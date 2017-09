Entrevista. Felipe Dos Anjos: "Burgos es un equipo nuevo, por lo que me va a ayudar a crecer"

Felipe dos Anjos: "Burgos es un equipo nuevo, por lo que me va a ayudar a crecer". | Fotomontaje: Álvaro García (VAVEL.com)

El pívot del San Pablo Burgos, Felipe Dos Anjos, atendió a VAVEL.com en sus primeras semanas como jugador del equipo burgalés. El jugador brasileño tendrá su primera experiencia en Liga Endesa de la mano del equipo recién ascendido, el San Pablo Burgos.

El conjunto burgalés afronta una temporada muy ilusionante desde el punto de vista deportivo, aunque complicada de resultados. El cambio de liga LEB Oro a Liga Endesa puede pasar factura a un equipo que ha apostado por una mezcla de veteranía y juventud.

Entre los jóvenes, uno de los llegados ha sido Felipe Dos Anjos. El brasileño, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, ha llegado a Burgos en calidad de cedido desde el conjunto blanco.

Para el pívot de 19 años, el equipo es un "equipo nuevo" y añade que "se tienen muchas expectativas para poder ir bien en liga". Aunque aún el equipo está arrancando, "hay que trabajar mucho, pero podemos sacarlo adelante y estar al nivel de la liga".

La temporada para los burgaleses comenzará el próximo 1 de octubre ante el Iberostar, precisamente ante su afición, después toca visitar al Unicaja y al Barcelona. Para dos Anjos, "es un calendario que exige muchísimo, porque nos enfrentamos pronto a los equipos de Euroliga, pero para mi es una motivación añadida".

‘’El salto de LEB a ACB es muy fuerte’’, comenta el ‘16’ del San Pablo Burgos, ‘’pero siempre hay un mayor nivel físico y táctico en esta liga’’. El jugador conoció la LEB Oro la temporada pasada en el Unión Financiera Oviedo y se estrenará esta temporada en ACB. ‘’Tenía la idea de ir a ACB, pero al ser extracomunitario es más difícil’’, confirma Felipe. ‘’Burgos me dio la oportunidad, siendo extranjero y joven, además es un equipo nuevo en la liga, por lo que me va a ayudar a crecer’’.

‘’En Burgos me quieren y yo quiero demostrar que puedo estar en este equipo y hacerlo bien’’

Dos Anjos tienen que acostumbrarse a un nuevo papel dentro del equipo burgalés, ‘’tenemos cinco pívots y hay que trabajar para ganarte los minutos", afirma el brasileño, que añade que trabajara ‘’duro en los entrenamientos y partidos para que pueda ir consiguiendo poco a poco mi sitio y jugar más minutos’’.

Tres años de cambios

En dos años el jugador brasileño ha pasado por tres categorías muy diferentes. Afirma que ha sido un progreso ‘’muy rápido’’. ‘’En juvenil estaba en la liga de Madrid, luego pase a LEB Oro y ahora ACB, son dos saltos muy grandes en mi carrera deportiva, con tres categorías totalmente distintas, las dos últimas muy exigentes, pero estoy muy ilusionado con esta oportunidad’’.

‘’Los interiores cada vez están jugando más por fuera y eso es algo que condiciona a un jugador, pero yo me he ido adaptando. Soy un pívot que puede jugar tanto por dentro como abrirme a 4 o 5 metros y tirar’’ confiesa Dos Anjos, que afirma que se trata de un jugador que nunca se rinde, ‘’ siempre estoy activo, tanto en defensa como en ataque y puedo aportar mucho dentro de mis capacidades, que son rebotear, canastas cerca del aro, tiros de media distancia’’.

‘’No soy un jugador que cuando falla la primera vez no vuelve a tirar por miedo, porque así no se llega a nada’’.

El interior ha confesado que aún tiene que ‘’trabajar varios aspectos, como por ejemplo; mejorar en algo cada año, sobretodo en la dureza del juego, el rebote, el tiro…’’ ya que es consciente de que “no se ven muchos jugadores de 2.18 que tengan la misma agilidad que yo”, algo que tiene que aprovechar para ir haciéndose hueco poco a poco en el panorama nacional.

Planes de futuro

Felipe ha llegado a Burgos cedido desde el conjunto madridista, donde al jugador le gustaría volver. “Me gustaría volver a verme vestido de blanco porque para mi, el Real Madrid es el mejor club de Europa, pero ahora mismo voy a centrarme en esta temporada en Burgos y a consecuencia de ello, ya llegarán los frutos”.

“Me gustaría defender a Felipe Reyes o Gustavo Ayón porque son pívots muy dominantes y para poder pararlos hay que trabajar mucho”

Sobre la NBA, el jugador aún tiene pensado esperar a cruzar el charco. “La NBA es el sueño de muchos jugadores, pero tienes que acertar el momento para ir”, afirma Dos Anjos, el cual aún no se ve en la liga norteamericana porque según él, “hay aún mucho que mejorar, yo me veo ahora en un equipo ACB, en un par de años en un equipo que también dispute la Euroliga y la NBA será en un futuro”.

Por lo que no descarta probar suerte allí, “me gustaría ir a ver que tal aunque también depende de si te quiere algún equipo, la ronda del Draft, pero ahora mismo no es algo que no me preocupa pero tampoco me despreocupa”.

A sus 19 años y después de 6 en España, sus referentes son los hermanos Gasol. El brasileño afirma que cuando llegó a España se fijó en Pau Gasol, para el, “es un interior que puede hacer cosas por dentro y por fuera”, pero ahora Marc se ha convertido en otro de sus referentes, “es un jugador muy completo, me fijo bastante en el y si tengo oportunidad de conocerlo quiero aprender de él”.