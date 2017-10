Pablo Prigioni: "No hemos jugado un buen baloncesto"

Primer partido de Prigioni en Euroliga como entrenador. | Foto: Baskonia

Por desgracia, el debut de Pablo Prigioni como entrenador en Euroliga se saldó con derrota de Baskonia por 75-64 ante Olympiacos, vigente subcampeón de la máxima competición continental. Con el exilio de los rojiblancos a Creta, obligados a jugar en una cancha de ante apenas cuatro mil espectadores, y las bajas de Spanoulis y la de última hora del ex baskonista Kim Tillie, se antojaba una buena ocasión para terminar con la nefasta racha, que ahora sigue abierta, de doce derrotas seguidas ante Olympiacos en Grecia.

Prigioni analizó el choque de forma reflexiva y tranquila, con las claves que terminaron decantando el duelo muy claras en su cabeza: "Empezamos el partido muy descentrados, perdiendo muchos balones y sin tener paciencia para atacar ni para aprovechar el mal primer cuarto que hicieron ellos también. En el segundo cuarto apretaron el acelerador, dominaron el rebote y nosotros atravesamos un bache de juego. Tras el descanso apretamos más, pero no fuimos capaces de encontrar un mayor ritmo de juego, que es lo que nos conviene. Tanto en Gran Canaria como hoy, la verdad es que no estamos jugando un buen baloncesto y tenemos que corregir eso".

A pesar de la baja por lesión de Rodrigue Beaubouis, el técnico de Río Tercero no quiso escudarse en el infortunio, sino al contrario, realizando una aportación constructiva centrada en el rendimiento de su equipo: "No voy a poner excusas con las bajas. Somos los que estamos, teníamos diez jugadores para competir y no hemos jugado un buen baloncesto. Si aquí no juegas bien, con ellos siempre mostrándose intensos, no ganas. Nuestro juego de equipo ha sido malo en general. En defensa hemos intentado apretar en la segunda parte, hemos luchado más pero no hemos tenido paciencia para jugar en ataque y meternos en el partido en aquellas acciones que resultan determinantes".