Guía VAVEL UCAM Murcia 2017/18: el tercio se dispone a conquistar Europa

Guía VAVEL ACB 17/8: UCAM Murcia | Montaje: Álvaro García (VAVEL)

Una nueva temporada echa a rodar sobre el nuevo y reluciente parqué del Palacio de los deportes de Murcia. Los balones ya resuenan y los nuevos fichajes universitarios ya se han dejado ver por la ciudad que baña el Segura. El tercio comienza a desfilar y las corazas rojas ya están disponibles para los nuevos reclutas.

El tercio universitario ha dado a conocer quienes serán los guerreros que lucharán por toda España y por media Europa. Pese a todo este verano ha sido muy movido en las oficinas del club. A la marcha de Fotis Katsikaris se le sumó la ya conocida de Facu Campazzo, de regreso tras estar cedido por el Real Madrid. Ibón Navarro fue el elegido para ser el director de orquesta de este nuevo UCAM Murcia. Para suplir la gran pérdida que deja Campazzo, los elegidos fueron Klevin Hannah y Charlton Kloof, muy habilidosos y capaces de hacer sombra al astro argentino. Billy Baron también decidió hacer las maletas y marcharse a Turquía. Brad Olesson se decidió por el proyecto murciano y pondrá el rifle de precisión en el Palacio de los deportes. Quizás el adiós más doloroso fue el de Nemanja Radovic. El montenegrino decidió cerrar su etapa en Murcia como uno de los mejores jugadores, y más querido, de la historia del baloncesto murciano. Su destino fue el Rio Natura Monbús Obradoiro. Clark también se fue al norte, al GBC. El regreso de Faverani, para vivir su tercera etapa, fue de lo más destacable del verano universitario. En los últimos días, y conocido el largo alcance de la lesión de José Ángel Antelo, llegó Alex Urtasun para suplir al capitán hasta su recuperación.

Nuevas equipaciones del UCAM Murcia para la temporada 17/18 | Foto: UCAM Murcia

La temporada 16/17 del UCAM Murcia fue una montaña rusa de emociones y sensaciones. La noticia del regreso de Óscar Quintana al banquillo murciano sentó como un jarro de agua fría a una afición que no se sintió identificado con el entrenador español. La marcha de Fotis Katsikaris dejó un hueco que Quintana, en ningún momento, supo suplir. A la vez la temporada era más exigente que lo vivido hasta el momento, a la dura lucha en el campeonato liguero, había que sumar el debut en la EuroCup.

En lo referente a la Liga Endesa, el UCAM Murcia mostró dos caras. La primera de ellas con un equipo irreconocible, con un juego errático y basado en el excesivo tiro de tres. El juego en la pintura, pese a tener a jugadores de primer nivel como Vitor Faverani o Marcos Delía, era minúsculo y era común ver al pívot brasileño tirar triples. El exceso de triples era una ruleta rusa y en la mayoría de veces, la derrota era universitaria. A esto se le debería de sumar las pocas rotaciones, en concreto en la posicion de base, donde Facundo Campazzo jugaba una media de 30/35 minutos por partido (Liga Endesa y EuroCup). provocó que el equipo llegara a mitad de temporada con las fuerzas justas. La marcha de Óscar Quintana y la llegada de Fotis Katsikaris dio un soplo de aire fresco al equipo. El técnico griego cambió el sistema, y el juego, ahora más coral, comenzó a hacer al UCAM Murcia un equipo muy fuerte. Poco a poco el equipo, que se encontraba sumido en la zona media-baja de la clasificación, comenzó a ganar partidos y a escalar en la clasificación. En las últimas jornadas los pupilos de Fotis Katsikaris llegaron con posibilidades de meterse en los Playoffs, aunque muy lejanas. Finalmente los murcianos acabaron en una novena posición, quedando clasificado para la competición europea.

Dos equipos diferentes, Quintana y Katsikaris

En la EuroCup el papel que realizó el conjunto universitario fue más que notable, llegando hasta el Top 16. En la fase de grupos, donde estuvo encuadrado con equipos con larga trayectoria europea como el FC Bayern de Múnich, Zenit de San Petersburgo o el Unicaja, a la postre el campeón de la EuroCup. El debut europeo fue en Murcia, un 12 de octubre, ante el Buducnost VOLI Podgorica, con victoria murciana. Sin embargo los partidos, tanto en casa como lejos de Murcia, ante el FC Bayern de Múnich acabaron con derrotas. San Petersburgo acabó siendo conquistada por las tropas murcianas, comandadas por un espléndido Facu Campazzo. Podgorica también vió como el UCAM Murcia se llevaba la victoria. Contra el Unicaja, los partidos fueron como una moneda, en Murcia la victoria se quedó en casa y en Málaga, pese a que los murcianos plantaron cara y pelearon, la victoria se quedó en el feudo verde.

Los murcianos volverán a Europa esta temporada

Los murcianos acabaron la fase de grupos en tercera posición y pasaron al Top 16, donde el grupo estuvo compuesto por el Herbalife Gran Canaria, Montakit Fuenlabrada y el Kuban Krasnodar. El inicio de esta fase fue de dulce, con una victoria en el Palacio de los deportes ante los fuenlabreños, sin embargo no volvieron a saborear el dulce sabor de la victoria. No todo sería oscuro, previo al choque en Murcia ante el Herbalife Gran Canaria, se anunció el cese de Óscar Quintana y el ansiado regreso de Fotis Katsikaris, que no pudo enmendar la situación y el UCAM Murcia acabó eliminado.

Comenzar de cero con Europa en el frente

Terminada la temporada, el nuevo UCAM Murcia se comenzó a fraguar. En el horizonte no sólo se divisa la Liga Endesa, la Basketball Champions League se torna como un reto ilusionante, nó solo en lo deportivo si no también en lo económico. Pese a que la diretiva del conjunto universitario recibió una petición de la EuroCup para volver a participar, esta se rehusó para dar paso a jugar la segunda edición de la "Champions" del baloncesto. Pese a que el nivel de los rivales, a priori, es inferior a los de la EuroCup, la cuantía económica de los premios (participación, pases de ronda e incluso victoria final) hace que esta competición sea más apetecible. Los rivales del UCAM Murcia en la fase de grupos serán: AS Monaco (FRA), El Hapoel Holon (ISR), Dinamo Sassari (ITA), Enisey BC (RUS) y el EWE Baskets (ALE). A estos se les sumará dos equipos más que saldrán de los emparejamientos previos 20 y 23.

Ibón Navarro, nuevo director de orquesta

La marcha de Fotis Katsikaris dejó un hueco grande que ocupar en el banco universitario. Muchos nombres sonaron, pero el elegido para el puesto fue Ibón Navarro. El vasco cuenta con amplia experiencia en la Liga Endesa, donde la temporada pasada dirigió al ICL Manresa, pero no consiguió salvar a los catalanes del descenso. Previo a los manresanos, dirigió al Baskonia, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

Trayectoria:

05/06 UPV Álava, 1ª Nacional.

06/07 Tenerife Rural (ayudante), LEB.

07/10 Baskonia (ayudante), ACB y Euroliga.

10/11 Menorca Basquet (ayudante), ACB.

11/13 Valencia (ayudante), ACB y EuroCup.

13/15 Baskonia (ayudante y principal), ACB y Euroliga.

15/17 ICL Manresa, ACB.



Plantilla del UCAM Murcia 17/18

Bases

Clevin Hannah | Base | 179 cm | 15/11/1987

Clevin Hannah es el sustituto natural de Facundo Campazzo. Con experiencia en España, Hannah ha demostrado tener arte en sus manos. Tras terminar colgándose el bronce con Senegal en el AfroBasket, acaba de aterrizar en tierras murcianas.

Charlon Kloof | Base | 191 cm | 20/03/1990

Kloof ha llegado sin hacer ruido a Murcia. En silencio comenzó la pretemporada y en silencio se ha convertido en un espectáculo dentro de la pista. Internacional con Holanda, es un jugador habilidoso. Durante los encuentros veraniegos de los murcianos, ha dejado muestras de su habilidad, incluso llegando a colgarse del aro.

Alberto Martín | Base | 180 cm | 28/03/1995

El tercer base del UCAM Murcia regresa a la entidad murciana tras estar cedido en el CB Clavijo, donde fue un jugador clave. Martín asumirá el rol de tercer base y espera tener más minutos que en su última temporada por tierras murcianas.

Pívot

Vitor Faverani | Pívot | 213 cm | 05/05/1988

Faverani regresa, por tercera vez, a Murcia para ser una pieza clave en el esquema de Ibón Navarro. El pívot brasileño quiere volver a ser la bestia de la pintura que llevó al UCAM Murcia a los playoffs hace dos temporadas y que sembró el pánico en la EuroCup.

Marcos Delía | Pívot | 211 cm | 08/04/1992

El pívot argentino terminará de explotar esta temporada. Pese a tener un rol más secundario, su aportación la pasada campaña, primero por detrás de Faverani y posteriormente asumiendo su papel, fue clave para el devenir del club.

Kevin Tumba | Pívot | 206 cm | 23/02/1991

Llegó a mitad de temporada tras la marcha de Faverani al FC Barcelona Lassa. Comenzó sin hacer mucho ruido, pero su poderío físico, su destreza bajo el aro y su capacidad para coger rebotes y poner tapones, hicieron que fuera cogiendo más minutos y acabara siendo clave en las rotaciones.

Julen Olaizola | Pívot | 202 cm | 04/03/1993

El vasco llegó a finales del pasado verano. La mala suerte se alió con Olaizola y, prácticamente, se perdió toda la temporada. Recuperado ya, esta pretemporada ha demostrado tener nivel para ser un jugador importante en las rotaciones de Navarro.

Alero

Sadiel Rojas | Alero | 198 cm | 16/07/1989

Sadiel Rojas será el jugador más importante del UCAM Murcia Su desparpajo en la pista y su cercanía fuera de ella, ha hecho que sea el jugador más querido de la afición murciana. Pese a tener ofertas, renovó con los murcianos. La pasada temporada fue, junto con Campazzo, o mejor del equipo y esta temporada con la marcha del argentino, será la referencia murciana. Su gran versatilidad en defensa y su potencial ofensivo, hacen de Rojas uno de los jugadores más temidos de toda la Liga Endesa.

Ovie Soko | Alero| 201 cm | 07/02/1991

El británico comenzó como un toro la temporada, siendo una auténtica revelación.Sin embargo, al igual que le pasó a su compañero Olaizola, las lesiones le tuvieron apartado toda la temporada. Soko es muy versátil y puede adaptarse al juego en varias posiciones, lo que es clave para su participación este año.

Escolta

Vitor Benite | Base | 194 cm | 20/02/1990

El escolta brasileño encarrila su tercera temporada por tierras murcianas. La pasada temporada Benite explotó y se convirtió en la referencia desde el tiro de tres, siendo un jugador letal en dicha posición. Esta temporada su competidor por la posición será el experimentado Brad Olesson.

Brad Olesson | Base | 191 cm | 11/04/1983

Olesson acabó decidiéndose por Murcia. Tras un verano de muchas idas y venidas sobre su destino, finalmente se decidió por el proyecto murciano. Olesson aportará mucha experiencia y una calidad sobresaliente en el juego. Esta pretemporada ha demostrado estar al nivel y su eficacia desde el triple ha quedado más que demostrado.

Alex Urtasun | Base | 193 cm | 30/04/1984

Urtasun ha llegado recientemente al UCAM Murcia para suplir al capitán Antelo tras su lesión. El español tendrá un papel más relevante en el primer tercio de la temporada, pero tras la vuelta de Antelo, su papel será ser su releveo.

Ala - pívot

Marko Lukovic | Base | 206 cm | 26/05/1992

Marko Lukovic es el gran desconocido en Murcia. LLegó a tierras del Segura tras la marcha de Nemanja Radovic, pero el hueco dejado por el montenegrino será muy difícil de olvidar. Lukovic tiene que adaptarse aún al estilo de juego de los murcianos, sin embargo durante esta pretemporada ha dejado muestras de su gran calidad.

José Ángel Antelo | Base | 206 cm | 07/05/1987

El capitán del UCAM Murcia arrancará la temporada lejos de las pistas, tras lesionarse de gravedad durante un partido de pretemporada. Tras su recuperación Antelo será una pieza clave en el esquema universitario, como ya ha demostrado temporada tras temporada.

El UCAM Murcia durante un partido de pretemporada | Foto: UCAM Murcia

Posible quinteto

El UCAM Murcia 17/18 es una incógnita. Pese a lo visto durante la pretemporada, el quinteto que sacará Ibón Navarro está aún por ver, dado que jugadores como Hannah o Urtasun,que acaban de llegar y unidos a la lesión de Antelo, han dificultado ver un equipo más o menos claro.

Base: Clevin Hannah

Pívot: Vitor Faverani

Ala: Sadiel Rojas

Escolta: Brad Olesson

Ala-pívot: José Ángel Antelo (Durante su lesión, Marko Lukovic)

Quinteto del UCAM Murcia | Montaje: Álvaro García

El Palacio de los deportes y 5000 soldados

Si hay algo que ha caracterizado al UCAM Murcia durante su singladura en la ACB ha sido su afición, guerrera y alentadora durante todos los partidos. El Palacio de los deportes, con capacidad para 7.454 espectadores e inagurado en 1994, acoge los partidos del club universitario, así como los partidos de local de El Pozo Murcia de la Liga Nacional de Fútbol Sala y multitud de eventos. Sus gradas se poblan con más de 5500 "basketlovers" cada jornada, siendo una de las aficiones más calientes de toda la liga. De media, la asistencia a la cancha murciana ronda los 6000 aficionados, siendo la mayoría peñistas del club.

Datos del Palacio de los deportes

Capacidad: 7.454 espectadores

Dirección: Av. del Rocío, 7, 30007 Murcia

Fecha de fundación: 1994

Teléfono de contacto: 968 37 47 00

La ilusión será el estandarte del UCAM Murcia para esta nueva temporada. Un año que llega cargado de novedades, siendo el regreso de Vitor Faverani y el fichaje de Brad Olesson las dos llegadas más ilusionantes para una afición murciana, que volverá a rugir en la Liga Endesa y en Europa. La Basketball Champions League se presenta ilusionante y los pupilos de Navarro querrán llegar lo más lejos posible, y por qué no, soñar con levantar el trofeo.