Monbus Obradoiro se impone a un Tecnyconta Zaragoza que resistió hasta el final

INCIDENCIAS: 4716 espectadores en el Fontes do Sar de Santiago de Compostela. Eliminado por 5 faltas Gary Neal

Sensaciones encontradas las vividas en el encuentro de esta primera jornada de Liga Endesa en la capital gallega. Si bien lo visto en los encuentros de pretemporada disputados por ambos equipos hacía presagiar un choque con superioridad de un Obradoiro más cohesionado, el pundonor maño y los artilleros Blums,Dragovic y Neal mantuvieron a Tecnyconta en el partido hasta el final.

En un inicio igualado de partido, sólo la 2ª falta de Varnado permitía escaparse en el marcador a los gallegos hasta el 15-9, momento en el que Cuspinera pedía el primer tiempo muerto. Ingresaba el recién llegado Gary Neal, aunque en estos primeros minutos eran Dragovic y Blums los que mantenían a su equipo. Por los de Moncho Fernández, menos errores y Nemanja Radovic y Matt Thomas cumpliendo las expectativas creadas en los encuentros de preparación.

Tras unos buenos minutos de Neal (7 puntos hasta el descanso), parecía que su equipo comenzaba a carburar y a dificultar la defensa rival. Se mantenía el marcador igualado (26-26 al inicio del segundo cuarto y así hasta el 39-38 al descanso) con alternativas en la anotación, y numerosos jugadores aportando .Destacar que Corbacho volvía a jugar en partido oficial tras 11 meses recuperando su lesión de rodilla, y lo hacía anotando en su especialidad desde más allá de los 6,75

En la reanudación, Barreiro tomaba las riendas de su equipo anotando dos triples y mostrando la mejor versión de Tecnyconta, que sumaba con facilidad gracias al estado de gracia de Dragovic (su mejor partido desde que llegó al equipo). La pintura dejaba de ser dominada en ataque por los Radovic y Pustovyi, que no encontraban hoy apoyo en un Llovet menos acertado de lo habitual. El 56-61 al final del tercer cuarto presagiaba un final intenso de duelo.

Monbus apretaba en defensa y conseguía un parcial de 11-1 con un Thomas muy efectivo asumiendo responsabilidad para colocar por delante a los suyos 67-62. De nuevo tiempo muerto de Cuspinera para refrescar esquemas y recuperar fuerzas. Blums y Neal conseguían meter a los maños en el partido igualando a 74… sin embargo, las faltas hicieron entrar en bonus a su equipo y Pozas dirigiendo y asistiendo a un gran nivel supo llevar a los santiagueses a la victoria.

Cuspinera en positivo

Cuspinera dando instrucciones en un tiempo muerto / Foto: Basket Zaragoza

Pese a todo, Cuspinera destacaba en rueda de prensa la mejora de su equipo “para nosotros ha sido un partido de crecimiento con respecto a la pretemporada ya que lo hemos peleado hasta el final, algo que no habíamos hecho durante la preparación. Hacerlo en liga y fuera no era fácil, y en ese sentido tengo un grado de satisfacción por el hecho de dar un paso adelante como equipo. Me queda un regusto amargo porque ha habido un momento en el que podíamos haber luchado más el encuentro".