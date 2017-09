Guía VAVEL FC Barcelona Lassa 2017/18: el año de la redención

Fotomontaje: VAVEL

El Barcelona Lassa es un club barcelonés de baloncesto que fue creado en el año 1926 como una sección del Fútbol Club Barcelona. Se trata de uno de los clubes más importantes en el baloncesto español y europeo, además posee 18 títulos de Liga ACB, 23 copas del Rey y dos Euroligas; es un club que tiene un largo historial de éxitos y que inicia esta temporada con un objetivo claro: volver a estar en el Olímpo del baloncesto europeo.

Las últimas temporadas han sido algo malas y los azulgrana tocaron fondo la pasada temporada. A partir de ese momento se inició una reconstrucción de la sección a todas las alturas y el club comienza a mirar hacia arriba tras estos años más complicados.

La seña de identidad el Barcelona es el azulgrana, el color que han vestido desde siempre y que sirve para que casi cualquier persona en el mudo pueda reconocer al club catalán viendo sus colores. El rojo y el azul se relacionan siempre con la entidad culé.

La luz al final del túnel

El Barcelona lleva desde 2014 sin ganar el título de Liga ACB y la temporada pasada no pasaron de los cuartos de final en los playoff por el título nacional. Además, tampoco pasaron a la fase final de la Euroliga, por lo que se puede considerar que las últimas temporadas en el club azulgrana han sido malas.

Georgios Bartzokas, técnico durante la temporada pasada, rescindió su contrato al final de su primera temporada tras los malos resultados cosechados. Tras la breve etapa del griego, la dirección deportiva decidió apostar por un técnico en crecimiento y contrató a Sito Alonso. Además de la llegada de Alonso se hizo una reconstrucción bastante importante de la plantilla y pocos jugadores quedan de la temporada pasada.

Foto: Noelia Déniz

Entre las muchas llegadas se puede destacar al pívot Kevin Seraphin, ex jugador de la NBA y que ya llevaba bastante tiempo en la órbita del Barcelona; también importante fue el fichaje de Adam Hanga, el alero húngaro protagonizó uno de los culebrones del verano y finalmente llegó a Barcelona tras meses de negociaciones. En el apartado de salidas se debe hacer mención a la situación de Tyrese Rice, el base era uno de los pilares del anterior proyecto y está a la espera de que aún se decida su futuro.

El verano ha sido muy movido en el Palau y el objetivo de la plantilla sólo puede ser el volver a pelear por la liga y volver a estar entre los aspirantes a la Euroliga. Para ello será importante ver que puede aportar Juan Carlos Navarro, eterno capitán y el hombre llamado a aportar la mayor experiencia posible a la plantilla. Renovó su contrato hace escasos días y su vinculación se prolongará tras su retirada, por lo que este año puede ser una de sus últimas oportunidades para volver a reinar en Europa.

Sito Alonso lidera el proyecto

Alfonso “Sito” Alonso nació en Madrid hace 42 años y lleva desde hace 12 años en un banquillo ACB. Comenzó en el DKV Joventut de Badalona como asistente de Aito García Reneses y fue en el año 2008 cuando cogió el relevo en los banquillos y fue nombrado entrenador de la primera plantilla de los verdinegros.

Tras la aventura en Badalona ha estado entrenando en Guipuzkoa, Bilbao y, la última temporada, en el Saski Baskonia. El madrileño fue creciendo poco a poco hasta que, con mucho trabajo y esfuerzo, ha logrado la oportunidad de entrenar al Barcelona Lassa.

Foto: Barcelona Lassa

Hablar de Alonso es hablar de un entrenador ofensivo, al que le gusta llevar el ritmo del partido y no se conforma con lo mínimo. Ha logrado grandes éxitos en los clubes en los que ha estado y todos ellos han sido a base de trabajar duro, también se debe hacer hincapié el hecho de que le guste trabajar con los jóvenes y dar oportunidades a todos sus jugadores para que ellos demuestren su valía.

Ha repetido en varias ocasiones que él no llegó a Barcelona para una transición, ya que lo único en que pensaba era en lograr éxitos y en pelear por cada partido. Su estilo de juego se basa en el esfuerzo y el trabajo, en competir siendo mejores que los rivales en aspectos que no comporten el que el balón entre o no en la canasta. También le gusta que su equipo pueda tener varias alternativas desde el tiro exterior y no abusa de hacer jugadas todo el rato.

Alonso ha logrado muchos éxitos en los equipos en que ha estado, este verano trabajó en la confección de la plantilla y el proyecto promete bastante. El entrenador parece ser el indicado y conoce el baloncesto español y el europeo, dos cualidades muy importantes para entrenar al Barcelona.

Análisis de la plantilla

#8 Phil Pressey | Base | 180 cm | 17/2/1991

Uno de los jugadores con más caché, su paso por franquicias de la NBA le hace estar llamado a tener un rol importante en la plantilla. Un base que puede aportar en ambos lados de la cancha y que está ante una buena oportunidad para brillar y volver a recibir llamadas de Estados Unidos.

#13 Thomas Heurtel | Base | 188 cm | 10/4/1989

Foto: Barcelona Lassa

Heurtel es uno de los mejores bases del continente europeo. Destaca en múltiples facetas del juego y es un gran organizador. Era un objetivo de varios clubes en los últimos meses, será el teórico titular y, a sus 28 años, ha llegado al punto de madurez para poder liderar a los jugadores exteriores del Barcelona.

#25 Petteri Koponen | Escolta | 193 cm | 13/4/1988

El finlandés es uno de los pocos que siguen tras la temporada pasada, comenzó con mal pie por una lesión pero fue uno de los hombres que más destacó durante toda la temporada. Es una amenaza desde la línea de tres, un jugador fundamental para el equipo y el escolta titular del equipo.

#11 Juan Carlos Navarro | Escolta | 191 cm | 13/6/1980

La leyenda, el líder y uno de esos jugadores que aporta dentro y fuera de la pista. A sus 37 años no está para ser titular, pero conoce como nadie el baloncesto y esos conocimientos pueden ser claves para que muchos partidos salgan adelante. Lo ha hecho todo en el Barcelona y ahora sólo le queda volver a por más y seguir acumulando títulos en sus vitrinas.

#16 Marc García | Escolta | 198 cm | 7/3/1996

Foto: Barcelona Lassa

La promesa, uno de esos jugadores llamados a liderar el club en los próximos años. Fue cedido al Real Betis tras su gran Europeo sub-20, allí creció y ya está listo para ir teniendo minutos en el equipo. Destaca en la faceta ofensiva, defensivamente sigue trabajando para mejorar su juego y, si esta temporada cuenta con minutos, puede terminar siendo una pieza importante para usar desde el banquillo.

#5 Pau Ribas | Escolta | 193 cm | 2/3/1987

Se trata de un jugador que lleva ya varios meses lastrado por las lesiones. Sin embargo, en cuanto esté recuperado puede ser un jugador importante. Posiblemente se vea relegado a pocos minutos durante el inicio de la temporada, por lo que deberá trabajar para poder lograr unos minutos que no desaprovechará

#21 Rakim Sanders | Alero | 196 cm | 8/7/1989

El norteamericano es uno de esos aleros físicos y que dominan en ataque gracias a ello. También puede aportar en defensa, pero sobre todo será en ataque donde pueda relucir más. Salió de los Estados Unidos y ha ido progresando hasta llegar a uno de los grandes de Europa.

#17 Rodions Kurucs | Alero | 206 cm | 2/5/1998

Este es uno de esos chicos que está llamado a terminar en la NBA, ya fue escogido en este último draft y posiblemente dé el salto al continente americano en los próximos años. Esta temporada deberá competir por tener minutos, minutos que posiblemente tenga en la mayoría de partidos. Será importante ver su adaptación a la primera plantilla, pero este chico puede hacer cosas importantes durante está temporada.

#9 Adam Hanga | Alero | 201 cm | 12/4/1989

Foto: Barcelona Lassa

El mejor defensor de la última Euroliga. El húngaro sonó para multitud de equipos y fue el Barcelona el que se llevó el gato al agua. Será uno de los pilares de esta plantilla, un jugador que destaca en ataque y en defensa y que ha ido creciendo con el paso de los años hasta llegar a ser uno de los mejores aleros de Europa.

#14 Aleksander Vezenkov | Ala-pívot | 206 cm | 6/8/1995

Esta tiene que ser su temporada, el año pasado fue dejando destellos y ahora debe confirmar lo que ha ido demostrando estos últimos dos años. Ha ido mejorando su juego y se postula como titular esta temporada, ya fue escogido en el draft y esta temporada será importante para ver si su crecimiento sigue a este ritmo o se detiene.

#45 Adrien Moerman | Ala-pívot | 203 cm | 7/8/1988

Moerman es uno de esos interiores que puede jugar tanto por fuera que por dentro, con buen tiro y fuerte en defensa. Será un jugador importante en el equipo, tendrá minutos y deberá demostrar todo lo que se ha hablado sobre él.

#10 Víctor Claver | Ala-pívot | 207 cm | 30/8/1988

Foto: Noelia Déniz

La temporada pasada combinó actuaciones brillantes con partidos flojos. Parecía que podía salir de la plantilla, pero se apostó por su continuidad y ahora se encuentra en proceso de recuperación tras una operación. Si llega a un buen nivel va a ser un jugador importante y también tiene que ser un pilar defensivo.

#1 Kevin Seraphin | Pívot | 208 cm | 7/12/1989

El pívot francés estaba en el punto de mira del Barcelona desde hace varias temporadas. Tras muchas negociaciones se llegó a un acuerdo y Seraphin llegó a Barcelona. Se trata de un pívot que domina la zona como pocos interiores, en defensa es duro y es un gran reboteador. Su rendimiento será muy importante y deberá demostrar su valía desde el primer momento.

#44 Ante Tomic | Pívot | 218 cm | 17/2/1987

La estrella de la plantilla, un jugador totalmente determinante y que debe estar al cien por cien esta temporada. Siempre ha destacado como un jugador dominante por su altura, pero debe mejorar en la intensidad para dominar las pinturas de los grandes clubes europeos.

#18 Pierre Oriola | Pívot | 206 cm | 25/9/1992

Un jugador que está en constante crecimiento ha tenido un buen Eurobasket y ahora debe seguir confirmando su progresión a base de trabajo. Es un pívot con buen tiro, bueno en el rebote y con una gran intimidación en defensa. Será importante que siga teniendo minutos porque a sus 25 años sigue creciendo y podría terminar siendo un jugador importante en el Palau.

Posible quinteto

La plantilla del Barcelona está bastante compensada, con alternativas en todas las posiciones y si un quinteto tan claro como en otras temporadas. La tarea será complicada para Sito Alonso, pero en VAVEL creemos que éste será el quinteto que emplee el club azulgrana en la mayoría de partidos esta temporada.

Fotomontaje: VAVEL

Un mercado que ha dado para mucho

La plantilla del Barcelona Lassa ha vivido una reconstrucción bastante importante, con un gran número de altas y bastantes bajas. Algunas de esas bajas fueron inesperadas, pero el cambio era necesario tras unos años bastante malos a nivel de resultados.

En el apartado de altas llegaron: Thomas Heurtel (Anadolou Efes), Phil Pressey (Santa Cruz Warriors), Marc García (Real Betis), Rakeem Sanders (EA7 Milano), Adam Hanga (Saski Baskonia), Adrien Moerman (Darussafaka), Kevin Seraphin (Indiana Pacers) y Pierre Oriola (Valencia Basket). Un total de ocho jugadores han llegado a Barcelona este verano y este hecho supone un cambio muy importante en la plantilla.

Foto: Barcelona Lassa

Por la parte de las bajas han salido de la plantilla: Brad Oleson, Tyrese Rice, Stratos Perperoglou, Marcus Eriksson, Alex Renfroe, Justin Doellman, Moussa Diagné, Vitor Faverani, Stefan Peno, Ludde Hakanson y Xavier Munford. Un total de once jugadores han abandonado el club azulgrana este verano, algunos como cedidos y la mayoría tras liquidar su contrato.

El equipo ha cambiado drásticamente este verano, han llegado muchos jugadores nuevos y se han ido varios jugadores que lideraban la plantilla la temporada pasada pero que se han visto forzados a abandonar el club tras no contar para la nueva dirección técnica.

Fortalezas y debilidades del Barcelona Lassa

Si se compara con la temporada pasada el club catalán tiene un equipo que parece mejor que el de la anterior temporada. Fruto del trabajo de la dirección deportiva se ha logrado una plantilla compensada y con múltiples alternativas para poder afrontar las distintas situaciones que se planteen en los partidos.

Uno de los puntos fuertes puede ser el juego interior y sobre todo el jugador que esté en pista durante los minutos en que Ante Tomic esté en el banquillo. Tras varios pívots que no terminaron de convencer ha llegado Kevin Seraphin, el francés tiene bastante experiencia en la NBA y es uno de sus puntos a favor. Además, ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada y está llamado a ser un jugador importante en la plantilla.

Foto: Noelia Déniz

Otro punto interesante es la mejora en defensa, varios de los jugadores son conocidos por su calidad defensiva y, pese a que quizás se han perdido piezas de calidad, han llegado jugadores que pueden aportar en ambas partes de la cancha. Adam Hanga fue nombrado mejor jugador defensivo de la Euroliga y demostró en numerosas ocasiones que también puede aportar mucho en ataque, será un jugador vital en la plantilla y su aportación puede ser importante.

En el otro lado encontramos las flaquezas de este club, son cosas importantes que deberán ir trabajando y mejorando durante la temporada. El primer punto es la reconstrucción vivida por la plantilla, han llegado muchos jugadores nuevos y todos ellos deben pasar por un proceso de adaptación que nunca sucede de la noche a la mañana. Con el paso de las semanas veremos un Barcelona con las piezas más acopladas, pero en los primeros compases de la liga podríamos ver un Barcelona con ciertos fallos de comunicación.

También será importante el rol de Juan Carlos Navarro, la “bomba” ha superado los 37 años y esta temporada renovó en un contrato que parece ser el inicio de la despedida del catalán de las pistas. Su estado físico condicionará totalmente su aportación, pero si está sano se podrían ver algunas de las últimas pinceladas de esta leyenda del baloncesto.

El Palau volverá a ser un fortín

Cuando se habla del Palau Blaugrana se habla de un pabellón con historia olímpica y que puede albergar hasta 7.585 espectadores. Su peculiar estructura permite que se cree un ambiente que te traslada a un partido con un número mucho mayor de espectadores y también provoca los ánimos que llegan desde la grada se contagien a todo el público y a los jugadores.

El Barcelona Lassa se ha solido caracterizar por ser un club muy fuerte en casa, cuya afición podía influir en el resultado de cualquier partido y en el que, si se dan las condiciones, es muy complicado vencer como visitante.

Recuperar esa esencia mágica será uno de los objetivos más importantes de este nuevo proyecto. Con el factor afición a favor los jugadores se contagiarán del ambiente y eso provocará que se obtengan mejores resultados.

Foto: Noelia Déniz

Siempre es difícil volver a la cima cuando has sufrido una caída brusca, el objetivo del Barcelona suena complicado e incluso puede parecer imposible. Sin embargo, el club azulgrana es uno de aquellos que pueden renacer en muy poco tiempo.

Tienen todo lo necesario: un entrenador preparado, una plantilla trabajada y compensada, una afición volcada y una planificación excelente. La mayoría de los ingredientes están en la cocina y ahora deben siguiendo la receta para que, tras cocinar a fuego lento, se obtenga el resultado deseado y se alcance el éxito tras el trabajo.