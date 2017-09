GUÍA VAVEL Montakit Fuenlabrada 2017-2018: el año de la vigésima

Google Plus

Foto: Alvaro García

Nuevo reto en el horizonte para el equipo fuenlabreño. La entidad madrileña afronta una campaña con entrenador distinto y plantilla renovada. Un nuevo look, con el que se esperan éxitos y dar un paso adelante en la historia del club. Con una última temporada irregular, Fuenlabrada se encomienda a Néstor García para llevar el timón del barco hacia la victoria.

Fuenlabrada es un club que siempre ha tenido gran relevancia en el panorama baloncestístico. Con temporadas mejores y otras peores, el equipo del sur de Madrid ha ido aguantando el tipo y compitiendo de tú a tú con los mejores de la Liga Endesa. Después de una campaña sosa y con pocas alegrías, la ilusión ha resurgido en Fuenlabrada de la mano de Néstor García. El técnico argentino será el encargado de llevar las riendas del equipo, y su gran trayectoria en el baloncesto internacional le avala. También ha habido nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla y mejorar la competitividad.

Tierra de las oportunidades con lugar para las sorpresas

Fundado en 1983, el Fuenlabrada ha sido siempre un club abierto a los jóvenes talentos del baloncesto europeo, donde han contado con minutos y con el efecto trampolín para lograr la atención de los grandes equipos. No fue hasta 1985 cuando el club logró el ascenso a la competición federada, dejando atrás la liga local. Desde finales de los años 80 y principios de los 90, el Fuenlabrada logra importantes ascensos y contactos con patrocinadores que le dan el impulso necesario, como fue el caso de la Cafetería Maná. Es en el año 1991 cuando pasa a llamarse Club Baloncesto Fuenlabrada, bajo la dirección de Armando Polo y con Juan Antonio Jiménez en la presidencia.

Tras un par de intentos de ascenso a ACB fracasados, el equipo logra su primer ascenso a la máxima categoría en la temporada 1996-1997, debido a que el Club Peñas Recreativas de Huesca vende su plaza por problemas económicos, y es el ayuntamiento fuenlabreño el que se hace con dicha plaza. Poco después, el equipo regresa a LEB por los malos resultados. Es allí donde se empieza a forjar la verdadera historia del Fuenlabrada, de la mano de Óscar Quintana desde el banquillo y de Velimir Persasovic desde la cancha. Ese mismo año ganan la Copa del Príncipe al Inca y logran el ascenso de nuevo a ACB. El equipo cogía forma y en su regreso a la categoría, logró la clasificación para playoffs, con un Perasovic en modo máximo anotador de la competición.

Foto: fbm

En las temporadas siguientes, jugadores míticos como el propio Perasovic, Pablo Prigioni o José Manuel Calderón, militan en las filas del Fuenlabrada, donde logran la clasificación para playoffs.

Foto: fbm

Ya en 2003 se produce un nuevo bajón, causado por la salida de sus jugadores insignia, y el equipo vuelve a LEB. Poco después, al igual que ocurrió con el primer descenso, el equipo no tarda mucho en rehacerse y volver a ACB, gracias al trabajo de Luis Casimiro en el banquillo y de jóvenes promesas que empiezan a carburar. Desde entonces, el equipo ha logrado mantenerse en ACB por méritos propios y también en alguna ocasión por la falta de liquidez de los equipos de LEB, que no pudieron afrontar el desembolso económico exigido. Jugadores conocidos como Brad Oleson, Gustavo Ayón o Bismack Biyombo despuntan en el club fuenlabreño.

Como aspecto curioso e histórico, en la temporada 1991-1992, el Partizán de Belgrado, entre otros equipos afectados por la Guerra de los Balcanes, se ve obligado por la FIBA a buscar un nuevo lugar donde disputar sus encuentros. Fuenlabrada acoge al club hasta que se desbloquea la prohibición, pasando a ser el Partizán de Fuenlabrada. El equipo de los Balcanes recibe un inmenso apoyo y logra su única Euroliga con Zeljko Obradovic a los mandos. En conmemoración, el Fuenlabrada ha jugado los partidos europeos con el uniforme blanco y negro, típico del Partizán.

Renovarse o morir

No ha comenzado aún la temporada peor es hora de analizar en profundidad lo que le deparará a este nuevo Montakit Fuenlabrada.

La pretemporada ha sido un bonito escaparate donde poder ver, en primicia, los nuevos fichajes del conjunto del sur de Madrid, aunque la sorpresa es que los primeros encuentros estuvieron marcados por la cantera, puesto que muchos de los nuevos se encontraban disputando campeonatos internacionales como la Copa América o el Eurobasket.

Aun así se ha podido ver en acción a otros que parecen haber cogido asiento en el equipo madrileño como por ejemplo Sergio Llorente, quien finalmente ha firmado con los fuenlabreños después de gustar a la directiva y al técnico con su juego. Pero ya en el mes de septiembre se ha podido observar cómo juega el equipo casi al completo, a falta de que lleguen Rolands Smits y Marko Popovic de disputar el europeo. Incluso el equipo consiguió ser campeón del trofeo de las fiestas de Fuenlabrada ante un Alba Berlín algo espeso, y vencer a Movistar Estudiantes en la final del torneo Ciudad de Getafe, donde quedaron también como campeones.

Además se puede destacar la gran actuación y el impacto que ha tenido la figura de Christian Eyenga en el Fuenlabrada, aportando muchos puntos, rebotes, asistencias, y destacando en defensa con grandes tapones.

Sin duda un gran comienzo para los hombres de Néstor 'Che' García.

Pasado triunfal

Los fuenlabreños se presentan ante su vigésima temporada en la Liga Endesa después de completar unas últimas campañas espléndidas, disputando la Copa del Rey 2015-2016, jugando los playoffs de esa misma temporada y dejando el listón muy alto, y es que gracias a ese trabajo obtuvieron una invitación por parte de la Eurocup para disputar el torneo. Se abría un nuevo camino para el Fuenlabrada, una nueva oportunidad de jugar en Europa.

Foto: Eurocup

Reunieron el mejor equipo posible después de la marcha de otros muchos jugadores que se iban después de ver lo que el conjunto del sur de Madrid había logrado con ellos. El Fuenlabrada hizo bien los deberes, y es que consiguieron, nada más y nada menos, que llegar al TOP16 de la Eurocup, venciendo todos los encuentros jugados durante la fase de grupos en el ya denominado "Fernando Fortín", un lugar donde se sufre muchísimo, hasta que llegó el Lokomotiv Kuban Krasnodar para llevarse un triunfo vital para la posterior clasificación.

Después de la eliminación de Europa, el equipo parecía más desahogado después tanto encuentro seguido, aunque esta temporada no consiguieron entrar en la Copa del Rey ni en los playoffs.

Nuevos objetivos

El propio Néstor García concedía una entrevista al club para hablar de lo que depararía esta próxima campaña. Néstor se mostraba tajante. Él mismo se considera un aficionado más en el baloncesto, y como cualquier aficionado, quiere que su equipo gane todos los partidos posibles, es por ello que espera mucho de este equipo, quiere llegar a lo más alto.

Pero no expresó su deseo de "quedar por encima de...", sino que considera que el principal objetivo del club es ser respetado por sus rivales, dar todo lo mejor de cada uno para luchar, y así ser respetado.

Toque argentino desde el banquillo

El encargado de dirigir al equipo este año será el argentino, Néstor García. Un técnico con mucha experiencia, especialmente en el baloncesto sudamericano, que apuesta por la intensidad y el contrataque. La llegada de Gregory Vargas, jugador de confianza de Néstor, demuestra el plan por el que se quiere apostar de cara a la temporada venidera. El entrenador porteño empezó sus andanzas en la liga argentina a principios de los 90, con el Bahía Blanca. Tras un breve paso por Puerto Rico, regresó a Argentina para dirigir a Boca Juniors, pero no mucho tiempo después probó suerte en Venezuela y Uruguay, incluso en Catar. En los últimos años, su trabajo se ha focalizado en Brasil, México, Argentina y Venezuela, hasta que ha decidido probar suerte en el baloncesto europeo.

Algunos de sus logros como técnico han sido la liga argentina, la uruguaya o la venezolana hasta en dos ocasiones. También ha logrado éxitos con las selecciones, al lograr varios Campeonatos Sudamericanos o el Campeonato FIBA Américas en 2015. Todo ello le convierten en un entrenador con prestigio nacional e internacional, que si bien debuta en el baloncesto español, cuenta con muchos galones y la confianza de la directiva y el público.

Como aspectos principales del plan de trabajo de Néstor destacan la mentalidad del esfuerzo día a día y la alta competitividad en la plantilla para tener a todo el cuadro a su mejor nivel. Es un entrenador exigente que busca que sus jugadores rindan al máximo hasta el último segundo, por lo que el estilo de juego veloz e intenso es la tónica habitual. Antes del comienzo de temporada, Néstor ha escrito una nota en sus redes sociales, en la que se muestra entusiasmado y preparado para afrontar el reto de hacer un buen papel con el Fuenlabrada. “Emprendo mi viaje a España con la cabeza puesta en el Montakit Fuenlabrada y en la mejor liga FIBA del mundo. Con una maleta llena de ilusiones y comprometido para darle al presidente, a la directiva del club y a los aficionados lo mejor de mí. Espero estar a la altura de lo que demanda el club y su afición. ¡Vamos Fuenla!", escribió el técnico porteño.

Foto: Selección Venezuela

Los 13 de Néstor García

La plantilla cuenta con hasta 13 jugadores, que intentarán llegar a lo más alto de la tabla, ellos son:

#5 Luka Rupnik | Base | 186 cm | 20/05/1993

El año pasado ya deslumbró dentro del equipo dando a conocer de su calidad y gran visión de juego, características que le definen a la perfección, pues dejó jugadas que muchos aficionados guardan en sus retinas, reinando incluso algún TOP-7 de jugadas en la Liga Endesa. Pero este jugador destaca también en la faceta anotadora con un buen porcentaje en sus lanzamientos de tres puntos, además tiene una facilidad desmesurada para asistir a sus compañeros con pases imposibles.

#16 Gregory Vargas | Base | 180 cm | 18/02/1986

'Super Ratón' fue de los primeros fichajes del equipo en este mercado. El veterano jugador venezolano llega desde su país, desde los Marinos de Anzoátegui, para comenzar una nueva andadura en la ACB, donde nunca había estado. Llega gracias a la incorporación del nuevo técnico fuenlabreño, Néstor Che García, con el que guarda una buena relación. Gregory se caracteriza por ser un gran defensor y buen organizador del juego en ataque, siempre trata de jugar para los demás, y tiene buen lanzamiento de tres.

#19 Sergio Llorente | Base | 185 cm | 13/09/1990

Sergio ha sido el último en llegar a la entidad fuenlabreña, donde ha realizado la pretemporada completa. El club se ha interesado en sus servicios de cara a la próxima temporada. Además hace historia con el equipo, pues es la primera vez que un padre e hijo juegan en el Fuenlabrada en distintas épocas. El español ha jugado buenos minutos durante estos partidos de preparación y ha dejado ver su desparpajo y calidad desde fuera del perímetro.

#11 Pako Cruz | Escolta | 191 cm | 03/10/1989

Tiro exterior, media distancia y templanza son las características que mejor definen al mexicano. Un jugador que fue vital la pasada campaña para los fuenlabreños, y que tardó en cuajar debido a su lesión de rodilla que le tuvo apartado un tiempo, pero ahora llega con muchas ganas después de haber disputado la Copa América con su selección y de haber sido elegido entre los cinco mejores del torneo.

#2 Marko Popovic |Escolta |182 cm | 12/06/1982

Después de un verano lleno de rumores acerca de su futuro, el capitán del equipo se queda. El croata vuelve a la Liga Endesa después de llevar un verano ajetreado, yendo incluso con su selección para disputar el Eurobasket, donde no pudieron llegar muy lejos. Marko se encuentra en un estado de forma soberbio, y con la puntería bien afinada para que dé comienzo esta nueva temporada.

#8 Álex Llorca | Escolta | 192 cm | 26/01/1989

Guerrero y luchador en la cancha, gran defensor y con buen tiro, tanto exterior como interior, así se puede definir al español. En su tercera temporada como fuenlabreño, llega con más ganas que nunca después de haber sufrido una lesión que le ha alejado de las canchas durante un largo período de tiempo. Además, Llorca ha completado una pretemporada espectacular con el club, siendo uno de los más destacados en cada partido.

#13 Rolands Smits |Alero | 207 cm | 25/06/1995

Una perla que parece haber explotado. Buen lanzamiento desde media y larga distancia, matador y sacrificado en defensa. El letón ha dado un gran salto de calidad en estas últimas temporadas, ha cogido más confianza en sí mismo, tal y como él mismo dijo en una entrevista la temporada pasada. Se esperan grandes cosas de él para el arranque de esta campaña, que será su sexta como fuenlabreño.

#31 Christian Eyenga |Alero | 198 cm | 22/06/1989

Ha sido una de las incorporaciones que más ha ilusionado a los aficionados del Montakit Fuenlabrada. Procedente del Unicaja de Málaga llega a la capital para aportar espectáculo en defensa y en ataque, además de tener buen tiro exterior e interior. Además hay muchas ganas de verle en acción, pues la temporada pasada ya dejó exhaustos a los aficionados malagueños con mates espectaculares desde el primer minuto que pisó el Martín Carpena.

#4 Ian O'leary | Ala-Pívot | 201 cm | 20/10/1986

Si ya daba lecciones de calidad en las Islas Canarias, en Fuenlabrada ha conseguido ser uno de los valuartes en ataque y defensa dentro de la zona, capturando sendos rebotes y finalizando con mates al otro lado de la cancha. Sin ninguna duda, será una pieza fundamental en los esquemas de Néstor.

#22 Emir Sulejmanovic | Pívot | 204 cm | 13/07/1995

Llega al Fuenlabrada procedente del Barça B, y es una figura prometedora para el baloncesto bosnio. Ha dejado algún destello de calidad en la pretemporada, aunque se espera un poco más de él a lo largo de la próxima temporada, teniendo además como mentores a varias figuras veteranas que se han sumado al proyecto del Fuenlabrada.

#00 Gabriel Olaseni | Pívot | 208 cm | 29/12/1991

El Montakit Fuenlabrada no ha sido uno de los mejores equipos en el rebote la pasada campaña, y se han hecho con los servicios de un jugador que sabe mucho de esto. El inglés se caracteriza por ser un gran anotador y reboteador, de hecho ha sido el mejor de la fase regular en este Eurobasket, siendo el máximo reboteador y el mejor valorado. Una figura prometedora para el Fuenlabrada.

#15 'Chema' González | Pívot | 206 cm | 15/08/1991

Chema es un jugador que no ha podido gozar de todos los minutos que le hubiesen gustado, aun así es uno de los jugadores más eficientes cuando sale a la pista, aunque no tarda mucho en cargarse a base de faltas, que es la principal causa de sus pocos minutos de juego. Defensa y poderío en la zona del Montakit Fuenlabrada.

#9 Blagota Sekulic | Pívot | 210 cm | 14/03/1982

Sin duda el montenegrino ha ido de menos a más, comenzó muy flojo la temporada pasada pero demostró poco a poco su solidez en ataque, dejando ver su gran repertorio de tiros desde debajo del aro, además se ha podido ver como sabe enchufar triples y lanzar cómodo desde la media distancia. Será un ejemplo para los jóvenes que le siguen, como Chema o Sulejmanovic.

Un quinteto con múltiples variantes

Foto: Santiago Arxé Carbona

No ha sido tarea fácil escoger el posible quinteto del Montakit Fuenlabrada, y es que tiene muchos grandes jugadores en las mismas posiciones. La asignación de Vargas ha sido debido a la experiencia y veteranía que posee, de esta forma dejaríamos a Rupnik como revulsivo para quebrar la defensa después de unos minutos. Con Llorca la decisión ha sido más complicada todavía, pues tiene también a Popovic y Cruz en su misma posición, pero la gran pretemporada que ha completado puede hacerle escalar en el equipo y colarse entre los titulares. Eyenga ha llegado pisando fuerte a Fuenlabrada, dos o tres partidos le han bastado para meterse a la afición en el bolsillo, y es que posee unas características que le hacen ser muy peligroso. Ian O'leary lo ha tenido más fácil, pues es el único ala-pívot real del equipo, aunque tampoco puede confiarse porque Néstor ha utilizado en varias ocasiones a Sekulic para probarle como cuatro en la pista, donde encajaría debido a su buen tiro de media distancia, siendo peligroso también desde el tiro de tres. Después del Eurobasket que ha brindado, y de los partidos de pretemporada que ha jugado, ha sido sencillo elegir una figura para el puesto de pívot, y no es otro que el británico Gabriel Olaseni, del cual se espera mucho esta temporada.

Este quinteto tratará de sofocar los equipos rivales desde el salto inicial, aunque los puestos no son fijos, y Néstor rotará por hacer mejor a este equipo.

La fortaleza fuenlabreña y el talón de Aquiles

Uno de los puntos fuertes del equipo y que se mantiene desde hace unas temporadas es la permanencia en la entidad de jugadores clave, que han establecido un vínculo baloncestístico férreo. Componentes de la plantilla como el base croata, Marko Popovic, el base esloveno, Luka Rupnik, o el alero letón, Rolands Smits, han conformado esa asociación que mantiene una base sólida en el equipo y un entendimiento entre ellos ya consolidado. Otro de los puntos positivos es la gran combinación entre jugadores más curtidos y veteranos como Popovic o el recién llegado, Gregory Vargas, y las jóvenes promesas como el bosnio, Emir Sulejmanovic,o Rolands Smits. La mezcla del viejo talento con el nuevo hace que unos puedan aportar experiencia en momentos clave, mientras que otros puedan irrumpir en una condición física mejor y despuntar poco a poco, o incluso consolidarse en el quinteto titular.

Por el contrario, una de las posibles debilidades del equipo es la escasa experiencia de los más jóvenes. En los momentos decisivos, en los que la situación exige frialdad y que la muñeca no se encoja, es donde podrían flojear los jugadores recién iniciados. Además, también existe la posibilidad de que alguno de los nuevos fichajes no termine de adaptarse a lo que Néstor García pide. Pese a ello, no es muy probable que esto ocurra ya que Néstor pidió el fichaje de algún jugador de su confianza, como fue el caso de Gregory Vargas, que conocía de su etapa en tierras sudamericanas.

La afición, el alma del equipo

Foto: Onda Fuenlabrada

Como no, el punto más importante del club es su afición. El Fuenlabrada tiene la fortuna de contar con una de las mejores aficiones de la liga. Un público entregado hasta el último minuto de cada partido, que no falla nunca cuando llega la cita. El Polideportivo Fernando Martín, inaugurado en 1991 y con un aforo de 5700 localidades, toma su nombre del mítico jugador que fue el primer español en jugar en la NBA (con Portland Trail Blazers), además de en el Real Madrid y Estudiantes. Un homenaje a una de las leyendas del baloncesto español, cuyo caso recuerda inevitablemente al de Drazen Petrovic.

El Montakit Fuenlabrada reconoce oficialmente a una serie de peñas que surgen en los años 90 a raíz del éxito del Partizán de Belgrado. El grupo más conocido es el de Fuenlabrada Blues, cuyo origen se remonta al año 1995. La juventud de sus miembros y el color azul, clásico del Fuenlabrada, son sus rasgos más característicos. Otras de las grandes peñas que acompañan durante la temporada al equipo son la Peña Animal, la Peña Cerro del Molino, la Peña Fuenlabasket, la Peña Naranjo (conocida por ser viajera y acompañar al equipo también en sus partidos como visitante), y la Peña Tres 14.

Una vigésima temporada para el recuerdo

El Fuenlabrada ha cogido con ganas la idea de aprovechar la vigésima temporada en la Liga Endesa para formar un equipo que dé el todo por el todo para llegar a lo más alto de la clasificación y dar una alegría a los suyos.

Se ha rearmado con piezas muy codiciadas este verano, piezas que encajarían perfectamente en un club puntero en Europa. Gracias a la gran gestión de la directiva, puede que el Fuenlabrada alcance su mejor nivel en la liga española.