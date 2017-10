Sito Alonso: "Hemos demostrado que tenemos orgullo"

Google Plus

Sito Alonso durante la rueda de prensa tras ganar a Baskonia | Foto: Noelia Déniz

Tras la primera victoria de la temporada cosechada contra Saski Baskonia del debutante Pablo Prigioni, Sito Alonso habló sobre la capacidad de sacrificio y de sobreponerse a las dificultades que presentó un Baskonia con muchas bajas, pero que fue suficiente para poder poner a los catalanes en serios aprietos. Así mismo, el técnico madrileño del FC Barcelona Lassa dejó claro que Thomas Heurtel, Aleksandar Vezenkov, Pau Ribas (que volvía tras 11 meses de lesión) y Adam Hanga fueron los líderes del equipo y los que impulsaron e hicieron posible la victoria en el encuentro.

Destacó también el gran trabajo del equipo de poder jugar con cinco pequeños, es decir, sin una referencia interior, con Adrien Moerman y Vezenkov actuando como interiores, ya que no habían entrenado esa situación y fueron capaces de darle la vuelta al marcador y cerrar el partido con ese quinteto. También remarcó el trabajo táctico y a nivel grupal que necesita la plantilla, ya que si Baskonia no hubiese tenido tantas bajas, otro gallo hubiese cantado. Alonso dio la mitad del mérito por la victoria cosechada a la afición que asistió al Palau Blaugrana y dijo que "dificilmente no competirían contra cualquier rival con un ambiente como este en el Palau" y que "vivirlo como entrenador local ha sido algo fantástico e increíble". La otra mitad del éxito culé fue dirigida "a la garra y ganas de competir de algunos jugadores, sobre todo en los últimos minutos del partido", que fue donde realmente ganó el partido el FC Barcelona Lassa.

Sito habló también de la gran competitividad que espera en esta temporada 2017-2018, debido a los fichajes de calidad que han logrado todos los equipos de la liga Endesa. El entrenador dijo que "la liga será apasionante" teniendo en cuenta los refuerzos de todos los equipos.