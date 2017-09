La conexión francesa llega a Barcelona

Google Plus

Séraphin y Moerman aterrizan en Barcelona con ganas de hacer grandes cosas. | Fotografía: Santiago Arxé Carbona (VAVEL España)

El baloncesto en Barcelona está de enhorabuena; y es que siguen llegando las incorporaciones y presentaciones de un proyecto ilusionante que tiene que servir para olvidar la pésima campaña pasada.

Hoy ha sido el turno de Kevin Séraphin (pívot) y Adrien Moerman (ala-pívot), que llegan para reforzar la zona y aportar en el interior de la pintura blaugrana. Ambos jugadores franceses llegan al club con un contrato de dos y un año respectivamente.

Séraphin aterriza en Barcelona desde la NBA tras jugar en los Washington Wizards, New York Knicks e Indiana Pacers para reforzar la posición de pívot y aportar opciones diferentes a las que Tomic pone sobre la mesa. Por su parte, Moerman llega con mucha más experiencia europea, tras jugar la gran parte de su carrera en Francia y un par de temporadas en la exigente liga turca.

Ambos jugadores vienen para reforzar lo que ya había en el club, pero también para complementarse el uno al otro. “Moerman es un jugador con muy buena mano y que nos va a abrir el campo para los jugadores interiores,” señalaba Nacho Rodríguez, leyenda del Barcelona y actual Mánager de Gestión del área baloncestística.

Kevin Séraphin: “No iba a volver a Europa si no era al Barcelona”

El pívot francés es uno de los jugadores que más ilusionan en esta nueva etapa que encara el Barcelona y ha sido el principal atractivo de esta presentación. Hace ya unos días que se incorporó al equipo y ya disputó un amistoso de pretemporada, con lo que el acto de presentación ha sido el último formalismo.

Sobre su primer partido con el equipo, Kevin ha comentado que “tuve muy buenas sensaciones, todos me hicieron sentirme como en casa.” Se veía muy feliz al pívot francés que, además, está muy seguro de sí mismo y del equipo. “Todo es posible. Tenemos muy buenos jugadores y ya tenemos muy buena pinta. […] Creo que podemos ganar la Euroliga,” comentaba el jugador sobre las opciones del equipo en esta campaña.”

El jugador se mostró muy ilusionado por el proyecto, además de por el club al que llega. “Le dije a mi agente que no iba a volver a Europa si no era al Barcelona. Así que cuando Nacho (Rodríguez) llamó a mi agente el próximo día, no lo dudé,” declaraba la nueva estrella blaugrana.

Kevin Séraphin confía mucho en el proyecto del FC Barcelona. | Fotografía: Santiago Arxé Carbona (VAVEL España)

Se mostró, además, muy relajado y tranquilo sobre su adaptación al baloncesto europeo. “Conozco el estilo europeo y el americano. No creo que mi adaptación vaya ser difícil. Si hago todo lo que debo hacer, puedo dominar en Europa,” decía Séraphin, muy seguro de sí mismo.

No es la primera vez que el pívot francés juega en España. En 2011, el inicio de la NBA se vio atrasado por culpa del lockout, con lo que muchos jugadores optaron por jugar en clubes de fuera de los Estados Unidos para mantener el nivel competitivo. Ese fue el caso de Séraphin, que eligió el Baskonia como su club durante unos meses.

“Hace mucho desde que jugué en España. Fue una experiencia muy divertida, con un muy buen entrenador, un buen equipo y grandes jugadores, igual que aquí,” decía el francés sobre su primera etapa en España. “Ahora lo que debo hacer es aportar toda mi experiencia al equipo e intentar motivar a todo el mundo. Queda un largo camino pero lo que intento hacer es hacer mejor al equipo y motivar a todo el mundo. Quiero ser ese tipo de jugador.”

Adrien Moerman: “La adaptación está siendo muy buena”

El otro gran fichaje del equipo azulgrana, Adrien Moerman llega a Barcelona con mucha ilusión y ganas de hacerlo muy bien. Es una gran apuesta de la sección de baloncesto del club, que han visto en él el potencial de ser una gran pieza.

“La adaptación está yendo muy bien. Volví algo antes de lo que tenía previsto,” decía Moerman sobre su incorporación al equipo. “Aún no tenemos los automatismos, pero irán llegando poco a poco y creo que la adaptación está siendo muy buena.”

Al igual que Kevin, Adrien está muy feliz de estar en Barcelona y confía mucho en el proyecto, el cual le ilusiona muchísimo. “Tenemos equipo para ganar la Euroliga y hacer cosas grandes,” declaraba Moerman, en la línea de su compatriota.

Moerman y Séraphin se unen a Thomas Heurtel para formar un trío de franceses que puede sembrar el caos en Europa. El FC Barcelona está formando un nuevo equipo y, parece ser, que los franceses son una pieza importante del mismo. “Es la primera vez que tengo el honor de jugar con Kevin (Séraphin) y Thomas (Heurtel). Hace casi diez años desde que jugamos juntos en la selección francesa sub-20, pero siempre hemos tenido la capacidad de jugar bien juntos,” comentaba Moerman sobre la conexión francesa.

Nacho Rodríguez y Albert Soler lideran el nuevo proyecto del Barça Lassa. | Fotografía: Santiago Arxé Carbona (VAVEL España)

Navarro es leyenda viva

Dentro del acto de presentación de Séraphin y Moerman, también ha habido tiempo de la renovación de Navarro, la cual se anunció ayer. Dicha renovación asegura la vinculación entre Juan Carlos Navarro y el Fútbol Club Barcelona durante diez años más, en los que se cuentan temporadas como jugador, así como su incorporación al organigrama de la sección de baloncesto.

“Tanto el jugador como el club están muy contentos. Asegura su continuidad durante muchos años.,” comentaba Albert Soler sobre el contrato firmado con La Bomba. “La idea es que siga jugando durante este año, aportando su experiencia y siendo alguien importante en el equipo. Luego se verá, de mutuo acuerdo, su incorporación dentro de la sección. Él ha hecho un gran esfuerzo, porque tiene claro cuál es su papel ahora y de aquí en adelante.”

Cuando deje de lado su papel como jugador, se espera que Juan Carlos Navarro sea una especie de mentor para las nuevas generaciones. “La sección de básquet no se ve sin Juan Carlos. Es un espejo para todos los jóvenes y va a ser el emblema y la imagen para todos los jóvenes,” decía Nacho Rodríguez

Rice no tiene sitio en el equipo

Una de las situaciones más curiosas que se están viviendo en can Barça es la de Tyrese Rice, con el cual el equipo no cuenta desde hace ya unos meses. El club no tiene intención de conservar al jugador y están buscándole una salida que pueda favorecer a ambas partes.

“Rice sigue estando en el mercado. Estamos viendo posibilidades de diferentes equipos. Ha terminado el Eurobasket con Montenegro y se ha incorporado a la estructura del club,” declaraba Nacho Rodríguez. “Le explicamos que no contábamos con él por razones deportivas y está entrenando con el segundo equipo. No va a jugar con ellos pero se ha incorporado a la dinámica hasta que le encontremos equipo.”

Parece ser que Rice no tiene opción alguna de continuar en el equipo, con lo que su marcha es inminente y solo cuestión de tiempo.