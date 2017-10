Lietuvos Rytas - RETAbet Bilbao Basket: a por Europa, un año más

Google Plus

Álex Mumbrú está jugando su última temporada como jugador profesional (Foto: ACB Photo)

El conjunto bilbaino se ha movido este verano con motivo de poder hacer un gran papel en Europa, así como en la liga Endesa, pero la Eurocup es el objetivo real del equipo de Carles Durán. Los hombres de negro quieren recuperar el protagonismo perdido en estas dos últimas campañas en el baloncesto continental que antaño les llevó a jugar la final de la Eurocup en Charleroi en 2013, o el TOP 8 de la Euroliga frente al CSKA Moscú. Así mismo, el primer reto que se les plantea a la escuadra vasca es asaltar el Siemens Arena, lugar en el que han perdido en sus dos últimas y únicas visitas, la última en la temporada 2016-2017.

El RETAbet no llega en su mejor momento. Tras tres jornadas de liga doméstica, su casillero alberga dos derrotas por una única victoria conseguida en la última jornada de la competición. Su rival, Lietuvos Rytas, se encuentra en un estado anímico parecido, pues es cuarto en una liga de 10 equipos y viene de perder en casa contra el máximo rival, Zalgiris Kaunas.

Los lituanos tienen una plantilla veterana, con viejos conocidos de la liga Endesa, como Jimmy Baron (ex de Gipuzkoa Basket), Loukas Mavrokefalidis (ex de FC Barcelona y Pamesa Valencia) y Travis Peterson (ex de Valencia Basket y Rio Natura Monbús). Además, Rimas Kurtinaitis, el entrenador de Lietuvos Rytas, también es un viejo conocido de la afición española, pues disputó cerca de dos temporadas en el Real Madrid en la década de 1990.

En principio, salvo sorpresa de última hora, Durán podrá contar con todos sus hombres para el inicio de la travesía europea de los hombres de negro. El entrenador barcelonés ha dicho en rueda de prensa que espera que "este año ayude al equipo jugar la Eurocup, a diferencia del año pasado, que perjudicó". De su plantilla espera que pese a la reducción de entrenos, debido a los viajes largos que tendrá que realizar el equipo, pueda crecer en esta competición y poder alcanzar la segunda fase.