Muy buenas actuaciones en el Campeonato Provincial U23

Foto: Final de los 400 metros varones. Gentileza de Anna Bianco

Este fin de semana se disputó en el estadio “Justo Ernesto Román” el XIV Campeonato Provincial de la categoría U23, donde el equipo que representa a la Federación Marplatense de Atletismo cosechó 31 medallas (14 de oro, 7 de plata y 10 de bronce).

Micaela Levaggi hizo el doblete dorado al imponerse en las pruebas de 1500 y 5000 metros. En la primera empleo un tiempo de 4m51s18, en una competencia donde el podio fue netamente marplatense, ya que lo completaron las hermanas Daniela y Verónica González con 5m06s75 y 5m08s54, respectivamente. Mientras que en la jornada del domingo en los 5000 metros también mostró su supremacía, llevándose el triunfo con claridad al parar los relojes en 17m50s77, trepando al primer lugar del ranking provincial 2017 de la categoría y al tercer lugar de la estadística de la divisional absoluta. Sus escoltas fueron la nacida en Junín, Andrea Silva, con 18m30s23, y la marplatense Daniela González con 19m48s53.

En los 3000 metros con obstáculos de las mujeres, las nacidas en “la feliz” hicieron el 1-2, de la mano de Agostina Menéndez y Manuela Villavicencio, con la particularidad que ambas mejoraron sus marcas de esta temporada, puesto que Menéndez completó el recorrido en 12m01s49, que le permiten arrebatarle a quien fue su escolta este domingo la cima en el ranking provincial sub 23 y colocarse en la tercera posición en el mismo entre las mayores. En tanto Villavicencio lo hizo en 13m11s90, mejorando sus 13m40s84. El tercer puesto fue para la tandilense Nazarena Saez con 13m52s61.

En los 100 metros con vallas el viento en contra de 4.4 m/s perjudicó claramente la búsqueda de buenos registros, sin embargo la pupila de Daniel Díaz, Delfina Lobbosco, se hizo con la victoria con amplio margen con un registro de 16s45, superando a la campanense Agostina Ríos (17s89) y a la también marplatense Milagros Díaz (19s14). Florencia Maltisotto se impuso en el salto con garrocha al superar la varilla en los 3.00 metros.

La lanzadora Luciana Sánchez dominó el lanzamiento de la jabalina donde se llevo el triunfo con una marca de 44 metros 70 centímetros, que le permiten mejorar su registro de la temporada de 42.47 metros, manteniendo el primer lugar en la estadística provincial 2017 entre las sub 23 y el segundo puesto entre las mayores. Detrás de ella se ubicaron la oriunda de Campana, Paula Díaz, con 34.62 metros y Mariela Velázquez de Gral. Rodríguez con 23.16 metros.

La cuarteta integrada por Johana Fernández, Maia García, Valentina Onnainty y Florencia Ramírez, sumaron la última dorada aportada por las chicas al vencer en la posta 4x400 metros con 4m17s94, superando al equipo de Gral. Rodríguez, que completó el recorrido en 4m28s15. Además Ramírez se llevó la presea de bronce en los 800 metros con un tiempo de 2m27s64, llegando tras un año sin competir al octavo lugar del ranking sub 23, prueba ganada por la lapridense Tamara Rodríguez con 2m22s41, que de esta manera logra llegar al cuarto lugar de la estadística en esta categoría y al sexto en la divisional absoluta.

Por el lado de los varones, Leonel Lalanne, logró dos medallas doradas, una de manera individual con su victoria en los 400 metros llanos y la otra en la posta 4x400. En el giro a la pista en soledad, tuvo un sprint final demoledor parando los relojes en 50s34, doblegando a su compañero de equipo, Jesús Vitale (51s44) y al oriundo de Daireaux, Gabriel Grisman (51s74). Luego ellos dos junto a Joaquín Pinatti y Lautaro Leiva, completaron el relevo largo en 3m32s86, siendo escoltados por la cuarteta de Gral. Rodríguez con 3m56s25.

Vitale, en tanto, también se adueño de la dorada en la posta 4x100 metros, acompañado por Matías Nuñez, Jano Redondo y Gonzalo Ainiceder, quienes pararon los relojes en 45s51, el segundo lugar también fue para el equipo de Gral. Rodríguez con 49s70. Además de manera individual se hizo de la presea de bronce en los 200 metros con 23s33 (v.nulo), el triunfo en esta prueba fue para una de las figuras del certamen, el suipachense Elián Larregina, quien aún milita en la categoría menor (nació el 20/02/2000), y que paró los relojes en 22s00, imponiendo un nuevo record de campeonato, al mejorar los 22s28 que Jorge Caracassis había establecido en 2015, manteniendo el primer lugar en la estadística Sub 23, Sub 20 y Sub 18, y el tercer lugar en la absoluta, al bajar 4 centésimas su anterior registro de 22s04.

También sumó una presea de manera individual Joaquín Pinatti, quien se impuso en los 800 metros con 1m57s58, escoltado por Gabriel Grisman (Daireaux) con 1m58s41 y el también marplatense Tomás Kelly con 1m58s81.

Lautaro Leiva se hizo de la medalla de oro en los 400 metros con vallas al parar los relojes en 57s68, superando al nacido en Trenque Lauquen, Franco Mavolo (57s76) y a Gonzalo Ainiceder (1m02s83). Este último además se quedo con la de bronce en los 110 metros con vallas con un tiempo de 17s79 (v.-4.4), prueba que quedo en manos de Mavolo con 16s39. Otro de los integrantes del relevo corto, Matías Núñez, también sumó una de bronce con su tercer puesto en el salto en largo con una marca de 5.87 metros (v.-2.7), escoltando al suipachense Maximiliano Ottonelli ganador con 6.03 metros (v.-1.3) y al marplatense Juan Coppa con 5.96 metros (v.-1.7).

Coppa, además se hizo de la dorada en el salto triple con una marca de 13.13 metros (v.nulo), escoltado por Alberto Lobos de Guernica con 12.54 metros (v.+2.0) y Nicolás Cabral de Tornquist con 12.23 metros (v.-0.3). Los saltadores Mariano Aquino y Lucas Aranda, hicieron el 1-2 en el salto con garrocha, resultando vencedor Aquino al rebasar la varilla en los 3.60 metros contra los 3.40 metros de Aranda.

En los 1500 metros los marplatenses también se llevaron los dos primeros lugares del podio de la mano de Diego Lacamoire y Ezequiel Temperan, quedando la victoria en poder de Lacamoire, quien paró los relojes en 3m56s27, mejorando su registro histórico que le permiten establecer un nuevo record de campeonato, pulverizando los 3m59s64 de Leonel Cesar, ratificar su dominio en el ranking provincial 2017 entre los sub 20 y sub 23; y trepar al segundo lugar entre los mayores. Su escolta, Temperan, también mejoro su marca con 4m05s28, que lo ubican en el segundo lugar en la estadística de los Sub 23 y en el noveno en la absoluta. El tercer lugar fue para el tandilense Facundo Redolatti con 4m06s81, que le permiten llegar al tercer lugar en el ranking de la temporada entre los Sub 23.

Posteriormente Lacamoire se quedo con la medalla de plata en los 3000 metros con obstáculos, en un duelo apasionante que se definió en los últimos 150 metros donde el juninense Jonathan García, quien sacó la renta suficiente cruzando la meta en 9m29s34, imponiendo una nueva plusmarca de campeonato al mejorar lo hecho por el marplatense Gabriel Corda en 2013 cuando paró los relojes en 9m29s62, además esta marca le permite dominar la estadística entre los mayores y los sub 23, mientras que Lacamoire, también mejoró su registro de la temporada al cronometrar 9m29s51, quedando en tercer lugar el tandilense Facundo Redolatti con 9m47s32.

Mientras que Pedro Balbuena se adueño de la medalla de bronce en el impulso de la bala con 9.75 metros, escoltando al nacido en Campana, Eric Muga, vencedor con 14.53 metros, quien quedo a tan solo 4 centímetros del record de campeonato en poder del pinamarense Juan Guerendiain con 14,57 metros, mejorando su marca de la temporada, ratificando su dominio en la divisional y el tercer lugar en la estadística absoluta y al oriundo de Guernica, Matías Vildoza, con 9.97 metros.

Larregina, Farías, Hernández y Lescano, otros puntos altos

Entre los nacidos fuera de la feliz, sobresale como dijimos lo hecho por el suipachense Larregina, quien entre semana brillo en los 400 metros en las finales de los Juegos Bonaerenses al parar los relojes en 47s78 que se transformó en nuevo record provincial Sub 18, ahora dominó con autoridad las pruebas de velocidad ya que a su título con record de campeonato en los 200 metros le sumó la victoria en los 100 metros llanos con 11s35 (v.-0.7), superando a Gerónimo Ruscio de Chivilcoy (11s46) y al geselino Víctor Guerrero con 11s72.

Y entre las mujeres el desempeño de la sprinter nacida en Necochea, Ana Farías, fue de lo más destacado con su triple corona en las pruebas de velocidad, en tres pruebas que fueron con un final apasionante, en los 100 metros logro el triunfo sobre la línea de meta al cruzarla en 12s74 (v. nulo), superando por apenas dos centésimas a Camila Zillotti quien lo hizo en 12s76, quedando en tercer lugar la campanense Lara Barbería con 13s43. En los 200 metros el trámite de la competencia fue similar, Zillotti dominó durante gran parte pero no pudo resistir el embiste final de Farías, quien la doblegó en los metros de la verdad completando el recorrido en 25s84 (v.-0.6) contra los 25s90 de la nacida en Chivilcoy, aquí completo el podio Mariela Velázquez de Gral. Rodríguez con 26s38.

Completó su triplete dorado junto a Rocío Gómez, Guillermina Coronel y Florencia Farnos, al adueñarse de la posta 4x100 metros con 51s59, superando a las cuartetas de Gral. Rodríguez (52s73 729 milésimas) y a la de Campana (52s73 734 milésimas).

Otro punto alto fue el de la cuatrocientista oriunda de Daireaux, Betiana Hernández, quien se adueño de los 400 metros llanos con 57s56, escoltada por la tandilense Amalia Ponssa (1m01s01) y la pinamarense Eliane Martínez (1m01s84). Y luego en una muestra total de espíritu competitivo, se hizo de la medalla de plata en los 400 metros con vallas, luego de tropezarse en la segunda valla, logro reponerse y parar los relojes en 1m09s94, allí el triunfo fue para Martínez quien lo hizo en 1m09s02, quedando en tercer lugar Sofía González (Campana) con 1m10s27.

Y la lanzadora de Guernica, Wendy Lescano, al imponer un nuevo récord de campeonato en el lanzamiento del martillo con una marca de 33 metros 54 centímetros, mejorando el registro en poder de la marplatense Marina Bustamante de 32.11 metros del 2011, trepando al primer lugar en los ranking provincial 2017 de las divisionales absoluta, Sub 23 y Sub 20.