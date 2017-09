Gipuzkoa refuerza su plantilla con Van Lacke

Google Plus

Fede Van Lacke disputando un partido de la LNB la pasada temporada con el Club Ciclista Olímpico (Foto: Liga Nacional de Básquetbol)

El santafesino Federico Martín Van Lacke Falco (1,91 metros de altura) llega a la disciplina donostiarra procedente del Club Ciclista Olímpico argentino, donde ha militado las últimas dos temporadas y compartía vestuario con un ex de Xacobeo Blusens Obradoiro y CB Valladolid, Maxi Stanic. Pese a que ya se le puede considerar un veterano consumado, pues tiene 37 años y lleva 18 años como profesional, a caballo entre España y Argentina, Van Lacke sigue siendo un gran activo a tener en cuenta para equipos de la talla y características de GBC. El santafesino viene de promediar 12 puntos, 2,8 rebotes y 2,8 asistencias en la liga argentina y ha firmado por una temporada.

El escolta es un gran refuerzo para los donostiarras, ya que suma una amenaza más al perímetro, podrá ser el mentor de los jóvenes de la plantilla como Xabi Oroz o Joan Pardina y añade experiencia a la plantilla, que nunca viene mal a equipos recién ascendidos. Con la llegada de Van Lacke, se confirma que Jordan Swing ocupará la posición de alero junto con Joan Pardina. El jugador lleva varias semanas entrenándose con el equipo donostiarra, el acuerdo se había cerrado hace varios días, pero no había sido posible hacerlo oficial por motivos burocráticos.

Porfirio Fisac añade talento a su plantilla y consigue un recurso más al que poder acudir cuando lo necesite. El entrenador segoviano deberá decidir con que escolta comienza los partidos, puesto que los dos escoltas que tiene en el roster presentan muchas dudas. Fede Van Lacke es un hombre con experiencia, pero tiene 37 años, puede ser complicado para él asumir los minutos que debe tener un escolta titular en la ACB. Xabi Oroz presenta dudas por el motivo contrario. Está por ver el nivel al que está el joven jugador de Azkoitia, pues puede no ser el perfil que necesita Porfirio Fisac en el puesto de escolta, pero a la larga lo acabará dando el salto que necesita. Es posible que Van Lacke no sea el último refuerzo con un perfil de veterano para el perímetro guipuzcoano, pues aún podrían integrar a un combo que pueda alternar las posiciones de escolta y alero o fichar a un alero puro y tener a Swing como el combo. Así mismo, Fede Van Lacke también puede ser utilizado como combo en momentos puntuales del partido, no sería la primera vez que el santafesino ejerce de base, por lo que Fisac tiene muchas opciones que sopesar y debe tomar decisiones de cara al comienzo de la campaña.

El escolta argentino comenzó su andadura profesional en el Club Echagüe Paraná en la temporada 1999-2000, en la segunda división argentina, en la que ascienden a primera división. En la temporada 2002-2003 cruza el charco para militar en el Cantabria Lobos de LEB. La campaña siguiente tiene su primera experiencia en la máxima competición española de baloncesto, gracias al Murcia Polaris World. Sin embargo, no se ganó un puesto en ACB y tuvo que volver a buscarse las castañas a la liga LEB, donde pasó por Los Barrios Cadix y Ciudad de Huelva. Su gran actuación en Huelva le lleva a firmar un nuevo contrato de corta duración en ACB con CB Granada.

Lamentablemente, la temporada 2008-2009 tiene que volver a la liga LEB para jugar en Valladolid. Allí consigue el ascenso y los dos cursos venideros los disputa en la ACB. El, por entonces, FIATC Mutua Joventut le firma para disputar la campaña 2011-2012 en Badalona. Al finalizar la temporada vuelve a Argentina, donde disputa una temporada y media en Boca Juniors y Obras Sanitarias. A los segundos les deja plantados en enero para fichar por Tuenti Móvil Estudiantes hasta final de la liga regular y consigue renovar el contrato hasta finalizar la campaña 2014-2015.