/2018 (foto:Club Estudiantes)

Salva Maldonado se empeñó cuando llegó en hablar de la "identificación" de la gente con su equipo. Creía, y estaba bien informado, que la afición, activo vital del Club, había desconectado del Estudiantes. Sabía, y no se equivocaba, que las cosas no se habían hecho bien. Que Estudiantes no tenía un sistema de juego reconocible.

Algo empezamos a intuir los aficionados el año pasado, cuando Movistar Estudiantes se dedicó a correr y tirar triples, con dudosos resultados en ocasiones. Con los refuerzos de esta temporada, la plantilla conserva y amplía sus recursos en el perímetro, pero incorpora defensa y experiencia en competiciones continentales (Nik o Landesberg saben lo que es jugar en Europa recientemente). Minutos en la mochila que otorgan también un valor extra a los finales igualados de partido. Aquellos donde Estudiantes alimentó sus sueños de postemporada, y los mismos que le dejaron con la miel en los labios. Ganar esos partidos ajustados, que los habrá y bastantes, pasará a ser determinante. Aprender de los errores, al fin y al cabo, para crecer y volver a codearse con los grandes.

La plantilla

#10 Omar Cook | Base | 186 cm | 28/01/82

El base estadounidense con pasaporte montenegrino vuelve a tomar las riendas del Estudiantes en su segundo año en la capital. Su reto: volver a estar en el top5 de asistentes de la Liga Endesa, como ya entró el año pasado. Con toda probabilidad, Cook será el base titular de Movistar Estudiantes, y aportará experiencia en minutos calientes. Su renovación estaba en duda pero la baja de Jaime Fernández le daba aún más galones dentro de la plantilla colegial.

A pesar de su edad (35), Cook cuenta con un físico importante y ya sabe lo que es jugar en Europa, con dobles partidos por semana.

#6 Ludde Hakanson | Base | 190 cm | 22/03/96

Fue, sin duda, el movimiento con más vistas al futuro de Movistar Estudiantes este verano. Es un fichaje redondo: joven, con muchísima proyección, y gratis. Además, tras la salida de Jaime Fernández, el sueco arranca la temporada como base suplente del equipo, por lo que disfrutará de numerosos minutos en pista.

Firmó tres años con los colegiales, pero su rendimiento se espera desde esta temporada. Rápido, puede servir como revulsivo, aunque debe mejorar en todas las facetas del juego: mayor presencia defensiva y mejorar porcentajes de lanzamiento. Molestias físicas le han impedido disputar casi todos los amistosos de pretemporada, pero la Demencia va a disfrutar con el nuevo chico rubio del Ramiro.

#4 Aleksandar Cvetkovic | Escolta | 188 cm | 12/11/93

Llegó el último y muchos aficionados tenían duda sobre el papel de Cvetkovic en este Estudiantes. Pero ha sorprendido en los amistosos de pretemporada, siendo en varios de ellos uno de los puntales del equipo. Maldonado le ha dado más minutos por la lesión de Hakanson, y el serbio ha respondido. El fondo de banquillo está asegurado con él.

Cuenta con un perfil similar al de Jaime Fernández. Buen defensor, penetrador y con amenaza de tiro exterior. Además, ya tiene experiencia en Liga Endesa.

#8 Darío Brizuela | Escolta | 188 cm | 08/11/94

La Mamba Vasca disputa a sus 23 años su cuarta temporada en Liga Endesa, la séptima como colegial. Es ya uno de los 'veteranos' de la plantilla, y en el club siguen esperando mucho de él. Brizuela demostró que con minutos convence. Ahí radica el problema. ¿Tendrá más oportunidades esta temporada?

En pretemporada ha sido uno de los jugadores más utilizados y, a priori, si Estudiantes clasifica finalmente para la Champions el hecho de jugar dos competiciones le conviene. Su eclosión definitiva puede suceder en cualquier momento. Se le caen los puntos de las manos, eléctrico y muy intenso. Raza Estudiantes.

#11 Dago Peña | Escolta | 198 cm | 14/06/88

Huele a una de las sensaciones de la Liga Endesa. Con un físico envidiable, Dagoberto Peña vive su primera oportunidad en la máxima competición. El año pasado fue uno de los mejores jugadores de la LEBOro con el Barça B (18,3 puntos y 20,2 de valoración) y ya es uno de los referentes ofensivos de Estudiantes.

Escolta alto para su posición, que no impide su velocidad y habilidad en el 1x1. Llega para anotar, desatascar partidos igualados. Puede sufrir en defensa en Liga Endesa, aunque el hecho de ser un 'desconocido' juega a su favor. Apuesta total de Estudiantes, y el dominicano responderá.

#15 Sylven Landesberg | Alero | 198 cm | 10/04/90

La estrella, la referencia. El Edwin Jackson de este año. Procede del Maccabi, donde era un jugador importante en la rotación. Aquí será el líder, como ya lo ha sido en pretemporada.

Jugador total, con recursos ofensivos incontables. Alero titular sin discusión, tiene el reto de guiar a Estudiantes a los playoffs de la Liga Endesa, sin descuidar la Champions League. Firmó un año, pero el club confía en su renovación. Adaptado, al menos, ya se le ha visto.

Queda su aprendizaje en la Liga Endesa, en el apartado de faltas y contactos, por ejemplo. Pero no le queda grande. Landesberg sabe jugar a esto con control. La apuesta no tiene riesgos.

#9 Edgar Vicedo | Alero | 203 cm | 24/08/94

Edgar se ha convertido en un fijo en los esquemas de Salva Maldonado. La temporada pasada ya demostró nivel para la Liga Endesa, tras años de cesiones, idas y venidas.

Vicedo aporta envergadura para poder jugar en el 3-4, y un tiro exterior fiable desde esquinas. Además, evoluciona como jugador defensivo y sabe lo que es pelearse contra los aleros de la Liga Endesa. Se espera un paso más en su rol dentro de la plantilla, aunque esté por detrás de Landesberg. A doble competición, dobles oportunidades que Vicedo nunca ha desaprovechado. Y de la casa, que vale el doble.

#12 Goran Suton | Ala-pívot | 208 cm | 11/08/85

Segunda temporada de Suton en Movistar Estudiantes. Tras un primer año a gran nivel, su reto es mantener los buenos números en puntos y rebotes, y ser más expeditivo en defensa: las aspiraciones del Estu dan lugar a ello.

Este curso, el croata cuenta con más competencia en su puesto, siendo Nik Caner-Medley el primer aspirante, por lo que la relajación no se contempla. Si empieza el año como lo terminó, Suton será uno de los puntales del equipo de Maldonado, cuya confianza sigue siendo altísima.

#22 Nik Caner-Medley | Ala-pívot | 203 cm | 20/10/83

Por un momento, nostalgia pura. Después, baloncesto. Caner-Medley vuelve al Estudiantes "para ser feliz", como él mismo expresó. Y viene no solo a ayudar, si no a ser importante. No tanto, seguramente, como en su primera etapa como colegial, donde ganó varios MVP mensuales y estuvo nominado al premio general.

Pero ya en pretemporada Nik ha dejado claro que sigue siendo un jugador muy aprovechable. Lideró al equipo en puntos. Es más, fue el máximo anotador de todos los clubes ACB en pretemporada. Será la referencia ofensiva de la pintura, sea o no titular. Buena mano, 1x1, transiciones...un ídolo del Ramiro que quiere ser alumno otra vez.

#17 Sitapha Savané | Pívot | 201 cm | 20/08/78

Se le considera un pilar fundamental en el roster colegial. Es el 'abuelo' de la Liga Endesa, a punto de cumplir los 40 años. Este curso, Savané superará a Prigioni como el jugador extranjero con más partidos en la historia de la ACB.

Ése es un simple pero demoledor dato que habla de la carrera del pívot senegalés. En Estudiantes jugará su segunda temporada, más enfocado al trabajo fuera de pista que en ella, en la que sigue gozando de servicios defensivos interesantes. Un faro para los jóvenes, un guía para los que no han jugado en Liga Endesa.

#21 Alec Brown | Pívot | 216 cm | 23/07/92

Le costó lo suyo a Movistar Estudiantes retener al estadounidense. La renovación de Alec Brown se prolongó más de lo esperado. El pívot esperaba una oportunidad en NBA que no llegó. Su corta temporada anterior con el equipo madrileño había relanzado su carrera. Lo que sí consiguió fue el Oro con Estados Unidos en la AméricaCup.

Brown se convirtió en fundamental tras la lesión de Balvin, con estratosféricos porcentajes en el triple. Un cinco especial, con muy buena mano desde fuera, pero alérgico a la pintura y algo endeble en defensa. Aún así, Maldonado insistió en su continuidad como complemento ideal de Víctor Arteaga, el otro gigante de la plantilla.

#38 Víctor Arteaga | Pívot | 213 cm | 07/07/92

Debe ser ésta la temporada de su explosión. No defraudó en su primer año como colegial. En Murcia apenas jugaba, y Maldonado le otorgó la confianza necesaria al nacional.

Tanto que fue ganando peso y minutos en la plantilla, llegando a estar preseleccionado por España este verano, donde también destacó. Un cinco de futuro que parece un canterano más, aunque haya salido del Real Madrid. Aporta mucha presencia e intimidación, y cada partido se le ven mejores maneras, sobretodo en el apartado ofensivo. Progresión en toda regla.

Posible quinteto

No es fácil aventurar un quinteto fijo en un equipo de baloncesto. Menos aún si hay dos competiciones en juego. Y aún más difícil es si Salva Maldonado es el entrenador. El catalán acostumbra a variar de cinco inicial casi en cada encuentro. Y este año Movistar Estudiantes jugará dos partidos por semana.

A pesar de que no existan individualidades tan marcadas como la de Edwin Jackson el año pasado, sí podemos destacar cinco nombres por encima del resto. Después el momento, las rachas y la confianza de cada uno dictaran los minutos. Estos son:

Base: Omar Cook. Es el puesto que deja menos dudas, ya que como bases naturales solo está el de Brooklyn y Ludde Hakanson. Por edad y experiencia, será Cook el que tome los mandos, como ya hiciera la temporada anterior. Cvetkovic también puede jugar como base, y Brizuela si las circunstancias lo exigen.

Escolta: Dagoberto Peña. A pesar de ser un debutante en Liga Endesa, Peña, en plenas condiciones, debería ser el escolta titular de Movistar Estudiantes. No debe relajarse y cumplir con lo previsto (puntos, referencia ofensiva, desgaste defensivo...), ya que Brizuela ha realizado una notable pretemporada y llama a la puerta. aunque Maldonado no sea un entrenador que las abra rápidamente. Algo parecido le ocurre con Cvetkovic. Numerosas alternativas para el '2'.

Alero: Sylven Landesberg. El ex de Maccabi es otro de los fijos en el mejor quinteto de Estudiantes. Si tiene el rol de estrella, de referencia, debe serlo por definición. Vicedo, eso sí, es un suplente de garantías. Dago Peña también puede actuar como '3'.

Ala-pívot: Goran Suton. Es la posición que más dudas nos ha planteado. Dos jugadores importantes en plantilla se juegan un puesto. Suton y Caner-Medley. Apostamos por el serbio debido a su infinita confianza con Maldonado, y a su buen hacer al final del año pasado. Pero Nik ya es uno de los referentes anotadores de Estudiantes, y ha demostrado un físico envidiable a sus 33 años. El '4' colegial está asegurado.

Pívot: Alec Brown. La proyección de Víctor Arteaga es sabida y conocida por todos, y disputará la posición a Brown. Pero el americano es apuesta decidida del club, que peleó para su renovación. En buena forma se le caen los puntos de las manos. El problema radica en la defensa, donde también Arteaga flojea. Aquí entra en juego Savané, ideal para esos momentos delicados que requieren un esfuerzo extra. El senegalés también puede actuar como ala-pívot, aunque en ambas posiciones tendrá un papel secundario.

-Altas

Alexander Cvetkovic, procedente de Manresa

Ludde Hakanson, procedente del Barcelona

Dago Peña, procedente del Barcelona B

Sylven Landesberg, procedente del Maccabi

Nik-Caner Medley, procedente del Mónaco

-Bajas

Jaime Fernández, jugará en Andorra

Jamar Wilson

Jordi Grimau, jugará en Palencia

Sebas Sáiz, jugará en el Real Madrid (cesión a Burgos)

Edwin Jackson, jugará en el Guangdong

​​​Puntos fuertes

Movistar Estudiantes cuenta con una plantilla larga, donde la adaptación brilla por luz propia. Esta temporada el 'Estu' será más imprevisible, ya que cuenta con más jugadores potencialmente referentes en ataque. Además, el Estudiantes fue uno de los cinco equipos con más robos la temporada pasada, y entre los tres que más posesiones por partido realizó. Velocidad y ataque son sus señas.

Puntos débiles

Estudiantes debe mejorar fuera de casa, y lograr sacar partidos igualados que el año pasado le impidieron llegar más lejos en sus aspiraciones. Además, mejoras en el apartado defensivo y en los rebotes, uno de los puntos negros del equipo la temporada anterior.

Pabellón y afición

El Palacio de los Deportes, teñido de azul (foto:Club Estudiantes)

Por número de abonados, la afición de Movistar Estudiantes (Demencia y Cía) es la segunda más numerosa de España, solo por detrás de la de Baskonia. Misma clasificación aparece en los datos de asistencia de público de los partidos de Liga Endesa, donde Estudiantes promedió 8.200 aficionados en el majestuoso Wizink Center (15.000 espectadores)

Movistar Estudiante espera que esa cifra aumente aún más en consonancia con el nivel de la plantilla, que ha alcanzado varios escalones más con respecto a la del año pasado. El 'Estu', y esta vez no es un hablar por hablar, pinta bien.