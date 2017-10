Previa Divina Seguros Joventut - Iberostar Tenerife: prueba de fuego en el Olímpic

Google Plus

Fotomontaje: Santiago Arxé (VAVEL.com)

El Joventut necesita ganar como el comer si no quiere volver a repetir la dramática situación de la temporada pasada. El domingo, el conjunto verdinegro recibirá la visita del Iberostar Tenerife, actual campeón de la Basketball Champions League -competición de la cual la Penya cayó eliminada- y de la Copa Intercontinental.

El Joventut se la juega en casa frente al Tenerife

El Divina Seguros Joventut ha perdido los dos primeros partidos disputados en Liga Endesa; en su debut liguero estuvo a punto de dar la campanada frente al FC Barcelona Lassa (72-74) y la semana pasada no pudo vencer al Monbus Obradoiro (77-68), en un partido muy gris. Tras estos dos primeros tropiezos, el Joventut quiere revertir la situación para mirar hacia arriba en la clasificación.

Por su parte, el Iberostar Tenerife viene de jugar el miércoles en la Basketball Champions League; el equipo tinerfeño perdió ante el Ventspils letón por 73-72, así pues, el campeón de dicha competición empieza perdiendo. El mejor de los chicharreros fue el norteamericano, Mike Tobey, quien sumó 20 puntos en su casillero. El argentino Nico Richotti también brilló, aportando 14 tantos. En su último partido, liguero, el Tenerife perdió en casa frente al vigente campeón de la ACB, el Valencia Basket. Los valencianos se impusieron por 67-70, un partido que Iberostar pudo haber ganado perfectamente.

La temporada pasada, el equipo de las Islas Canarias realizó una gran campaña, siendo junto al MoraBanc Andorra el equipo revelación de la Liga Endesa. Los chicharreros hicieron una gran primera vuelta, clasificándose para la Copa del Rey celebrada en Vitoria sumando 12 victorias y perdiendo tan solo 4 partidos. En la Copa no pudieron superar al anfitrión, el Baskonia en cuartos. Tras su participación en la Copa ACB, los de Tenerife siguieron con su dinámica en la segunda vuelta, quedando como quinto clasificado con un balance de 22 victorias y 10 derrotas. En los playoff por el título, el Iberostar Tenerife se enfrentó al Unicaja; los malagueños ganaron la serie 2-1. Los chicharreros no se lo pusieron nada fácil a los andaluces. La guinda final a la gran temporada del Tenerife llegó el 30 de abril, cuando se proclamaron campeones de la Basketball Champions League, tras vencer al Banvit turco por 63-59. Los tinerfeños fueron los anfitriones de la 'final four' de dicha competición, así pues, miles de aficionados aurinegros pudieron vivir la gesta de su equipo en el Santiago Martín.

El domingo volverán al Olímpic de Badalona Ferran Bassas y Nenad Markovic, ambos exverdinegros. Bassas, formado en las categorías inferiores del club catalán debutó con el Joventut la temporada 2011-12. Durante esa temporada, el base, iba combinando el primer equipo con el conjunto vinculado, el CB Prat. Además de su debut en Liga Endesa, jugó dos partidos más con la elástica verdinegra esa misma temporada; es decir Bassas ha jugado 3 partidos con la Penya. Por su parte, el entrenador del Iberostar Tenerife, Nenad Markovic, también tiene pasado verdinegro. El bosnio jugó en Badalona la temporada 1994-95, la temporada posterior a la que el Joventut se coronó como campeón de la Euroliga. Además de su paso por Badalona, Markovic, también jugó en Llíria, Murcia, Valencia y Estudiantes.

Una semana más, Diego Ocampo tendrá las bajas de Alex Ruoff y José Ignacio Nogués. El equipo isleño no podrá contar con el jugón Davin White, que estará de 2 a 3 semanas de baja tras sufrir una ruptura fibrilar en el oblicuo interno. Así pues, el Divina Seguros Joventut se la juega frente al Tenerife el domingo a partir de las 12:30 horas. Prueba de fuego para los verdinegros.