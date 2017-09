Serbia barre a Italia y se planta en semifinales

Google Plus

La capacidad de supervivencia que ha demostrado Italia en este campeonato ha llegado al límite. Messina pudo conjuntar un equipo con un evidente desequilibrio en su juego interior y, a pesar de ello, llevarlo hasta cuartos de final (donde sin embargo era probablemente el rival más débil). En el banquillo rival, Djordjevic sabía de la debilidad y ha sabido ahondar en ella.

Alternativas en el inicio

Comenzaba el partido, sin embargo, en la línea donde Italia ha intentado manejarse todo este europeo: anotaciones bajas, posesiones largas y defensas intensas con numerosas ayudas en el juego interior. Se colocaba 5-0, y en un principio sólo Bogdanovic mantenía a su equipo.

Biligha se multiplicaba en campo propio y en ataque Datome tiraba de su equipo, mientras Belinelli anotaba de 3 para compensar la reacción serbia, con aportación coral de sus jugadores. Ambos equipos entraban en bonus, pero sólo Serbia lo aprovechaba forzando faltas en la pintura.

Marjanovic daba el relevo a un Kuzmic que comenzaba a dominar, pero el de los Pistons demostraba que es capaz de lo mejor y lo peor (asistencias buscando el hombre libre tras la ayuda y un mate fallado apenas a unos centímetros del aro).

Despegue serbio

El arranque del segundo cuarto confirmaba lo que se atisbaba en el primero: el juego interior balcánico se adueñaba de ambas zonas y en ataque comenzaba a conseguir segundas y terceras opciones . A los dos centers de Djordjevic se sumaba Macvan (13 puntos y seis rebotes para el power forward serbio). Por Italia, Messina ponía en juego a Burns (poco habitual hasta en sus rotaciones) para intentar frenar la sangría, y aunque anotaba con frescura (cinco puntos en el cuarto), no aseguraba tampoco los rechaces.

Pese a todo, Serbia no conseguía escaparse en el marcador con claridad ante la falta de acierto en su juego exterior (apenas un 18% en triples, con 1/9 para un Bogdanovoic desconocido). Y ese iba a ser el único motivo de que el partido no se resolviese antes. Italia comenzaba a sufrir un cortocircuito serio en ataque, con posesiones en las que no conseguían bloqueos ni liberar a sus anotadores.

Con 33-44 se llegaba al descanso, y daba la sensación de que podía llegar la reacción transalpina

Más de lo mismo

Italia arrancaba el tercer parcial como terminaba el segundo: ataques espesos, sin posiciones claras de tiro tras posesiones de más de 20 segundos. Por Serbia, no es que demostrasen mucha más lucidez, pero Kuzmic y Marjanovic conseguían segundas opciones con facilidad.

Hasta 15 puntos de brecha conseguía abrir Serbia. Y pese a ello, Italia se mantenía en el partido con puntos esporádicos de Aradori , un triple de Filloy… faltaron sin duda las aportaciones desde la segunda unidad del base italo-argentino (desaparecido hoy con esos tres puntos en todo el encuentro).

Con un esfuerzo enorme, Italia empataba el parcial a 15 puntos para dejar la diferencia en once puntos y mantener un rayo de esperanza para el último periodo.

Último cartucho

Messina ponía en pista un equipo pequeño (con Melli de cinco) para intentar sacar a los muros serbios de la zona. Pero no era el día de los cannonieri italianos. Hasta diez triples consecutivos fallaron entre el final del tercer cuarto y mitad del cuarto. Las ayudas serbias a los defensores de Datome y Belinelli eran continuas (es fácil cuando sabes que ni Biligha ni Hackett ni Aradori van a lanzar). Nadie veía aro.

En Serbia por el contrario, Bogdanovic comenzaba a carburar (ocho puntos al inicio). Y en el rebote, de nuevo segundas y terceras opciones para Serbia. La estadística en este punto es elocuente: 29 tiros libres forzados por Serbia frente a 16 de los italianos. Y si hablamos de rebotes 44 versus 19. La clave del partido, sin duda.

Serbia se medirá a Rusia por un puesto en la final, dejando a Italia sin duda con la sensación de que, con sólo un poquito más de algo (tiro, rebote, banquillo…) podrían haber disputado el partido. Pero ya no quedaba nada. Lo gastaron todo en el camino.