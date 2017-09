Guía VAVEL Liga Endesa 2017/18: Kevin Séraphin, el gigante francés quiere despertar

Google Plus

Kevin Séraphin: el gigante francés quiere despertar

Kevin Séraphin nació hace ya 27 años en la Guayana Francesa, una pequeña colonia del país galo que se encuentra en el continente americano. Sin embargo, pronto llegó a Francia y allí comenzó a jugar al baloncesto en la cantera del Cholet Basket. Debutó con el club francés en 2008 y su crecimiento fue espectacular, eso le llevó a estar entre los nombres de muchos clubes de la NBA y solamente le faltaba presentarse al draft.

Tras varios años en la NBA, su nivel fue bajando hasta caer en un puesto bajo en la rotación. Recibió varias ofertas en Europa y estuvo a la espera de alguna oferta en Estados Unidos, pero no llegó ninguna y terminó aceptando la propuesta del Barcelona Lassa. El francés vuelve a Europa para demostrar que aún tiene nivel para dominar la pintura y así volver a recibir ofertas de la NBA.

Una carrera irregular en la NBA

Tras una gran temporada en 2010 decidió presentarse al draft y no tardó mucho en ser escogido por las franquicias. Los Chicago Bulls, en el puesto 17, draftearon al francés y a los pocos minutos traspasaron sus derechos a los Washington Wizards. Iba a ser en la capital de los Estados Unidos donde el galo pasaría sus mejores años en la NBA.

En Washington estuvo cinco temporadas, las tres primeras fueron las más prometedores y, pese a que nunca llegó a establecerse como titular, era un jugador importante saliendo del banquillo. En la campaña 2012/13 tuvo su mejor temporada, promediando nueve rebotes y cuatro puntos por partido.

Los dos últimos años en la capital fueron peores, con un menor protagonismo y terminó saliendo de Washington para ir a los New York Knicks. En Manhattan tampoco dispuso de los minutos que necesitaba y no pudo demostrar su valía en la temporada en que estuvo en New York. Tras ese año estuvo todo el verano sonando para varios clubes europeos -incluido el Barcelona- pero terminó aceptando la propuesta de los Indiana Pacers.

En Indianapolis siguió la línea de las temporadas anteriores, con poco protagonismo y viéndose relegado al banquillo. Tras esta temporada su contrato expiró y estuvo esperando ofertas de otras franquicias. No le llegó ningún ofrecimiento y decidió aceptar la oferta del Barcelona Lassa, con un contrato de dos temporadas y en un club en que podrá volver a contar con minutos para poder demostrar su nivel.

Pívot dominante y reboteador

Los 2.08 que mide Séraphin parecen muchos más cuando está en pista, tiene un físico privilegiado y una envergadura que le hace poder defender y atacar a pívots más altos sin problemas. Además, es un jugador que destaca a la hora de rebotear gracias a un físico que le permite superar a los demás jugadores que intentan hacerse con la pelota.

También destaca en el juego en el poste, se sabe generar espacios con facilidad y puede anotar con reversos en el poste. Se trata de un jugador que destaca en varias facetas, pero que también tiene alguna flaqueza que debe tratar de mejorar. Una de ellas es el tiro en suspensión, no es un gran anotador si está liberado y tampoco destaca desde la línea de tiros libres por lo que debe intentar mejorar esos dos aspectos para ganarse la titularidad.

La batalla por la titularidad

Parece bastante claro que Ante Tomic y Kevin Séraphin, con el permiso de Pierre Oriola, se disputarán la titularidad esta temporada. Los dos son pívots de nivel, pero sólo uno de ellos podrá hacerse con el puesto de titular esta temporada. Tomic ya conoce la Euroliga y la Liga Endesa, pero Séraphin cuenta con una experiencia en la NBA que le puede dar un punto a favor muy importante.

Además, la titularidad, a parte de dar más minutos, supondrá que el jugador dispute los minutos importantes y se establezca como uno de los líderes de la plantilla. La titularidad será un premio importante a una pelea que puede durar toda la temporada y de la que sólo podrá salir un vencedor. Séraphin y Tomic son dos de los mejores interiores de Europa, por lo que el francés deberá dar su mejor versión para ser el titular.

Ilusionante desde el primer momento

Kévin Séraphin fue presentado hace escasos días en Barcelona. Sus primeras palabras como azulgrana destaparon el frasco de la ilusión, explicó que "Recibí la llamada del Barcelona y no dudé en aceptar la propuesta, podemos ganar la Euroliga esta temporada", seguidamente comentó que "Puedo dominar en Europa, conozco el juego y soy capaz de llegar hasta donde me lo proponga", comentó Séraphin.

Seguidamente explicó lo que quiere aportar en el Palau y dijo que "Quiero ser un líder, uno de esos jugadores que anima a los compañeros para que sean mejores", acto seguido también dijo que "Obviamente también quiero ser un líder en la pista, este año vamos a hacer cosas grandes", indicó el galo.

En su presentación dejó mensajes ilusionantes, pero también los ha dejado en la pista y en los partidos de pretemporada. Ha demostrado estar listo para la temporada y también ha dejado entrever destellos de calidad que hacen de él uno de los jugadores a seguir de esta Liga Endesa.

¿Qué se debe esperar de Séraphin?

Kevin Séraphin es uno de los mejores pívots de la Liga Endesa, llega con siete años de experiencia en la NBA y tiene las características para poder dominar las pinturas europeas. No destaca por su capacidad atlética, pero su físico le hace ganar muchos enteros y eso le ayudará a dominar la zona sin problemas ante muchos de los pívots de Europa.

El francés quiere seguir los pasos de jugadores como Ekpe Udoh o Anthony Randolph que, tras disponer de pocos minutos en la NBA, decidieron dar un paso atrás, ir a jugar a Europa y dominar en la Euroliga. Séraphin tiene lo necesario para ser un pívot dominante, necesitará adaptarse al estilo de juego y, tras ese período de adaptación, su juego irá mejorando hasta llegar a ser uno de los mejores pívots de Europa.