GUÍA VAVEL MoraBanc Andorra 2017/18: una temporada para la ilusión

GUÍA VAVEL: MoraBanc Andorra

Introducción

El MoraBanc Andorra arranca la vigente temporada lleno de ilusión, y esque el equipo del Principado se supera año tras año, haciendo de uno de los clubes más nuevos en la nueva era ACB, a uno de los más exigentes y competidores de la liga, gracias a que año tras año se mueven de 10 en el mercado y, este año no ha sido para menos. Quizá sea un club con menos historia de la liga, en el año 1992 el Club Bàsquet Andorra asciendió a la máxima categoría nacional, estando en ella durante cuatro temporadas, 12º, 9º, 8ª y 19ª (descenso) consecutivamente. En aquel entonces era la temporada 1995-96 y empezaba una nueva andadura, pero en la Leb Oro. Estuvieron casi veinte años sin pasar por la ACB, hasta la temporada 2014-2015, desde entonces, el club se ha hecho de los equipos más fuertes de la competición. El conjunto andorrano, como casi cada año ha cambiado sus equipaciones, su patrocinador es Kon Sport. Este año ha seguido con el azul para la camiseta local y el amarillo para la visitante. Pese a eso, en la equipación local han eliminado las pinceladas de colores que tenían para optar a una azul oscura con franjas amarillas en los laterales, mientras que en la visitante han optado por hacer una amarilla con franjas azules en los laterales.

Situación del equipo

En las últimas temporadas el Andorra ha ido de menos a más, no tan solo porque cada año se superan en la clasificación, sino porque su estilo de juego es mejor año tras año y partido tras partido, gran parte de culpa de esto la tiene Joan Peñarroya. El entrenador catalán cogio las rendas del equipo en la temporada 2010-2011, en aquel entonces, River Andorra estaba en Leb Plata, en tan solo cuatro años ya había ascendido a su equipo a la ACB, y en su tercer año en cuya competición ha llevado a su equipo a la Copa Del Rey y a los Play Offs. Pese a esto, este verano, el Andorra ha perdido a su gran estrella, Giorgi Shermadini, el pivot georgiano ha sido uno de los fichajes del Unicaja, después de que el club andorrano no puediera igualar la oferta en el derecho de tanteo. Cabe destacar que el club ha fichado a un jugador con mucha mano y calidad y un viejo conocido de la ACB, John Shurna, el norteamericano con pasaporte lituano ya ha pasado por nuestra liga de la mano del Club Joventut Badalona y el Valencia Basket. Visto que el Andorra es un club muy ambicioso, los objetivos de esta temporada son quedar entre los ocho primeros y poder llegar a la Copa del Rey, hacer mínimo lo que ya hicieron el año pasado.

Entrenador y sistema

Pese a ser uno de los entrenadores más jóvenes de la liga, Peñarroya ya lleva cuatro temporadas en la Liga Endesa y ocho como entrenador profesional, curiosamente, todas con el Andorra. Y es que Joan empezó su carrera de entrenador en el año 2006-2007 de la mano del CB Olesa, de la liga EBA; allí estuvo tres temporadas, hasta que decidió vivir una nueva aventura y fichó por el CB Navàs, también de liga EBA. Su gran papel en este club le llevó a fichar por el River Andorra en la temporada 2010-2011, en Leb Plata. Desde ese año su equipo ha ido subiendo poco a poco hasta llegar a donde está ahora. El entrenador catalán es un entrenador muy intenso, por eso no es de extrañar que su equipo sea uno de los mejores en ataque, gracias a lo rápido que ejecutan el balón para un contraataque. Cuando no pueden atacar rápido y tienen que jugar 5c5, aprovecha mucho sus pívots haciendo Pick&Roll apoyandose a la visión de juego de Andrew Albicy y la enorme envergadura de sus cincos, por eso no es extraño ver que sus pivots sean hombres altos (Shermadini el año pasado y Karnowski este año).

Análisis de la plantilla

El equipo cuenta con siete caras nueve, contando al canterano Guillem Colom y cinco jugadores que continúan respecto al año pasado.

Andrew Albicy

Uno de los mejores asistentes de la pasada campaña seguirá dando espectáculo en la BMB, pese a su pequeña estatura (176 cm) es un jugador muy explosivo, que no le debilita el hecho de no anotar, ya que asiste (6.2) casi igual que anota (6.9). Este verano el MoraBanc ha decidido renovar al francés por al menos una temporada más.

Jaime Fernández

Una de las caras nuevas del Andorra y el que puede ser uno de los movimientos del verano. Pese a su escasa edad (24) lleva ya siete temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, gracias sobretodo a que se ha formado en un club que le gusta dar muchos minutos a los jóvenes como el Movistar Estudiantes. Año tras año ha ido a más, en la última temporada, el español terminó con 8 puntos de media por partido.

Guillem Colom

Hermano de uno de los mejores bases españoles no internacionales, Quino Colom. Guillem vivirá su primera temporada como profesional, pese que el año pasado ya tuvo algunos minutos en algún partido.

David Jelinek

El jugador checo vivirá su segunda temporada en Andorra. Es un escolta con muchos puntos, ya que tiene muy buena mano y mucho descaro a la hora de penetrar a canasta. Aportará mucha experiencia y puntos para poder ayudar a su equipo a conseguir sus objetivos.

Jaka Blazic

Un campeón europeo llega a la capital de Andorra para aportar guerra, lucha y esfuerzo. Y es que posiblemente el esloveno no sea uno de los jugadores con más calidad del equipo, pero es un jugador que siempre suma a pesar de que en algún partido le falte anotación.

Vladimir Jankovic

El jugador serbio es un movimiento más que interesante. El año pasado fue fichado por el actual campeón de la ACB, el Valencia Basket pero no acabó su temporada para irse cedido al Aris de Salonica, de su pais. El jugador tiene una calidad excelente y de bien seguro que será uno de los nombres de los que hablar durante la temporada.

David Walker

El norteamericano vivirá su segunda temporada en Andorra. Es un jugador con un tiro espectacular, pero quizá algo lento de ejecutar el lanzamiento y sobretodo es un alero muy atlético, capaz de dejarnos jugadas muy espectaculares a lo largo de la temporada.

John Shurna

Un ala-pívot de garantías. Es un cuatro abierto infalible desde más allá del arco, pese a su mecánica de tiro un poco extraña no se le puede dejar ni un centímetro. Es un jugador que se le pueden aplicar muchos epítetos positivos, ya que hace muchas cosas más a parte de tirar de triple. Intimida, defensa, rebotea, penetra y un tiro de media distancia descomunal.

Beka Burjanadze

El teórico ala-pívot suplente demostró ser un jugador con mucha calidad entre las manos. El georgiano fue una de las sorpresas de la temporada ya que venía de la Leb Oro y demostró que tenia nivel de sobras para nuestra liga.

Moussa Diagne

El pívot cedido por el Barça Lassa fue uno de los únicos jugadores que el público del Barça apoyaba. Empezó la temporada en Fuenlabrada, pero el Barcelona decidió cancelar la cesión y llegó a a la ciudad condal para aportar intensidad, intimidación y espectaculo. Aquí en Andorra se espera lo mismo de él.

Oliver Stevic

Un jugador de garantías saliendo desde el banquillo, la defensa frente a pívots dominantes de la liga le hicieron ser un jugador muy querido por el público, a más, mostró muy buen juego de espaldas a canastas. Este año podría llegar a jugar en algunos momentos de la posición de 4.

Przemek Karnowski

El gigante polaco llega al Principado con una difícil tarea, olvidar cuando antes a Shermadini. El pívot veiene de ser una de las sensaciones de la NCAA. Un jugador que tiene muy buen juego en el poste, que rebotea con facilidad y que gracias a su estatura (2.16 metros) intimida muy bien.

Posible quinteto

Este año, Joan Peñarroya tendrá una tarea muy difícil, decidir con que jugadores saltará al campo al inicio de partido. Y es que con una plantilla con tantos buenos jugadores es difícil decidir por quien apostará. Nosotros creemos que saldría con estos cinco jugadores:

Base: Andrew Albicy

Escolta: David Jelinek

Alero: Valdimir Jankovic

Ala-Pívot: John Shurna

Pívot: Przemek Karnowski.

Altas y bajas

Este ha sido un verano muy movido para el club andorrano, ya que muchos jugadores han sido dados de baja y el club ha tenido que buscar sustituto.

Thomas Shcreiner (San Pablo Burgos), David Navarro (Monbus Obradoiro), Thanassis Antetokounmpo (Panathinaikos), Giorgi Shermadini (Unicaja CB) y Nacho Martín (S/E) han sido los jugadores que no seguiran en el club, mientras que Jaime Fernández (Movistar Estudiantes), Moussa Diagne (F.C Barcelona), Vladimir Jankovic (Aris Salonica), Przemek Karnowki (Gonzaga University), Jaka Blazic (Saski Baskonia) y John Shurna (Cedevita Zagreb) han sido las nuevas incorporaciones.

Pabellón y afición

El MoraBanc Andorra juega en el pabellón de Andorra, el Poliesportiu d'Andorra, también conocido como la Bombonera, y es que a pesar de tener un aforo de solo 5000 personas la afición esta muy encima apoyando a los jugadores y haciendo mucho ruido haciendo que sea muy difícil poder ganar en su pabellón.

Conclusión

El Andorra se presenta a esta campaña 2017-2018 como uno de los equipos favoritos para formar parte de los Playoffs de la liga, gracias a la relación entre jugadores y sobretodo gracias a la filosofía del entrenador, que año tras año ha ido augmentando el juego y los resultados de su equipo.